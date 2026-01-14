Dopo aver visto l’anteprima dell’Australian Open, il primo dei grandi eventi slam che apre il 2026 di tennis, andiamo a vedere anche tutti gli impegni principali del nuovo anno con il calendario di tutti gli Slam, i Master 1000, Coppa Davis e tanto altro. Calendario Tennis 2026.
Calendario Tennis 2026: cosa ci attende quest’anno?
Il 2026 del Tennis è già iniziato dal 2 gennaio con la United Cup e tra poco andrà in scena il primo Slam della stagione, gli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio). A febbraio lo swing sudamericano ma ci sono anche i tornei indoor e sul cemento, prima di volare negli Stati Uniti per partecipare ai 1000 di Indian Wells e di Miami.
In primavera spazio alla terra rossa. Nel Principato di Monaco, i tennisti vorranno offrire spettacolo nel celebre Country Club, mentre le donne avranno nel torneo indoor di Stoccarda il primo evento di rilievo sul mattone tritato. L’attenzione si sposterà poi sulla sequenza Madrid, Roma e ovviamente Roland Garros, secondo slam della stagione.
Dalla terra si passerà all’erba che culminerà con Wimbledon. Sui prati di Church Road, Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia nel 2025, diventando il primo italiano a conquistare il titolo in singolare. Superati i Championships, l’attenzione si concentrerà sul quarto e ultimo Slam della stagione, gli US Open a New York.
La stagione si chiuderà con ATP e WTA Finals, senza dimenticare, ovviamente, gli impegni in Coppa Davis e in BJK Cup nel corso del 2026, in cui l’Italia ambisce a confermarsi la migliore.
Calendario Tornei Tennis ATP Uomini
GENNAIO
2 gennaio United Cup
5-11 gennaio
ATP 250 Brisbane
ATP 250 Hong Kong
12-17 gennaio
ATP 250 Adelaide
ATP 250 Auckland
18 gennaio – 1° febbraio
Australian Open
FEBBRAIO
2-8 febbraio
ATP 250 Montpellier
6-8 febbraio primo turno Coppa Davis
9-15 febbraio
ATP 250 Buenos Aires
ATP 500 Dallas
ATP 500 Rotterdam
16-22 febbraio
ATP 250 Delray Beach
ATP 500 Doha
ATP 500 Rio de Janeiro
23 febbraio – 1° marzo
ATP 500 Acapulco
ATP 500 Dubai
ATP 250 Santiago
MARZO
4-14 marzo
ATP Masters 1000 Indian Wells
18-29 marzo
ATP Masters 1000 Miami
APRILE
30 marzo-5 aprile
ATP 250 Bucharest
ATP 250 Houston
ATP 250 Marrakech
5-12 aprile
ATP Masters 1000 Monte-Carlo
13-19 aprile
ATP 500 Barcellona
ATP 500 Monaco di Baviera
22 aprile-3 maggio
ATP Masters 1000 Madrid
MAGGIO
6-17 maggio
ATP Masters 1000 Roma
17-23 maggio
ATP 500 Amburgo
ATP 250 Ginevra
24 maggio-7 giugno
Roland Garros
GIUGNO
8-14 giugno
ATP 250 Hertogenbosch
ATP 250 Stoccarda
15-21 giugno
ATP 500 Halle
ATP 500 Queen’s
21-28 giugno
ATP 250 Eastbourne
ATP 250 Maiorca
29 giugno-12 luglio
Wimbledon
LUGLIO
13-19 luglio
ATP 250 Bastad
ATP 250 Gstaad
ATP 250 Umag
20-26 luglio
ATP 250 Kitzbuhel
ATP 250 Estoril
27 luglio-2 agosto
ATP 250 Los Cabos
ATP 500 Washington
AGOSTO
2-11 agosto
ATP Masters 1000 Montreal
13-23 agosto
ATP Masters 1000 Cincinnati
23-30 agosto
ATP 250 Winston-Salem
SETTEMBRE
31 agosto-13 settembre
Us Open (Hard)
18-20 settembre
Secondo Turno Coppa Davis
23-29 settembre
ATP 250 Chengdu
ATP 250 Hangzhou
25-27 settembre Laver Cup
OTTOBRE
30 settembre-6 ottobre
ATP 500 Pechino
ATP 500 Tokyo
7-18 ottobre
ATP Masters 1000 Shanghai
19-25 ottobre
ATP 250 Almaty
ATP 250 Bruxelles
ATP 250 Lione
26 ottobre-2 novembre
ATP 500 Basilea (Indoor Hard)
ATP 500 Vienna (Indoor Hard)
NOVEMBRE
2-8 novembre
ATP Masters 1000 Parigi
8-14 novembre
ATP 250 Stoccolma
ATP 250 sede da definire
15-22 novembre
ATP Finals
24-29 novembre
Finals Coppa Davis
Calendario Tornei Tennis WTA Donne
GENNAIO
2 gennaio United Cup
5-11 gennaio
WTA 250 Auckland
-WTA 500 Brisbane
12-17 gennaio
WTA 500 Adelaide
-WTA 250 Hobart
18 gennaio – 1° febbraio
Australian Open
FEBBRAIO
2-8 febbraio
WTA 500 Abu Dhab
WTA 250 Cluj
WTA 250 Ostrava
9-15 febbraio
WTA 1000 Doha
16-22 febbraio
WTA 1000 Dubai
23 febbraio – 1° marzo
WTA 250 Austin
WTA 500 Merida
MARZO
2-14 marzo
WTA 1000 Indian Wells
16-29 marzo
WTA 1000 Miami
