La stagione di Tennis a dicembre è in pausa (ma non ferma del tutto, visto che ci sono match d’esibizione come vedremo) ma il 2 gennaio si tornerà subito in campo con la United Cup, in attesa dell’Australian Open che sarà come di consueto il primo slam dell’anno per Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e gli altri. Programma ATP 2026.

Programma ATP 2026: tutti i tornei di tennis maschile dell’anno

La stagione 2025 di tennis è terminata con il 3° successo consecutivo dell’Italia alla Coppa Davis, e con Jannik Sinner numero 2 al mondo, che ha vinto le Nitto ATP Finals di Torino per il secondo anno di fila, e torna a caccia del numero 1 di Carlos Alcaraz.

Dal 2 gennaio si torna subito con la United Cup che vedrà l’Italia rappresentata da Flavio Cobolli nel maschile e da Jasmine Paolini nel femminile. L’attesa sarà però tutta dal 18 gennaio col primo slam della stagione di tennis, che come sempre sarà l’Australian Open dove Sinner cerca un altro successo, e apre da favorito dalle prime quote (vedi qui).

Gennaio

2 – United Cup

5 – 250 Brisbane

5 – 250 Hong Kong

12 – 250 Adelaide

12 – 250 Auckland

18 – Australian Open

Febbraio

2 – 250 Montpellier

2 – Coppa Davis (1° turno)

9 – 500 Dallas

9 – 500 Rotterdam

9 – 250 Buenos Aires

16 – 500 Doha

16 – 500 Rio de Janeiro

16 – 250 Delray Beach

23 – 500 Acapulco

23 – 500 Dubai

23 – 250 Santiago del Cile

Marzo

4 – 1000 Indian Wells

18 – 1000 Miami

30 – 250 Bucarest

30 – 250 Houston

30 – 250 Marrakech

Aprile

5 – 1000 Monte-Carlo

13 – 500 Barcellona

13 – 500 Monaco di Baviera

22 – 1000 Madrid

Maggio

6 – 1000 Roma

17 – 500 Amburgo

17 – 250 Ginevra

24 – Roland Garros

Giugno

8 – 250 ‘s-Hertogenbosch

8 – 250 Stoccarda

15 – 500 Halle

15 – 500 Queen’s

21 – 250 Mallorca

22 – 250 Eastbourne

29 – Wimbledon

Luglio

13 – 250 Bastad

13 – 250 Gstaad

13 – 250 Umago

19 – 250 Kitzbuhel

20 – 250 Estoril

20 – 250 Los Cabos

27 – 500 Washington

27 – 250 da definire

Agosto

2 – 1000 Montreal

13 – 1000 Cincinnati

23 – 250 Winston Salem

31 – US Open

Settembre

14 – Coppa Davis (2° turno)

23 – 250 Chengdu

23 – 250 Hangzhou

23 – Laver Cup

30 – 500 Tokyo

30 – 500 Pechino

Ottobre

7 – 1000 Shanghai

19 – 250 Almaty

19 – 250 Bruxelles

19 – 250 Marsiglia

26 – 500 Basilea

26 – 500 Vienna

Novembre

2 – 1000 Parigi-Bercy

8 – 250 Stoccolma

8 – 250 da definire

15 – ATP Finals (a Torino)

24 – Coppa Davis (a Bologna)

I match di tennis d’esibizione di dicembre

L’off-season del tennis dura soltanto un mese a dicembre ma il movimento non è del tutto fermo, con alcuni match di esibizione e speciali che vedranno in campo anche il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz.

7 dicembre: esibizione Alcaraz-Tiafoe (New Jersey)

8 dicembre: esibizioni Alcaraz-Fonseca e Anisimova-Pegula (Miami)

17-21 dicembre: Next Gen ATP Finals (Jeddah)

28 dicembre: battaglia dei sessi Sabalenka-Kyrgios (Dubai)

