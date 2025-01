Venerdì 31 gennaio inizia il Guinness Six Nations 2025 e il primo febbraio esordio dell’ItalRugby in Scozia. Vediamo tutto quello che c’è da sapere con l’anteprima del Rugby 6 Nazioni con programma completo, guida tv, favorite, lo stato di forma delle nazionali, i match e le quote antepost per i Pronostici 6 Nazioni 2025.

Pronostici 6 Nazioni 2025: calendario completo e guida tv

Si avvicina il 6 Nazioni 2025 al via da venerdì 31 gennaio con Francia-Galles, match d’esordio della competizione più importante del rugby. L’ItalRugby sarà in campo il primo febbraio per l’esordio in Scozia.

La grande novità di quest’anno sarа il ritorno sulla Rai dell’Italia del rugby: i match della Nazionale azzurra, infatti, verranno trasmessi in simulcast in chiaro sulla Rai ed in abbonamento su Sky.

Per il Sei Nazioni 2025 di rugby la diretta tv dei match dell’Italia sarа disponibile su Rai 2 HD e Sky Sport Uno, con tutte le altre partite su Sky Sport Uno o Sky Sport Max. La diretta streaming dei match dell’Italia sarа disponibile su Sky Go, NOW e su Rai Play.

CALENDARIO COMPLETO

I giornata

Sabato 31 gennaio

21.15 Francia v Galles – Diretta tv su Sky Sport Uno

Domenica 1 febbraio

15.15 Scozia v Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Rai 2 HD

17.45 Irlanda v Inghilterra – Diretta tv su Sky Sport Uno

II giornata

Sabato 8 febbraio

15.15 Italia v Galles – Diretta tv su Sky Sport Uno e Rai 2 HD

17.45 Inghilterra v Francia – Diretta tv su Sky Sport Uno

Domenica 9 febbraio

16.00 Scozia v Irlanda – Diretta tv su Sky Sport Max

III giornata

Sabato 22 febbraio

15.15 Galles v Irlanda – Diretta tv su Sky Sport

17.45 Inghilterra v Scozia – Diretta tv su Sky Sport

Domenica 23 febbraio

16.00 Italia v Francia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Rai 2 HD

IV giornata

Sabato 8 marzo

15.15 Irlanda v Francia – Diretta tv su Sky Sport

17.45 Scozia v Galles – Diretta tv su Sky Sport

Domenica 9 marzo

16.00 Inghilterra v Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Rai 2 HD

V giornata

Sabato 15 marzo

15.15 Italia v Irlanda – Diretta tv su Sky Sport Uno e Rai 2 HD

17.45 Galles v Inghilterra – Diretta tv su Sky Sport

21.00 Francia v Scozia – Diretta tv su Sky Sport

Le favorite al via. Francia su tutti, l’Irlanda difende il titolo

Vediamo chi può mettere le mani sul Guinness Sei Nazioni 2025 e ovviamente si pensa subito ai detentori del titolo dell’Irlanda che sono tra le nazionali più forti al mondo ormai da anni, hanno vinto il torneo nelle ultime due edizioni e puntano al tris anche se c’è il punto interrogativo sull’assenza in panchina di Andy Farrell (guiderа i British & Irish Lions questa estate), con Simon Easterby a sostituirlo.

La prima avversaria degli irlandesi è la Francia che ha vinto nel 2022 e soprattutto ha recuperato la sua stella Antoine Dupont, il più forte mediano di mischia che aveva saltato l’edizione del 2024 per prepararsi alle Olimpiadi, ma ora sarа a disposizione dei transalpini che in quota sono favoriti perfino sull’Irlanda come vedremo dopo.

Il terzo incomodo potrebbe essere rappresentato dall’Inghilterra che ha sempre un bacino di talenti enorme, ma che deve trovare la giusta costanza mancata negli ultimi anni.

Poche chance, almeno sulla carta, invece per Galles e Italia. Gli azzurri sono tradizionalmente gli underdog del torneo e proveranno a stupire il mondo sfruttando i tre match interni per evitare il cucchiaio di legno. Per il Galles questi anni sono di profonda crisi. In campo, dove i risultati stentano ad arrivare, e fuori, dove la crisi economica e politica della federazione sono pesanti.

L’esordio dell’ItalRugby in Scozia

L’Italia di Gonzalo Quesada farа il suo esordio nel torneo in trasferta, a Edimburgo, contro la Scozia. Gli azzurri saranno in campo sabato 1 febbraio con calcio d’inizio alle ore 15.15. Sicuramente sia la Scozia sia l’Italia arrivano con alcune assenze pesanti, e per gli azzurri sarà subito fondamentale iniziare nel migliore dei modi proprio nel tempio di Murrayfield.

La Scozia di Gregor Townsend è una formazione che è cresciuta molto negli ultimi anni grazie ad una linea dei trequarti di assoluto livello, a partire da Finn Russell in mediana. Punto debole fino a qualche anno fa, oggi anche la mischia scozzese è diventata un’arma vincente.

Non dimentichiamo che lo scorso anno l’Italia vinse 31-29 al Six Nations contro la Scozia, ma in quel caso si giocava all’Olimpico. Prima però gli scozzesi avevano battuto gli azzurri in 13 scontri consecutivi!

Prime scommesse Six Nations 2025

Le nostre prime idee con i consigli del rugbista ed esperto di questo sport, “Manuel Fangio” che fa la sua classifica finale, e un consiglio sull’Italia che potrebbe fare meglio del Galles. Cucchiaio di legno ai Gallesi quindi, anche se la quota regala poco.

VINCENTE 6 NAZIONI: IRLANDA @2.75

ULTIMA CLASSIFICATA: GALLES @1.66

Classifica Ipotetica

1. Irlanda

2. Scozia

3. Francia

4. Inghilterra

5. Italia

6. Galles

Quote Antepost Rugby Six Nations 2025 e primi match

Vediamo le quote Bet365 per la vittoria finale del 6 Nazioni di rugby e a seguire anche le quote dei match della prima giornata di questo weekend.

