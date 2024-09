Tra un paio di settimane inizierà la United Rugby Championship 2024-25, campionato europeo che vedrà impegnate anche le italiane Benneton Treviso e Zebre Parma che però sono molto indietro rispetto al grande favorito, il Leinster. Anteprima United Rugby Championship 2024-25.

Anteprima United Rugby Championship 2024-25: Leinster favorito, italiane lontane

Si avvicina l’inizio della stagione 2024-25 United Rugby Championship, il torneo di rugby cui partecipano anche le squadre italiane di Benetton Treviso e Zebre Parma. I campioni in carica sono i Glasgow Warriors, che lo scorso anno hanno espugnato il campo dei sudafricani Bulls in finale ma sono indietro per il bis nel 2025.

Secondo gli scommettitori la formazione favorita è il Leinster, con gli irlandesi che staccano nettamente sia i Bulls sia gli altri irlandesi del Munster. Sport4Cast, sito che simula i possibili risultati, dà un 35% di chance di vittoria finale ai dubliners, che precedono in questa classifica il Munster (12%) e i campioni in carica di Glasgow (9%).

Capitolo Italia. La Benetton Treviso, che un anno fa per la prima volta nella storia ha conquistato i playoff, è molto indietro, e per Sport4Cast le chance di vittoria sono dello 0,5%. Sempre il simulatore dà solo l’8% di possibilità ai biancoverdi di conquistare i playoff, mentre un posto in Champions Cup ha un 36% di possibilità.

Ancora più indietro le Zebre Parma che quasi non sono prese in considerazione per una possibile vittoria finale in quota @1000 volte la posta, mentre nelle 10.000 simulazioni fatte da Sport4Cast le Zebre non hanno vinto neanche una volta, senza andare quindi ai playoff e senza conquistare un posto in Champions Cup, con il simulatore che il 100% delle volte li ha mandati in Challenge Cup.

Anteprima United Rugby Championship 2024-25: quote antepost

Ecco le quote antepost per la United Rugby Championship 2024-25.

