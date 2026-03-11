Dopo la vittoria sulla Scozia e le successive sconfitte in Irlanda ed in Francia, l’Italia ha battuto per la prima volta nella storia l’Inghilterra nel Sei Nazioni 2026 di rugby e ora l’ItalRugby di Quesada vuole una vittoria anche in Galles. 6 Nazioni giornata 5.

6 Nazioni giornata 5: programma completo e quote

Continua uno degli eventi di Rugby più importanti della stagione, il Guinness Sei Nazioni 2026 che nel fine settimana ha in programma la 5° giornata. Vediamo il programma completo del weekend e le quote principali dei match.

Analisi e scommesse Galles-Italia

Il percorso degli azzurri del CT Gonzalo Quesada si concluderà sabato 14 marzo, alle ore 17.40 italiane, quando scenderanno in campo Galles per la 5° e ultima giornata del Guinness Sei Nazioni di rugby.

Il Galles è il fanalino di coda della classifica, ma contro l’Italia vorrà evitare il Cucchiaio di Legno ed il Whitewash mentre l’ItalRugby può anche puntare ad un comunque difficilissimo terzo posto.

Per il match della quinta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW.

Quote Antepost Guinness Six Nations 2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale del Rugby Sei Nazioni 2026. Sono rimaste solo tre pretendenti, ma la Francia ha ancora in mano il proprio destino.

