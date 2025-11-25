La stagione di Tennis a dicembre è in pausa (ma non ferma del tutto, visto che ci sono match d’esibizione come vedremo) ma il 2 gennaio si tornerà subito in campo con la United Cup, in attesa dell’Australian Open che sarà come di consueto il primo slam dell’anno per Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e gli altri. Programma ATP 2026.
Programma ATP 2026: tutti i tornei di tennis maschile dell’anno
La stagione 2025 di tennis è terminata con il 3° successo consecutivo dell’Italia alla Coppa Davis, e con Jannik Sinner numero 2 al mondo, che ha vinto le Nitto ATP Finals di Torino per il secondo anno di fila, e torna a caccia del numero 1 di Carlos Alcaraz.
Dal 2 gennaio si torna subito con la United Cup che vedrà l’Italia rappresentata da Flavio Cobolli nel maschile e da Jasmine Paolini nel femminile. L’attesa sarà però tutta dal 18 gennaio col primo slam della stagione di tennis, che come sempre sarà l’Australian Open dove Sinner cerca un altro successo, e apre da favorito dalle prime quote (vedi qui).
Gennaio
2 – United Cup
5 – 250 Brisbane
5 – 250 Hong Kong
12 – 250 Adelaide
12 – 250 Auckland
18 – Australian Open
Febbraio
2 – 250 Montpellier
2 – Coppa Davis (1° turno)
9 – 500 Dallas
9 – 500 Rotterdam
9 – 250 Buenos Aires
16 – 500 Doha
16 – 500 Rio de Janeiro
16 – 250 Delray Beach
23 – 500 Acapulco
23 – 500 Dubai
23 – 250 Santiago del Cile
Marzo
4 – 1000 Indian Wells
18 – 1000 Miami
30 – 250 Bucarest
30 – 250 Houston
30 – 250 Marrakech
Aprile
5 – 1000 Monte-Carlo
13 – 500 Barcellona
13 – 500 Monaco di Baviera
22 – 1000 Madrid
Maggio
6 – 1000 Roma
17 – 500 Amburgo
17 – 250 Ginevra
24 – Roland Garros
Giugno
8 – 250 ‘s-Hertogenbosch
8 – 250 Stoccarda
15 – 500 Halle
15 – 500 Queen’s
21 – 250 Mallorca
22 – 250 Eastbourne
29 – Wimbledon
Luglio
13 – 250 Bastad
13 – 250 Gstaad
13 – 250 Umago
19 – 250 Kitzbuhel
20 – 250 Estoril
20 – 250 Los Cabos
27 – 500 Washington
27 – 250 da definire
Agosto
2 – 1000 Montreal
13 – 1000 Cincinnati
23 – 250 Winston Salem
31 – US Open
Settembre
14 – Coppa Davis (2° turno)
23 – 250 Chengdu
23 – 250 Hangzhou
23 – Laver Cup
30 – 500 Tokyo
30 – 500 Pechino
Ottobre
7 – 1000 Shanghai
19 – 250 Almaty
19 – 250 Bruxelles
19 – 250 Marsiglia
26 – 500 Basilea
26 – 500 Vienna
Novembre
2 – 1000 Parigi-Bercy
8 – 250 Stoccolma
8 – 250 da definire
15 – ATP Finals (a Torino)
24 – Coppa Davis (a Bologna)
I match di tennis d’esibizione di dicembre
L’off-season del tennis dura soltanto un mese a dicembre ma il movimento non è del tutto fermo, con alcuni match di esibizione e speciali che vedranno in campo anche il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz.
7 dicembre: esibizione Alcaraz-Tiafoe (New Jersey)
8 dicembre: esibizioni Alcaraz-Fonseca e Anisimova-Pegula (Miami)
17-21 dicembre: Next Gen ATP Finals (Jeddah)
28 dicembre: battaglia dei sessi Sabalenka-Kyrgios (Dubai)
