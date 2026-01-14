Dopo aver visto l’anteprima dell’Australian Open, il primo dei grandi eventi slam che apre il 2026 di tennis, andiamo a vedere anche tutti gli impegni principali del nuovo anno con il calendario di tutti gli Slam, i Master 1000, Coppa Davis e tanto altro. Calendario Tennis 2026.

Calendario Tennis 2026: cosa ci attende quest’anno?

Il 2026 del Tennis è già iniziato dal 2 gennaio con la United Cup e tra poco andrà in scena il primo Slam della stagione, gli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio). A febbraio lo swing sudamericano ma ci sono anche i tornei indoor e sul cemento, prima di volare negli Stati Uniti per partecipare ai 1000 di Indian Wells e di Miami.

In primavera spazio alla terra rossa. Nel Principato di Monaco, i tennisti vorranno offrire spettacolo nel celebre Country Club, mentre le donne avranno nel torneo indoor di Stoccarda il primo evento di rilievo sul mattone tritato. L’attenzione si sposterà poi sulla sequenza Madrid, Roma e ovviamente Roland Garros, secondo slam della stagione.

Dalla terra si passerà all’erba che culminerà con Wimbledon. Sui prati di Church Road, Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia nel 2025, diventando il primo italiano a conquistare il titolo in singolare. Superati i Championships, l’attenzione si concentrerà sul quarto e ultimo Slam della stagione, gli US Open a New York.

La stagione si chiuderà con ATP e WTA Finals, senza dimenticare, ovviamente, gli impegni in Coppa Davis e in BJK Cup nel corso del 2026, in cui l’Italia ambisce a confermarsi la migliore.

Calendario Tornei Tennis ATP Uomini

GENNAIO

2 gennaio United Cup

5-11 gennaio

ATP 250 Brisbane

ATP 250 Hong Kong

12-17 gennaio

ATP 250 Adelaide

ATP 250 Auckland

18 gennaio – 1° febbraio

Australian Open

FEBBRAIO

2-8 febbraio

ATP 250 Montpellier

6-8 febbraio primo turno Coppa Davis

9-15 febbraio

ATP 250 Buenos Aires

ATP 500 Dallas

ATP 500 Rotterdam

16-22 febbraio

ATP 250 Delray Beach

ATP 500 Doha

ATP 500 Rio de Janeiro

23 febbraio – 1° marzo

ATP 500 Acapulco

ATP 500 Dubai

ATP 250 Santiago

MARZO

4-14 marzo

ATP Masters 1000 Indian Wells

18-29 marzo

ATP Masters 1000 Miami

APRILE

30 marzo-5 aprile

ATP 250 Bucharest

ATP 250 Houston

ATP 250 Marrakech

5-12 aprile

ATP Masters 1000 Monte-Carlo

13-19 aprile

ATP 500 Barcellona

ATP 500 Monaco di Baviera

22 aprile-3 maggio

ATP Masters 1000 Madrid

MAGGIO

6-17 maggio

ATP Masters 1000 Roma

17-23 maggio

ATP 500 Amburgo

ATP 250 Ginevra

24 maggio-7 giugno

Roland Garros

GIUGNO

8-14 giugno

ATP 250 Hertogenbosch

ATP 250 Stoccarda

15-21 giugno

ATP 500 Halle

ATP 500 Queen’s

21-28 giugno

ATP 250 Eastbourne

ATP 250 Maiorca

29 giugno-12 luglio

Wimbledon

LUGLIO

13-19 luglio

ATP 250 Bastad

ATP 250 Gstaad

ATP 250 Umag

20-26 luglio

ATP 250 Kitzbuhel

ATP 250 Estoril

27 luglio-2 agosto

ATP 250 Los Cabos

ATP 500 Washington

AGOSTO

2-11 agosto

ATP Masters 1000 Montreal

13-23 agosto

ATP Masters 1000 Cincinnati

23-30 agosto

ATP 250 Winston-Salem

SETTEMBRE

31 agosto-13 settembre

Us Open (Hard)

18-20 settembre

Secondo Turno Coppa Davis

23-29 settembre

ATP 250 Chengdu

ATP 250 Hangzhou

25-27 settembre Laver Cup

OTTOBRE

30 settembre-6 ottobre

ATP 500 Pechino

ATP 500 Tokyo

7-18 ottobre

ATP Masters 1000 Shanghai

19-25 ottobre

ATP 250 Almaty

ATP 250 Bruxelles

ATP 250 Lione

26 ottobre-2 novembre

ATP 500 Basilea (Indoor Hard)

ATP 500 Vienna (Indoor Hard)

