Oltre ai campionati italiani per club, alla United Rugby Championship e ad altre manifestazioni, il rugby nel 2025 ha in programma i Mondiali femminili di rugby a 15, e come sempre attenzione al Sei Nazioni. Calendario Rugby 2025.

Calendario Rugby 2025: gli appuntamenti dell’anno

Per quanto riguarda la stagione di Rugby 2025 a livello di club i principali appuntamenti saranno le finali delle Coppe europee del 23 e 24 maggio a Cardiff, in Galles, e quella del 14 giugno dello United Rugby Championship.

In Italia la Serie A maschile vedrà la conclusione a Parma il 31 maggio o l’1 giugno, mentre il 10 o 11 maggio sarà il turno della Serie A femminile.

A livello nazionali il 2025 sarà l’anno della Coppa del Mondo femminile, in programma tra agosto e settembre in Inghilterra, mentre restando a livello di Nazionali l’appuntamento clou della prima parte di stagione sarа quello con il Sei Nazioni (maschile ed Under 20) tra fine gennaio e metа marzo.

Il programma completo del Rugby a 15 del 2025

31 gennaio-14 marzo Sei Nazioni Under 20

31 gennaio-15 marzo Sei Nazioni maschile

22 marzo-26 aprile Sei Nazioni femminile

12 o 13 aprile Finale Coppa Italia maschile

26 aprile Finale Coppa Conference femminile

10 o 11 maggio 2025 Finale Serie A femminile

23 maggio 2025 Finale Challenge Cup, Cardiff

24 maggio 2025 Finale Champions Cup, Cardiff

31 maggio o 1 giugno 2025 Finale Serie A (a Parma)

14 giugno Grand Final United Rugby Championship

22 agosto-27 settembre Coppa del Mondo femminile (Inghilterra)

Quote Antepost: Italia sempre ultima nel Six Nations

Vediamo le prime quote antepost disponibili sui principali eventi di Rugby nel 2025, e spicca ovviamente il Sei Nazioni dove è l’Irlanda la squadra da battere, ma la Francia è vicinissima, ed occhio anche all’Inghilterra e alla possibile sorpresa della Scozia. Indietro il Galles @51 volte la posta, per non parlare dell’ItalRugby @151.

Passiamo ai club, nella United Rugby Championship il Leinster @1.57 spicca su tutti, con Bulls indietro @6 come prima alternativa, poi Glasgow @7.50. Pochissime speranze azzurre anche qui con Benetton Treviso @81 e Zebre ultime in lavagna a @2.501 volte la posta!

Leinster al 2° posto anche nelle lavagne dell’Eurpoean Rugby Championship Cup 2025, dietro solo al Tolosa. Anche qui l’Italia del rugby è messa male con la Benetton Treviso @501.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.