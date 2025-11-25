Pronostici Tennis: il programma completo con tutti i tornei ATP del 2026. Si torna in campo il 2 gennaio

Programma ATP 2026
Pronostici Tennis
Avatar
di
25 Novembre 2025

La stagione di Tennis a dicembre è in pausa (ma non ferma del tutto, visto che ci sono match d’esibizione come vedremo) ma il 2 gennaio si tornerà subito in campo con la United Cup, in attesa dell’Australian Open che sarà come di consueto il primo slam dell’anno per Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e gli altri. Programma ATP 2026.

Programma ATP 2026: tutti i tornei di tennis maschile dell’anno

La stagione 2025 di tennis è terminata con il 3° successo consecutivo dell’Italia alla Coppa Davis, e con Jannik Sinner numero 2 al mondo, che ha vinto le Nitto ATP Finals di Torino per il secondo anno di fila, e torna a caccia del numero 1 di Carlos Alcaraz. 

Dal 2 gennaio si torna subito con la United Cup che vedrà l’Italia rappresentata da Flavio Cobolli nel maschile e da Jasmine Paolini nel femminile. L’attesa sarà però tutta dal 18 gennaio col primo slam della stagione di tennis, che come sempre sarà l’Australian Open dove Sinner cerca un altro successo, e apre da favorito dalle prime quote (vedi qui).

Gennaio

2 – United Cup

5 – 250 Brisbane

5 – 250 Hong Kong

12 – 250 Adelaide

12 – 250 Auckland

18 – Australian Open

Febbraio

2 – 250 Montpellier

2 – Coppa Davis (1° turno)

9 – 500 Dallas

9 – 500 Rotterdam

9 – 250 Buenos Aires

16 – 500 Doha

16 – 500 Rio de Janeiro

16 – 250 Delray Beach

23 – 500 Acapulco

23 – 500 Dubai

23 – 250 Santiago del Cile

Marzo

4 – 1000 Indian Wells

18 – 1000 Miami

30 – 250 Bucarest

30 – 250 Houston

30 – 250 Marrakech

Aprile

5 – 1000 Monte-Carlo

13 – 500 Barcellona

13 – 500 Monaco di Baviera

22 – 1000 Madrid

Maggio

6 – 1000 Roma

17 – 500 Amburgo

17 – 250 Ginevra

24 – Roland Garros

Pronostici Tennis 23 aprile 2025

Giugno

8 – 250 ‘s-Hertogenbosch

8 – 250 Stoccarda

15 – 500 Halle

15 – 500 Queen’s

21 – 250 Mallorca

22 – 250 Eastbourne

29 – Wimbledon

Luglio

13 – 250 Bastad

13 – 250 Gstaad

13 – 250 Umago

19 – 250 Kitzbuhel

20 – 250 Estoril

20 – 250 Los Cabos

27 – 500 Washington

27 – 250 da definire

Agosto

2 – 1000 Montreal

13 – 1000 Cincinnati

23 – 250 Winston Salem

31 – US Open

Settembre

14 – Coppa Davis (2° turno)

23 – 250 Chengdu

23 – 250 Hangzhou

23 – Laver Cup

30 – 500 Tokyo

30 – 500 Pechino

Ottobre

7 – 1000 Shanghai

19 – 250 Almaty

19 – 250 Bruxelles

19 – 250 Marsiglia

26 – 500 Basilea

26 – 500 Vienna

Novembre

2 – 1000 Parigi-Bercy

8 – 250 Stoccolma

8 – 250 da definire

15 – ATP Finals (a Torino)

24 – Coppa Davis (a Bologna)

I match di tennis d’esibizione di dicembre

L’off-season del tennis dura soltanto un mese a dicembre ma il movimento non è del tutto fermo, con alcuni match di esibizione e speciali che vedranno in campo anche il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz.

7 dicembre: esibizione Alcaraz-Tiafoe (New Jersey)
8 dicembre: esibizioni Alcaraz-Fonseca e Anisimova-Pegula (Miami)
17-21 dicembre: Next Gen ATP Finals (Jeddah)
28 dicembre: battaglia dei sessi Sabalenka-Kyrgios (Dubai)

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Twitter-loghino.pngTWITTER BETITALIAWEB
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , ,
Altri articoli
Pronostici Tennis: i numeri di un 2025 pazzesco di Jannik Sinner. Quando torna in campo il campione azzurro? Le quote sugli slam 2026
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: i numeri di un 2025 pazzesco di Jannik Sinner. Quando torna in campo il campione azzurro? Le quote sugli slam 2026
18 Novembre 2025
Pronostici Tennis: tutto sulla Coppa Davis 2025, anteprima, percorso degli azzurri e le scommesse su Italia-Austria
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: tutto sulla Coppa Davis 2025, anteprima, percorso degli azzurri e le scommesse su Italia-Austria
17 Novembre 2025
Pronostici Tennis: il calendario completo di tutti i tornei ATP e WTA, i Master 1000 e gli Slam del 2025
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il calendario completo di tutti i tornei ATP e WTA, i Master 1000 e gli Slam del 2025
5 Gennaio 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.