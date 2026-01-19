Manca ancora qualche settimana all’inizio del Guinness Six Nations, l’evento per nazionali più importante nel mondo del rugby, al via dal 5 febbraio. L’Italia parte in fondo assieme al Galles secondo le quote antepost che premiano nettamente la Francia, favorita, che stacca l’Inghilterra, prima avversaria. Anteprima Rugby 6 Nazioni 2026.

Anteprima Rugby 6 Nazioni 2026: si inizia il 5 febbraio

Il Sei Nazioni 2026, l’evento mondiale più importante per le nazionali di rugby, si disputerà da giovedì 5 febbraio a sabato 14 marzo. L’Italia esordirà in casa contro la Scozia e poi giocherà in trasferta i seguenti due match, recandosi prima in Irlanda e poi in Francia, rispettivamente nel secondo e nel terzo turno.

Dopo una settimana di pausa l’Italia tornerà a giocare in casa sabato 7 marzo alle ore 17.40 contro l’Inghilterra, infine nell’ultima giornata gli azzurre torneranno a giocare in trasferta e sabato 14 marzo alle ore 17.40 saranno ospiti del Galles.

Calendario Completo e Guida TV Guinness Six Nations 2026

La diretta tv del Sei Nazioni 2026 di rugby sarà affidata a Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go e NOW.

Prima giornata

Giovedì 5 febbraio

Ore 21:10 – Francia vs Irlanda

Sabato 7 febbraio

Ore 15:10 – Italia vs Scozia

Ore 17:40 – Inghilterra vs Galles

Seconda giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 15:10 – Irlanda vs Italia

Ore 17:40 – Scozia vs Inghilterra

Domenica 15 febbraio

Ore 16:10 – Galles vs Francia

Terza giornata

Sabato 21 febbraio

Ore 15:10 – Inghilterra vs Irlanda

Ore 17:40 – Galles vs Scozia

Domenica 22 febbraio

Ore 16:10 – Francia vs Italia

Quarta giornata

Venerdì 6 marzo

Ore 21:10 – Irlanda vs Galles

Sabato 7 marzo

Ore 15:10 – Scozia vs Francia

Ore 17:40 – Italia vs Inghilterra

Quinta giornata

Sabato 14 marzo

Ore 15:10 – Irlanda vs Scozia

Ore 17:40 – Galles vs Italia

Ore 21:10 – Francia vs Inghilterra

Quote Antepost: Francia nettamente favorita

Le prime quote antepost per la vittoria finale del Sei Nazioni hanno una favorita su tutte, la Francia, che stacca nettamente l’Inghilterra, prima avversaria, mentre ci sono meno speranze per l’Irlanda, così come la Scozia che sale in doppia cifra mentre Galles e Italia sono in tripla cifra, e cercheranno di evitare il terribile “cucchiaio di legno”.

QUOTE ANTEPOST GUINNESS SIX NATIONS 2026

Francia @1.66

Inghilterra @3.50

Irlanda @7.00

Scozia @15.00

Italia @126.00

Galles @126.00