NOVEMBRE

2-8 novembre

ATP Masters 1000 Parigi

8-14 novembre

ATP 250 Stoccolma

ATP 250 sede da definire

15-22 novembre

ATP Finals

24-29 novembre

Finals Coppa Davis

Calendario Tornei Tennis WTA Donne

GENNAIO

2 gennaio United Cup

5-11 gennaio

WTA 250 Auckland

-WTA 500 Brisbane

12-17 gennaio

WTA 500 Adelaide

-WTA 250 Hobart

18 gennaio – 1° febbraio

Australian Open

FEBBRAIO

2-8 febbraio

WTA 500 Abu Dhab

WTA 250 Cluj

WTA 250 Ostrava

9-15 febbraio

WTA 1000 Doha

16-22 febbraio

WTA 1000 Dubai

23 febbraio – 1° marzo

WTA 250 Austin

WTA 500 Merida

MARZO

2-14 marzo

WTA 1000 Indian Wells

16-29 marzo

WTA 1000 Miami

APRILE

30 marzo-5 aprile

WTA 250 Bogotà

WTA 500 Charleston

5-12 aprile

WTA 500 Linz

Settimana del 6 aprile primo turno BJK Cup

13-19 aprile

WTA 250 Rouen

WTA 500 Stoccarda

20 aprile-3 maggio

-WTA 1000 Madrid

MAGGIO

4-17 maggio

WTA 1000 Roma

17-23 maggio

WTA 250 Rabat

WTA 500 Strasburgo

24 maggio-7 giugno

Roland Garros

GIUGNO

8-14 giugno

WTA 250 Hertogenbosch

WTA 500 Queen’s

15-21 giugno

WTA 500 Berlino

WTA 250 Nottingham

21-28 giugno

WTA 250 Bad Homburg

WTA 250 Eastbourne

LUGLIO

29 giugno-12 luglio

Wimbledon

13-19 luglio

WTA 250 Iasi

20-26 luglio

WTA 250 Amburgo

WTA 250 Praga

27 luglio-2 agosto

WTA 500 Washington

AGOSTO

3-10 agosto

WTA 1000 Toronto

10-23 agosto

WTA 1000 Cincinnati

24-30 agosto

WTA 250 Cleveland

WTA 500 Monterrey

SETTEMBRE

31 agosto-13 settembre

Us Open

14-20 settembre

WTA 500 Guadalajara

WTA 250 Sao Paulo

21-27 settembre

WTA 250 Seoul

WTA 500 Singapore

Finals BJK Cup

OTTOBRE

28 settembre-11 ottobre

WTA 1000 Pechino

12-18 ottobre

WTA 1000 Wuhan

19-25 ottobre

WTA 500 Ningbo

WTA 250 Osaka

26 ottobre-2 novembre

WTA 250 Guangzhou

WTA 500 Tokyo

NOVEMBRE

2-8 novembre

WTA 250 Chennai

WTA 250 Hong Kong

WTA 250 Jiujiang

9-15 novembre

WTA Finals a Riyadh

Australian Open: calendario completo, guida tv e quote

L’Australian Open apre come sempre la stagione degli slam di tennis, con i tabelloni principali sul cemento di Melbourne che inizieranno domenica 18. Come sempre il torneo è spalmato su due settimane, con la finale femminile si disputerà sabato 31 gennaio, mentre domenica 1° febbraio ci sarà l’ultimo atto maschile.

Gli Australian Open 2026 non verranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN.

Lunedì 12 gennaio

1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Martedì 13 gennaio

1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Mercoledì 14 gennaio

2° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Giovedì 15 gennaio

3° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Venerdì 16 gennaio

Riposo

Sabato 17 gennaio

Riposo

Domenica 18 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Lunedì 19 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Martedì 20 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Mercoledì 21 gennaio

2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Giovedì 22 gennaio

2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Venerdì 23 gennaio

3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Sabato 24 gennaio

3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Domenica 25 gennaio

Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Lunedì 26 gennaio

Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Martedì 27 gennaio

Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Mercoledì 28 gennaio

Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Giovedì 29 gennaio

Semifinali singolare femminile (sessione alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Venerdì 30 gennaio

Semifinali singolare maschile (non prima delle 04.30 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Sabato 31 gennaio

Finale singolare femminile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Domenica 1° febbraio

Finale singolare maschile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

QUOTE AUSTRALIAN OPEN MASCHILE 2026

Jannik Sinner @1.90

Carlos Alcaraz @2.62

Novak Djokovic @13.00

Alexander Zverev @21.00

Daniil Medvedev @21.00

QUOTE AUSTRALIAN OPEN FEMMINILE 2026

Aryna Sabalenka @3.00

Iga Świątek @6.00

Coco Gauff @8.00

Elena Rybakina @9.00

Amanda Anisimova @11.00

Roland Garros: calendario completo, guida tv e quote

Il Roland Garros 2026 si terrà dal 24 maggio al 7 giugno per quanto riguarda i tabelloni principali. Sulla terra battuta parigina andrà in scena il secondo Slam della stagione, l’unico sul rosso, che nel 2025 ha regalato agli appassionati di tennis una delle partite più incredibili ed iconiche degli ultimi decenni in occasione della finale maschile vinta in rimonta da Carlos Alcaraz su Jannik Sinner al match tie-break del quinto set dopo quasi 5 ore e mezzo di gioco.

