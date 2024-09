Torna in campo questo weekend l’United Rugby Championship con la 2° giornata, dopo un primo turno ricco di sorprese. Vediamo i match che ci attendono tra il 27 e il 28 settembre. Pronostici United Rugby Championship giornata 2.

Pronostici United Rugby Championship giornata 2: programma completo e quote

Iniziamo con la carrellata di tutte le partite in programma nel fine settimana, con le quote e le linee di riferimento.

Si inizia venerdì 27 settembre con il doppio anticipo, e ad aprire la giornata ci saranno proprio gli italiani della Benetton, attesi ad una trasferta difficile in Scozia, dove infatti sono appoggiati da +14.5 punti di spread in Glasgow Warriors-Benetton Treviso.

Le Zebre saranno in campo sabato pomeriggio in casa contro il Munster, ma sono sempre sfavorite (+13.5 punti di spread).

Le sfide da non perdere per la United Rugby Championship

Come anticipato si parte venerdì con Leinster-Newport Dragons, match sulla carta favorevolissimo ai dubliners. Entrambe le squadre arrivano da un successo di misura, con il Leinster che si è imposto a Edimburgo, mentre i gallesi hanno vinto il derby contro gli Ospreys.

Sempre venerdì, in Scozia, i Glasgow Warriors ospitano la Benetton Treviso. I veneti sono reduci dal pareggio deludente in casa contro gli Scarlets, mentre gli scozzesi hanno perso di un punto in casa dell’Ulster a Belfast. Favoriti gli scozzesi, ma i ragazzi di Bortolami sono chiamati a una reazione.

Sabato, invece, si comincia con Lions-Ulster, con i quattro club sudafricani che non hanno giocato lo scorso weekend e sono dunque all’esordio. L’Ulster abbiamo detto che ha battuto i Warriors con una meta a tempo scaduto.

Si resta in Sudafrica per il match tra Bulls-Edimburgo, uno dei big match di giornata, con i sudafricani che lo scorso anno sono stati tra i grandi protagonisti, sino alla finale poi persa.

Sempre sabato pomeriggio si torna in Europa, a Parma, dove le Zebre ospitano il Munster in un match difficilissimo per la franchigia federale dopo il ko all’esordio a Cardiff. Per gli irlandesi, invece, all’esordio una vittoria di misura nel derby con Connacht.

Sempre sabato interessante derby gallese tra gli Scarlets e il Cardiff, due formazioni che dovranno faticare per provare a conquistare i playoff. Si continua in Irlanda, a Galway, quando il Connacht ospiterà i sudafricani Sharks. La giornata si chiuderà in serata quando i gallesi Ospreys ospiteranno gli Stormers.

Quote Antepost: Leinster sempre favorito. Zebre ultime, anche Treviso indietro

La prima giornata conferma il Leinster come squadra da battere nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della United Rugby Championship, dominando @1.66 e staccando nettamente le prime rivali: Bulls @6 e Munster @6.50.

Indietro le italiane con la Benneton Treviso che si gioca @67.00 volte la posta, per non parlare delle Zebre Parma che sono ultimissime in lavagna, in quota @1001.00 volte la posta.