APRILE
30 marzo-5 aprile
WTA 250 Bogotà
WTA 500 Charleston
5-12 aprile
WTA 500 Linz
Settimana del 6 aprile primo turno BJK Cup
13-19 aprile
WTA 250 Rouen
WTA 500 Stoccarda
20 aprile-3 maggio
-WTA 1000 Madrid
MAGGIO
4-17 maggio
WTA 1000 Roma
17-23 maggio
WTA 250 Rabat
WTA 500 Strasburgo
24 maggio-7 giugno
Roland Garros
GIUGNO
8-14 giugno
WTA 250 Hertogenbosch
WTA 500 Queen’s
15-21 giugno
WTA 500 Berlino
WTA 250 Nottingham
21-28 giugno
WTA 250 Bad Homburg
WTA 250 Eastbourne
LUGLIO
29 giugno-12 luglio
Wimbledon
13-19 luglio
WTA 250 Iasi
20-26 luglio
WTA 250 Amburgo
WTA 250 Praga
27 luglio-2 agosto
WTA 500 Washington
AGOSTO
3-10 agosto
WTA 1000 Toronto
10-23 agosto
WTA 1000 Cincinnati
24-30 agosto
WTA 250 Cleveland
WTA 500 Monterrey
SETTEMBRE
31 agosto-13 settembre
Us Open
14-20 settembre
WTA 500 Guadalajara
WTA 250 Sao Paulo
21-27 settembre
WTA 250 Seoul
WTA 500 Singapore
Finals BJK Cup
OTTOBRE
28 settembre-11 ottobre
WTA 1000 Pechino
12-18 ottobre
WTA 1000 Wuhan
19-25 ottobre
WTA 500 Ningbo
WTA 250 Osaka
26 ottobre-2 novembre
WTA 250 Guangzhou
WTA 500 Tokyo
NOVEMBRE
2-8 novembre
WTA 250 Chennai
WTA 250 Hong Kong
WTA 250 Jiujiang
9-15 novembre
WTA Finals a Riyadh
Australian Open: calendario completo, guida tv e quote
L’Australian Open apre come sempre la stagione degli slam di tennis, con i tabelloni principali sul cemento di Melbourne che inizieranno domenica 18. Come sempre il torneo è spalmato su due settimane, con la finale femminile si disputerà sabato 31 gennaio, mentre domenica 1° febbraio ci sarà l’ultimo atto maschile.
Gli Australian Open 2026 non verranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN.
Lunedì 12 gennaio
1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+
Martedì 13 gennaio
1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+
Mercoledì 14 gennaio
2° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+
Giovedì 15 gennaio
3° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+
Venerdì 16 gennaio
Riposo
Sabato 17 gennaio
Riposo
Domenica 18 gennaio
1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Lunedì 19 gennaio
1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Martedì 20 gennaio
1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Mercoledì 21 gennaio
2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Giovedì 22 gennaio
2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Venerdì 23 gennaio
3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Sabato 24 gennaio
3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Domenica 25 gennaio
Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Lunedì 26 gennaio
Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Martedì 27 gennaio
Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Mercoledì 28 gennaio
Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Giovedì 29 gennaio
Semifinali singolare femminile (sessione alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
Venerdì 30 gennaio
Semifinali singolare maschile (non prima delle 04.30 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
Sabato 31 gennaio
Finale singolare femminile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
Domenica 1° febbraio
Finale singolare maschile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
QUOTE AUSTRALIAN OPEN MASCHILE 2026
Jannik Sinner @1.90
Carlos Alcaraz @2.62
Novak Djokovic @13.00
Alexander Zverev @21.00
Daniil Medvedev @21.00
QUOTE AUSTRALIAN OPEN FEMMINILE 2026
Aryna Sabalenka @3.00
Iga Świątek @6.00
Coco Gauff @8.00
Elena Rybakina @9.00
Amanda Anisimova @11.00
Roland Garros: calendario completo, guida tv e quote
Il Roland Garros 2026 si terrà dal 24 maggio al 7 giugno per quanto riguarda i tabelloni principali. Sulla terra battuta parigina andrà in scena il secondo Slam della stagione, l’unico sul rosso, che nel 2025 ha regalato agli appassionati di tennis una delle partite più incredibili ed iconiche degli ultimi decenni in occasione della finale maschile vinta in rimonta da Carlos Alcaraz su Jannik Sinner al match tie-break del quinto set dopo quasi 5 ore e mezzo di gioco.
