Focus su Jannik Sinner, che ha appena vinto le Nitto ATP Finals, e non parteciperà alla Davis Cup di tennis, per riposarsi in vista di un 2026 dove riprenderà la corsa al numero 1 al mondo, e ai grandi slam in cui andiamo a vedere le quote aggiornate, oltre a snocciolare alcune statistiche incredibili dell’altoatesino in questa grande stagione. Statistiche Sinner 2025.

Statistiche Sinner 2025: i numeri dell’annata di Jannik

Il 2025 di tennis è stato l’anno di Jannik Sinner, anche se l’altoatesino ha perso il numero 1 al mondo passato a Carlos Alcaraz. Il classe 2001 ha cominciato la stagione appena conclusa alla grande con il successo bis in Australia e ha concluso con un’altra conferma difendendo il titolo alle ATP Finals di Torino.

In mezzo tanto altro, come lo storico trionfo sull’erba di Wimbledon, o il successo al Masters 1000 di Parigi di poco fa, il tutto nonostante i tre mesi di qualifica per il caso Clostebol. Ecco le statistiche più impressionanti del 2025 di Jannik:

–Primo italiano dal 1877, ovvero dalla nascita del torneo, a conquistare Wimbledon, il torneo più prestigioso del mondo, l’unico Slam che mancava ai nostri colori per quel che riguarda il singolare. Jannik firma l’impresa battendo il grande rivale Carlos Alcaraz, vincitore delle due precedenti edizioni, col punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4, “vendicando” la sconfitta di un mese prima al Roland Garros.

–10 finali raggiunte su appena 12 tornei disputati, il suo record personale (nel 2024 erano state 9). Gli unici tornei in cui l’azzurro ha mancato l’ultimo atto sono Halle (fuori agli ottavi con Bublik) e Shanghai (ritiratosi al terzo turno contro Griekspoor per crampi). Insomma, Sinner è andato almeno in finale nell’83,3% dei casi. Sinner è anche il terzo tennista della storia a raggiungere almeno la finale in tutti gli Slam e alle ATP Finals nella stessa stagione. Prima di lui, ce l’avevano fatta solamente Roger Federer (2006 e 2007) e Novak Djokovic (2015 e 2023).

–6 i tornei vinti nel 2025. Un dato più basso rispetto agli 8 del 2024, ma anche qui incide la squalifica. Di assoluto spessore, naturalmente, anche il peso specifico dei suoi trionfi: due titoli Slam (Australian Open e Wimbledon), un Masters 1000 (Parigi), due 500 (Pechino e Vienna) e le ATP Finals. Notevole anche il fatto che sia riuscito a vincere tutti gli ultimi 3 tornei che ha disputato fra ottobre e novembre (Parigi, Vienna e ATP Finals).

–19-4 il record di Sinner contro i top 10 nel 2025. E il dato folle è che quelle quattro sconfitte sono arrivate tutte contro Carlos Alcaraz, mentre gli altri hanno quasi sempre faticato a toccare palla. Jannik ha battuto due volte lo spagnolo, quattro volte Alexander Zverev, quattro volte Alex De Minaur, due volte Novak Djokovic, tre volte Ben Shelton, due volte Felix Auger-Aliassime, una volta Casper Ruud e una volta Lorenzo Musetti.

–L’irreale percentuale di vittorie di Jannik nel 2025 è stata del 90.63%, vicina al clamoroso 92,4% del 2024. L’altoatesino ha chiuso con un bilancio di 58 vittorie e 6 sconfitte (quattro con Alcaraz, una con Griekspoor e una con Bublik). La passata stagione, Sinner aveva chiuso con un dato di 73-6, con il numero delle vittorie chiaramente più alto in virtù di un’annata giocata al completo e non appesantita da una squalifica di tre mesi. Dal 1990 in avanti, solo Roger Federer era riuscito ad avere un percentuale di vittorie superiore al 90% in stagioni consecutive (nello specifico nel triennio 2004-2006).

–Jannik Sinner è diventato il primo giocatore dal 1991 ad aver vinto più game al servizio e in risposta di tutti nello stesso anno. Il nativo di San Candido, secondo i dati registrati dall’Infosys ATP Leaderborard, ha chiuso il suo 2025 con il 91,9% di game vinti al servizio e il 32,7% di game vinti in risposta. Sinner in questa annata svetta anche nelle seguente categorie statistiche: percentuale di break point convertiti (45,1%), percentuale di break point salvati (71,8%) e percentuale di tie-break vinti (84,2%).

–Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha trionfato alle ATP Finals senza perdere nemmeno un set. Il numero due del mondo è al pari di Ivan Lendl (1986-87), l’unico altro giocatore dell’Era Open a poter vantare un simile exploit in due edizioni consecutive del torneo dei Maestri.

–Grazie al successo maturato contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha portato la propria striscia di match vinti sul cemento indoor a 31 vittorie consecutive. Per trovare l’ultima sconfitta dell’allievo di Vagnozzi e Cahill bisogna ritornare alla finale delle ATP Finals 2023 persa contro Novak Djokovic.

