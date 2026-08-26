Ottavi di finale del torneo di tennis ATP 250 Winston Salem con Lorenzo Sonego che arriva dopo la vittoria su Mannarino e ora sfiderà l’australiano James Duckworth su cui il piemontese apre da favorito nelle quote per le scommesse. Pronostico Sonego-Duckworth 26 agosto 2026.

Pronostico Sonego-Duckworth 26 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-James Duckworth match di tennis valido per il torneo ATP 250 Winston Salem 2026, negli Stati Uniti.

Il piemontese Lorenzo Sonego ha appena eliminato i due francesi Pierre-Hugues Herbert e Adrian Mannarino, dimostrando di essersi messo alle spalle i problemi fisici accusati nella prima parte di stagione in cui è stato condizionato da un problema al polso.

Dall’altra parte, il 34enne aussie James Duckworth non ha ancora ceduto un set in questo evento dove ha battuto Quinn Vandecasteele e Mariano Navone, motivo per cui abbiamo la sensazione che l’approdo al set decisivo non vada escluso a priori.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Sonego-James Duckworth?

La diretta televisiva dell’ATP di Winston-Salem, torneo di categoria 250, è affidata a Sky Sport che all’evento dedica complessivamente due canali. Ci sono infatti Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (206) ma è disponibile anche il servizio streaming mediante le app di Sky Go e NOW.

Migliori quote per Lorenzo Sonego-James Duckworth

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-James Duckworth

Terzo scontro diretto tra i due giocatori con Sonny che si è aggiudicato entrambi i precedenti anche se l’ultimo risale, ormai, a più di quattro anni fa. Ci aspettiamo un match combattuto da Over total games, come è stato anche nei due precedenti vinti da Sonego, anche se in quel caso si trattava di tornei sull’erba inglese in entrambi i casi.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.77

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.