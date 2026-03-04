Pronostici Rugby 6 Nazioni 2026: quarta giornata del 6-7 marzo con Italia-Inghilterra

6 Nazioni giornata 4
Pronostici Rugby Sei Nazioni
4 Marzo 2026

Torna il Guinness Six Nations di Rugby tra il 6 e 7 marzo, con la quarta giornata. L’ItalRugby torna in campo allo Stadio Olimpico di Roma per ospitare un Inghilterra deludente, e gli azzurri possono sperare di vincere per la prima volta contro la nazionale inglese, o almeno giocarsela. 6 Nazioni giornata 4.

6 Nazioni giornata 4: programma completo e quote

Continua uno degli eventi di Rugby più importanti della stagione, il Guinness Sei Nazioni 2026 che nel fine settimana ha in programma la 4° giornata. Vediamo il programma completo del weekend e le quote principali dei match.

Analisi e scommesse Italia-Inghilterra

L’Inghilterra si prepara a voltare pagina in vista della sfida del Sei Nazioni 2026 contro l’ItalRugby, in programma sabato allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il pesante 42-21 subito contro l’Irlanda, il ct Steve Borthwick sembra intenzionato a rivoluzionare completamente la linea dei trequarti. Secondo le indiscrezioni della stampa inglese, l’unico superstite potrebbe essere Tommy Freeman, pronto però a cambiare ruolo e a spostarsi dall’ala al centro. Assenti per infortunio il centro Ollie Lawrence e il mediano di mischia Alex Mitchell.

L’Inghilterra, reduce da due sconfitte, resta comunque una delle potenze storiche del rugby europeo e arriverà a Roma con il desiderio di riscatto. L’Italia però sta giocando un ottimo Sei Nazioni, aperto con la vittoria interna 18-15 sulla Scozia, e continuato con un ottima prestazione e un punto strappato anche nel 13-20 in Irlanda, mentre nello scorso turno non c’è stato niente da fare nella trasferta transalpina contro lo strapotere della Francia, su cui l’ItalRugby ha perso 8-33.

Gli azzurri non hanno mai battuto l’Inghilterra nella propria storia, e nel match più recente, uno scontro al Six Nations dello scorso anno a Twickenham, dove la nazionale dei Tre Leoni dominò 47-24 contro l’Italia. Gli azzurri si giocano sfavoriti @3.10 per la vittoria contro @1.42 del successo degli inglesi. Il match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NowTv.

6 Nazioni giornata 4

6 Nazioni giornata 4

Quote Antepost Guinness Six Nations 2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale del Rugby Sei Nazioni 2026. Ormai la quota per un altro titolo alla Francia è solo simbolica @1.04.

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