–20 i set consecutivi vinti alle ATP Finals. Dalla già citata sconfitta nell’ultimo atto del 2023 contro Djokovic, Sinner non solo ha collezionato 10 vittorie (5 nel 2024 e 5 nel 2025) ma lo ha fatto ogni volta in due set. L’azzurro ha perso solo 7,3 game a partita in questi dieci incontri, meno di quattro game a set.

-Nella serie aperta di 31 vittorie consecutive indoor, solo in 3 circostanze Sinner ha avuto bisogno del set decisivo per battere il proprio avversario. Ciò significa che il 96,7% dei successi sono stati ottenuti per due set a zero in indoor.

-Fino ad oggi Jannik Sinner a livello ATP ha giocato 112 partite sul cemento indoor ottenendo 91 vittorie e 21 sconfitte, secondo l’Infosys ATP Win/Loss Index solo McEnroe (85,3%), Lendl (83%) e Jimmy Connors (81,6%) possono vantare una percentuale migliore a quella del fuoriclasse azzurro (81,1%). Nessun altro giocatore in attività, incluso Djokovic (80,2%) può fregiarsi di una percentuale migliore di vittorie sul cemento indoor dell’attuale numero due del mondo.

–37 le settimane trascorse al numero 1 del ranking nel 2025, su un computo personale complessivo di 66. Alla fine ha dovuto cedere il trono a Carlos Alcaraz, anche se Jannik resta sempre in scia: tra i due, a oggi, ci sono 550 punti. Pazzesca la differenza con il terzo della classifica, ovvero Alexander Zverev. Il tedesco è staccato da Sinner di 6340 punti!

-Grazie al successo su Carlos Alcaraz a Torino, Jannik Sinner ha chiuso l’annata racimolando 11.500 punti, il tutto giocando solamente 12 tornei, si tratta di una media di 958 punti ad evento.

Quando tornerà in campo Jannik Sinner?

Dopo la vittoria alle Nitto ATP Finals, come già sappiamo, Jannik Sinner non parteciperà alla Davis Cup e non lo rivedremo in campo per quasi 2 mesi, un giusto periodo di riposo per il numero 2 al mondo, che nel 2026 riprenderà la sua corsa con Alcaraz alla #1.

Il tennista italiano ha dato virtualmente appuntamento alla prossima stagione: nella prima settimana del 2026 non giocherà tornei ATP, né la United Cup, ma è già stato fissato il primo incontro tra Sinner ed Alcaraz, che si incontreranno in un match d’esibizione non ufficiale.

La sfida tra l’azzurro e l’iberico avrà luogo alla Incheon Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud, sabato 10 gennaio, a poco più di una settimana dall’inizio degli Australian Open 2026 di tennis. Fino ad allora non ci saranno match che vedranno Jannik Sinner in campo.

Quote Slam 2026: è un continuo duello Sinner-Alcaraz

Il nuovo anno inizia subito con il primo Slam della stagione, gli Australian Open, in programma dal 12 gennaio al 1° febbraio, dove Jannik Sinner va in cerca del terzo titolo consecutivo. Per i bookmaker, la stagione potrebbe subito cominciare alla grande: vale infatti @1,90 su 888sport il tris del campione italiano sul cemento di Melbourne. Il principale rivale, nemmeno a dirlo, è sempre Carlos Alcaraz, secondo favorito a quota @2,14 in un testa a testa che ritornerà per tutta la stagione degli Slam, con obiettivo Grand Slam.

Il Grande Slam è infatti l’impresa che ogni tennista sogna da sempre, la vittoria nell’anno solare di tutti e quattro i tornei più importanti del circuito. Il trionfo di Sinner a Australian Open, Roland Garros (unico trofeo ancora assente nell’incredibile bacheca dell’attuale numero 2 al mondo), Wimbledon e Us Open è in lavagna @20 su Snai, mentre si scende a 2,75 per la conquista di tre titoli su quattro e a 1,33 per due. Ecco tutte le quote aggiornate degli slam 2026:

AUSTRALIAN OPEN 2026

Jannik Sinner @1.90

Carlos Alcaraz @2.62

Novak Djokovic @11.00

Alexander Zverev @13.00

Daniil Medvedev @17.00

FRENCH OPEN 2026 (ROLAND GARROS)

Jannik Sinner @2.50

Carlos Alcaraz @2.50

Alexander Zverev @11.00

Novak Djokovic @13.00

Jack Draper/Lorenzo Musetti @21.00

WIMBLEDON 2026

Carlos Alcaraz @2.20

Jannik Sinner @2.50

Novak Djokovic @9.00

Alexander Zverev @17.00

Jack Draper @«7.00

US OPEN 2026

Jannik Sinner @1.90

Carlos Alcaraz @3.00

Novak Djokovic @11.00

Alexander Zverev @15.00

Jack Draper @15.00

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.