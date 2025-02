Settimana di pausa per il Guinness Six Nations, tornano i campionati per le squadre di club e in particolare la United Rugby Championship dove sono impegnate anche le italiane Zebre e Benetton, in questo turno che si dipana dal 28 febbraio al 1 marzo. United Rugby Championship giornata 12 del 28 febbraio – 1 marzo 2025.

United Rugby Championship giornata 12: programma completo e quote

Vediamo il programma completo e le quote dei match della 12° giornata di United Rugby Championship che torna dal 28 febbraio al 1 marzo in occasione del secondo weekend di pausa delle nazionali impegnate al 6 Nazioni. Tornano quindi in campo i club, anche quelli italiani con le Zebre di Parma e la Benetton Treviso.

Zebre-Dragons in campo nell’anticipo di venerdì

Venerdì uno dei due posticipi si gioca al Lanfranchi dove le Zebre Parma hanno una ghiotta occasione per conquistare la quinta vittoria stagionale e provare a inserirsi in quella corsa playoff contro ogni pronostico a inizio stagione. Gli emiliani, infatti, sono a 7 punti dall’ottava posizione, ma pagano soprattutto i punti di bonus non conquistati, perchè anche la nona in classifica ha 4 successi all’attivo, mentre gli Scarlets, ottavi, sono a un successo in più.

Le Zebre ospiteranno i Dragons, fanalini di coda, nettamente ultimi in classifica, che hanno vinto una sola partita su 11 e che potrebbero uscire sconfitti anche da Parma. Le quote di Unibet favoriscono le Zebre con -8.5 punti di handicap.

Connacht-Benetton dopo l’annuncio di Bortolami

Un fulmine a ciel sereno che arriva in un momento decisivo della stagione dei veneti: “Benetton Rugby ed il capo allenatore Marco Bortolami comunicano di aver deciso di interrompere anticipatamente il contratto che legava le parti sino al 30 giugno 2026. Bortolami rimarrà quindi alla guida dei Leoni sino al termine dell’attuale stagione sportiva”.

Quella di Galway contro il Connacht è una sfida fondamentale nella corsa playoff, con la Benetton Treviso attualmente settima, ma con solo tre punti di vantaggio sulla nona in classifica, mentre gli irlandesi sono undicesimi, a tre punti dalla zona playoff. Insomma, uno scontro diretto tra due squadre in piena corsa per la postseason. Impegno molto difficile per la Benetton che i bookmakers vedono sfavorita e offrono con +12.5 punti di spread.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.