Il Major francese verrà trasmesso anche nel 2026 in esclusiva su discovery+ (copertura integrale di tutti i campi dal primo turno alla finale) e DAZN (solo i campi principali e/o con italiani protagonisti).
24-26 maggio Primo turno maschile e femminile
27-28 maggio Secondo turno maschile e femminile
29-30 maggio Terzo turno maschile e femminile
31 maggio-1 giugno Quarto turno maschile e femminile
2-3 giugno Quarti di finale maschile e femminile
4 giugno Semifinali femminili
5 giugno Semifinali maschili
6 giugno Finale doppio maschile e finale singolare femminile
7 giugno Finale doppio femminile e finale singolare maschile
QUOTE FRENCH OPEN MASCHILE 2026
Jannik Sinner @2.50
Carlos Alcaraz @2.50
Alexander Zverev @11.00
Novak Djokovic @13.00
Jack Draper/Lorenzo Musetti @21.00
QUOTE FRENCH OPEN FEMMINILE 2026
Iga Swiatek @3.25
Aryna Sabalenka @3.50
Coco Gauff @5.00
Mirra Andreeva @6.50
Quiwen Zheng @15.00
Wimbledon: calendario completo, guida tv e quote
Appuntamento fissato da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio per Wimbledon 2026, terzo Slam della prossima stagione e unico dei quattro Major a disputarsi sull’erba. I prati londinesi dell’All England Club ospiteranno uno degli eventi più importanti e prestigiosi dell’intero panorama sportivo internazionale, che raggiunge quest’anno la sua 139ma edizione. I campioni in carica sono la polacca Iga Swiatek e l’italiano Jannik Sinner, che hanno ottenuto proprio nel 2025 il loro primo sigillo a Wimbledon.
Wimbledon verrà trasmesso in esclusiva come negli ultimi anni in diretta tv sui canali Sky Sport, mentre la copertura streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.
29-30 giugno Primo turno maschile e femminile
1-2 luglio Secondo turno maschile e femminile
3-4 luglio Terzo turno maschile e femminile
5-6 luglio Quarto turno maschile e femminile
7-8 luglio Quarti di finale maschile e femminile
9 luglio Semifinali femminili
10 luglio Semifinali maschili
11 luglio Finale doppio misto, doppio maschile e finale singolare femminile
12 luglio Finale doppio femminile e finale singolare maschile
QUOTE WIMBLEDON MASCHILE 2026
Carlos Alcaraz @2.20
Jannik Sinner @2.50
Novak Djokovic @9.00
Alexander Zverev @17.00
Jack Draper @17.00
QUOTE WIMBLEDON FEMMINILE 2026
Aryna Sabalenka @3.75
Iga Świątek @3.75
Coco Gauff @7.00
Elena Rybakina @7.00
Amanda Anasimova @9.00
US Open: calendario completo, guida tv e quote
Dal 30 agosto al 13 settembre i riflettori del mondo tennistico saranno puntati su Flushing Meadows per lo US Open 2026, quarto e ultimo Slam della stagione. A New York si giocherà il secondo Major sul cemento dell’anno dopo l’appuntamento inaugurale di Melbourne e gli eventi successivi in programma sulla terra rossa di Parigi e sull’erba di Londra. Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka si presenteranno ai nastri di partenza della 146ma edizione dello US Open da campioni in carica.
L’Open degli Stati Uniti d’America verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e sui canali Sky Sport, mentre la copertura streaming dell’evento sarà affidata a supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.
30 agosto-1 settembre Primo turno maschile e femminile
2-3 settembre Secondo turno maschile e femminile
4-5 settembre Terzo turno maschile e femminile
6-7 settembre Quarto turno maschile e femminile
8-9 settembre Quarti di finale maschile e femminile
10 settembre Semifinali femminili
11 settembre Semifinali maschili
12 settembre Finale femminile
13 settembre Finale maschile
QUOTE US OPEN MASCHILE 2026
Jannik Sinner @1.90
Carlos Alcaraz @3.00
Novak Djokivic @11.00
Alexander Zverev @15.00
Jack Draper @15.00
QUOTE US OPEN FEMMINILE 2026
Aryna Sabalenka @3.00
Iga Świątek @5.00
Coco Gauff @6.50
Mirra Andreeva @11.00
Elena Rybakina @13.00
