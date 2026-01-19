Manca ancora qualche settimana all’inizio del Guinness Six Nations, l’evento per nazionali più importante nel mondo del rugby, al via dal 5 febbraio. L’Italia parte in fondo assieme al Galles secondo le quote antepost che premiano nettamente la Francia, favorita, che stacca l’Inghilterra, prima avversaria. Anteprima Rugby 6 Nazioni 2026.
Anteprima Rugby 6 Nazioni 2026: si inizia il 5 febbraio
Il Sei Nazioni 2026, l’evento mondiale più importante per le nazionali di rugby, si disputerà da giovedì 5 febbraio a sabato 14 marzo. L’Italia esordirà in casa contro la Scozia e poi giocherà in trasferta i seguenti due match, recandosi prima in Irlanda e poi in Francia, rispettivamente nel secondo e nel terzo turno.
Dopo una settimana di pausa l’Italia tornerà a giocare in casa sabato 7 marzo alle ore 17.40 contro l’Inghilterra, infine nell’ultima giornata gli azzurre torneranno a giocare in trasferta e sabato 14 marzo alle ore 17.40 saranno ospiti del Galles.
Calendario Completo e Guida TV Guinness Six Nations 2026
La diretta tv del Sei Nazioni 2026 di rugby sarà affidata a Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go e NOW.
Prima giornata
Giovedì 5 febbraio
Ore 21:10 – Francia vs Irlanda
Sabato 7 febbraio
Ore 15:10 – Italia vs Scozia
Ore 17:40 – Inghilterra vs Galles
Seconda giornata
Sabato 14 febbraio
Ore 15:10 – Irlanda vs Italia
Ore 17:40 – Scozia vs Inghilterra
Domenica 15 febbraio
Ore 16:10 – Galles vs Francia
Terza giornata
Sabato 21 febbraio
Ore 15:10 – Inghilterra vs Irlanda
Ore 17:40 – Galles vs Scozia
Domenica 22 febbraio
Ore 16:10 – Francia vs Italia
Quarta giornata
Venerdì 6 marzo
Ore 21:10 – Irlanda vs Galles
Sabato 7 marzo
Ore 15:10 – Scozia vs Francia
Ore 17:40 – Italia vs Inghilterra
Quinta giornata
Sabato 14 marzo
Ore 15:10 – Irlanda vs Scozia
Ore 17:40 – Galles vs Italia
Ore 21:10 – Francia vs Inghilterra
Quote Antepost: Francia nettamente favorita
Le prime quote antepost per la vittoria finale del Sei Nazioni hanno una favorita su tutte, la Francia, che stacca nettamente l’Inghilterra, prima avversaria, mentre ci sono meno speranze per l’Irlanda, così come la Scozia che sale in doppia cifra mentre Galles e Italia sono in tripla cifra, e cercheranno di evitare il terribile “cucchiaio di legno”.
QUOTE ANTEPOST GUINNESS SIX NATIONS 2026
Francia @1.66
Inghilterra @3.50
Irlanda @7.00
Scozia @15.00
Italia @126.00
Galles @126.00
