Pronostici Rugby Coppa del Mondo 2023 Finale. Siamo arrivati all’ultimo atto della World Cup di Rugby e sabato saranno due nazionali mitiche ad affrontarsi: Sudafrica-Nuova Zelanda. Il giorno prima toccherà alla finalina per il 3° posto tra le deluse Inghilterra-Argentina.

Pronostici Rugby Coppa del Mondo 2023 Finale: Sudafrica-Nuova Zelanda

Si disputa sabato 28 ottobre, alle ore 21.00, la finale della Coppa del Mondo 2023 di rugby, in corso in Francia: Sudafrica-Nuova Zelanda saranno protagoniste del match dell’ultimo atto della Rugby World Cup.

Il Sudafrica arriva all’appuntamento dopo aver eliminato in rimonta l’Inghilterra in semifinale, con un 16-15 mozzafiato.

Per la Nuova Zelanda, invece, semifinale ben più agevole contro l’Argentina, battuta con un netto 44-6.

Quella di sabato sarà la seconda finale tra le due formazioni, che si affrontarono nel 1995 nella leggendaria finale dei Mondiali, quella di Invictus, prima partecipazione degli Springboks a una Rugby World Cup dopo l’Apartheid, con la finale con Nelson Mandela che consegna la Coppa ai vincenti sudafricani. Questa volta in palio ci sarà il quarto titolo per entrambe le squadre, attualmente a quota 3 successi iridati (queste formazioni hanno vinto 6 delle ultime 9 edizioni).

Per gli All Blacks quella di sabato sarà la quinta finale, con tre vittorie su 4 sin qui appunto, mentre per il Sudafrica sarà la quarta finale, con tre vittorie su tre sin qui. Per la Nuova Zelanda la RWC 2023 è stata la nona in dieci edizioni dove è arrivata almeno in semifinale (fu eliminata ai quarti nel 2007, proprio in Francia), mentre gli Springboks hanno raggiunto la semifinale in sei edizioni su 8 giocate. I bookmkakers sono leggermente dalla parte del Sudafrica favorita @1.83 per la vittoria mentre la Nuova Zelanda si gioca @2.25.

Pronostici Rugby Coppa del Mondo 2023 Finale: Argentina-Inghilterra

La finalina che mette in palio la medaglia di bronzo la giocheranno Argentina-Inghilterra. uscite sconfitte dalle semifinali contro Nuova Zelanda e Sudafrica.

Per i Pumas la semifinale è stato un ottimo risultato, ottenuta per la terza volta nella storia, ma hanno vinto solo una volta, nell’edizione del 2007, giocata proprio in Francia. L’Argentina aveva deluso all’esordio, proprio contro i britannici, perdendo un match in cui avevano giocato in superiorità per 70 minuti. Da quel momento, però, la crescita è stata costante ed è valsa prima l’accesso ai playoff e poi la vittoria sul Galles.

L’Inghilterra, invece, era tra le nazionali meno quotate alla vigilia dei Mondiali, ma un girone non impossibile ha permesso a Steve Borthwick di guidare i suoi fino ai playoff. E nella fase a eliminazione diretta sono state più le polemiche che il rugby a tenere banco, tra la vittoria di misura ottenuta sulle Fiji, ma figlia più degli errori dei figiani, poi è arrivato il ko di un punto subito con il Sudafrica. Inghilterra forse favorita alla vigilia, ma il match promette equilibrio.

