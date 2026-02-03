Uno degli eventi più importanti nel mondo del rugby, il Guinness Six Nations, è pronto per iniziare il 5 febbraio con Francia-Irlanda, mentre l’ItalRugby esordirà sabato 7 in Italia-Scozia. Vediamo le previsioni e i consigli di pronostici antepost, con la Francia che va a caccia del bis e l’Italia che cerca di evitare il cucchiaio di legno. Antepost 6 Nazioni 2026.

Rugby Sei Nazioni 2026: le squadre in gioco

Dopo l’anteprima con programma completo e guida tv, andiamo ora a vedere quali sono le squadre e come si presentano le nazionali al via del Guinness 6 Nazioni 2026 al via dal 5 febbraio.

FRANCIA

La macchina perfetta guidata da Fabien Galthié si presenta al via da favorita. Lo scorso mese di novembre la Francia ha mostrato i muscoli e dominato su Sudafrica e Fiji, oltre al 48-33 rifilato all’Australia a Parigi, con Julien Marchand e Louis Bielle-Biarrey a fare il bello e il cattivo tempo. Antoine Dupont rimane il direttore d’orchestra di un gruppo che punta dritto al Grande Slam, ritrovando l’esperienza di Gaël Fickou e il killer instinct di Damian Penaud. Certo, pesano le incognite: Thomas Ramos potrebbe dare forfait per motivi personali e l’assenza di un pilastro come Uini Atonio si farà sentire.

INGHILTERRA

A Twickenham la pazienza sta finendo. Maro Itoje, l’anima dei Saracens, è l’uomo scelto per guidare la riscossa con la fascia da capitano. Gli uomini di Steve Borthwick hanno dato segnali di vita pesantissimi negli Autumn Nations, demolendo l’Australia (25-7) e regolando le Fiji con autorità. La terza linea è un fortino presidiato da Tom Curry e Ben Earl, motori inesauribili di una squadra che deve però fare a meno dei chili di Dan Cole e del carisma di Joe Marler. Nel 2025 sono arrivati a un solo punto dal trionfo (20 contro i 21 francesi).

IRLANDA

I “Verdi” di Andy Farrell arrivano con una valigia piena di trofei conquistati nel 2025 (Triple Crown e Millennium Trophy) ma con il morale macchiato da un autunno a luci e ombre. Le cadute contro la Nuova Zelanda bruciano ancora, nonostante la scampagnata contro il Giappone (41-10). La vecchia guardia, rappresentata dall’esperienza di James Ryan (76 presenze) e dalla saggezza di Tadhg Beirne, dovrà fare da scudo a una rosa che accoglie volti nuovi come Billy Bohan. Nonostante i 19 punti dell’ultima edizione del 6 Nazioni siano valsi il terzo posto, l’Irlanda parte un passo indietro, almeno stando alle valutazioni degli esperti: attenzione, però, a sottovalutare le capacità di Caelan Doris.

SCOZIA

Gregor Townsend è chiamato a trasformare il gioco spumeggiante dei suoi Bravehearts in risultati concreti. Dopo un 2025 anonimo, chiuso al quarto posto con un distacco abissale dalla vetta, la Scozia cerca la svolta, ma forse i tempi non sono ancora maturi. I veterani Darcy Graham e Rory Sutherland sono pronti a dare battaglia, reduci da un mese di novembre che ha visto il surreale 85-0 agli USA ma anche il brusco risveglio contro gli All Blacks. Vedremo subito all’esordio del 7 febbraio a Roma cosa potranno fare gli scozzesi in questa edizione del Sei Nazioni.

ITALIA

Il quartier generale di Verona ribolle di ambizione. Gonzalo Quesada sta plasmando un’Italia che non vuole più essere la cenerentola del torneo, puntando a migliorare il bottino di 5 punti dello scorso anno. Il gruppo, rinvigorito dai rientri di Alessandro Garbisi e Zilocchi, guarda alla sfida del 7 febbraio all’Olimpico contro la Scozia come al primo vero spartiacque. Le vittorie autunnali contro Australia e Cile hanno alzato l’asticella.

GALLES

A Cardiff, il dragoni gallesi stanno provando a curarsi le ferite. Il 2025 è stato un anno orribile, chiuso con soli 3 punti e il fondo della classifica del 6 Nazioni, aggravato da un novembre da incubo contro l’Argentina. Warren Gatland riparte da Dewi Lake capitano e da una linea verde che profuma di futuro, nonostante l’assenza pesante di Jac Morgan. Per gli esperti, il rischio “cucchiaio” è concreto, ma il Galles spera di chiudere i conti proprio il 14 marzo in casa, trasformando la sfida contro l’Italia in una vera e propria battaglia sportiva.

Antepost 6 Nazioni 2026: Francia per il bis

Le stime danno la possibilità di vittoria per tre nazionali. La Francia domina per il bis, e stimiamo quasi un 50% di possibilità di un altro successo dei transalpini, che staccano l’Inghilterra che si conferma come principale avversaria dei francesi, ma gli inglesi sono lontani visto che stimiamo una loro vittoria intorno al 28%, quasi la metà delle possibilità di successo dei francesi. C’è anche l’Irlanda da tenere in conto, appena sotto al 20% di possibilità di vincere.

Le restanti tre squadre non hanno possibilità, o quasi, con piccole percentuali da zero-virgola, con la Scozia più che Italia e Galles che come vedremo giocheranno per evitare il cucchiaio di legno. Il problema per la Francia è la quota, sotto @1.70 davvero con poco valore, ma se dobbiamo fare un nome facciamo quello dei campioni in carica.

PRONOSTICO: VITTORIA FRANCIA @1.70

Cucchiaio di legno: l’Italia rischia

Le quote per il Cucchiaio di Legno, ovvero l’ultima squadra classificata al Sei Nazioni, sembrano segnalare un altra volta il Galles in questa scomoda posizione, in quello che è quasi un testa a testa con gli azzurri, ma quest’anno pensiamo che proprio l’ItalRugby tornerà a prendersi il cucchiaio di legno. C’è un punto a favore del Galles, che nell’ultima giornata sfida proprio l’Italia in quello che potrebbe essere un match decisivo per evitare l’ultimo posto, e i gallesi giocheranno questa sfida conclusiva in casa.

CUCCHIAIO DI LEGNO: ITALIA @2.30