Il Major francese verrà trasmesso anche nel 2026 in esclusiva su discovery+ (copertura integrale di tutti i campi dal primo turno alla finale) e DAZN (solo i campi principali e/o con italiani protagonisti).

24-26 maggio Primo turno maschile e femminile

27-28 maggio Secondo turno maschile e femminile

29-30 maggio Terzo turno maschile e femminile

31 maggio-1 giugno Quarto turno maschile e femminile

2-3 giugno Quarti di finale maschile e femminile

4 giugno Semifinali femminili

5 giugno Semifinali maschili

6 giugno Finale doppio maschile e finale singolare femminile

7 giugno Finale doppio femminile e finale singolare maschile

QUOTE FRENCH OPEN MASCHILE 2026

Jannik Sinner @2.50

Carlos Alcaraz @2.50

Alexander Zverev @11.00

Novak Djokovic @13.00

Jack Draper/Lorenzo Musetti @21.00

QUOTE FRENCH OPEN FEMMINILE 2026

Iga Swiatek @3.25

Aryna Sabalenka @3.50

Coco Gauff @5.00

Mirra Andreeva @6.50

Quiwen Zheng @15.00

Wimbledon: calendario completo, guida tv e quote

Appuntamento fissato da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio per Wimbledon 2026, terzo Slam della prossima stagione e unico dei quattro Major a disputarsi sull’erba. I prati londinesi dell’All England Club ospiteranno uno degli eventi più importanti e prestigiosi dell’intero panorama sportivo internazionale, che raggiunge quest’anno la sua 139ma edizione. I campioni in carica sono la polacca Iga Swiatek e l’italiano Jannik Sinner, che hanno ottenuto proprio nel 2025 il loro primo sigillo a Wimbledon.

Wimbledon verrà trasmesso in esclusiva come negli ultimi anni in diretta tv sui canali Sky Sport, mentre la copertura streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.

29-30 giugno Primo turno maschile e femminile

1-2 luglio Secondo turno maschile e femminile

3-4 luglio Terzo turno maschile e femminile

5-6 luglio Quarto turno maschile e femminile

7-8 luglio Quarti di finale maschile e femminile

9 luglio Semifinali femminili

10 luglio Semifinali maschili

11 luglio Finale doppio misto, doppio maschile e finale singolare femminile

12 luglio Finale doppio femminile e finale singolare maschile

QUOTE WIMBLEDON MASCHILE 2026

Carlos Alcaraz @2.20

Jannik Sinner @2.50

Novak Djokovic @9.00

Alexander Zverev @17.00

Jack Draper @17.00

QUOTE WIMBLEDON FEMMINILE 2026

Aryna Sabalenka @3.75

Iga Świątek @3.75

Coco Gauff @7.00

Elena Rybakina @7.00

Amanda Anasimova @9.00

US Open: calendario completo, guida tv e quote

Dal 30 agosto al 13 settembre i riflettori del mondo tennistico saranno puntati su Flushing Meadows per lo US Open 2026, quarto e ultimo Slam della stagione. A New York si giocherà il secondo Major sul cemento dell’anno dopo l’appuntamento inaugurale di Melbourne e gli eventi successivi in programma sulla terra rossa di Parigi e sull’erba di Londra. Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka si presenteranno ai nastri di partenza della 146ma edizione dello US Open da campioni in carica.

L’Open degli Stati Uniti d’America verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e sui canali Sky Sport, mentre la copertura streaming dell’evento sarà affidata a supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

30 agosto-1 settembre Primo turno maschile e femminile

2-3 settembre Secondo turno maschile e femminile

4-5 settembre Terzo turno maschile e femminile

6-7 settembre Quarto turno maschile e femminile

8-9 settembre Quarti di finale maschile e femminile

10 settembre Semifinali femminili

11 settembre Semifinali maschili

12 settembre Finale femminile

13 settembre Finale maschile

QUOTE US OPEN MASCHILE 2026

Jannik Sinner @1.90

Carlos Alcaraz @3.00

Novak Djokivic @11.00

Alexander Zverev @15.00

Jack Draper @15.00

QUOTE US OPEN FEMMINILE 2026

Aryna Sabalenka @3.00

Iga Świątek @5.00

Coco Gauff @6.50

Mirra Andreeva @11.00

Elena Rybakina @13.00

