Nonostante il passo falso di Jannik Sinner e la sconfitta di Flavio Cobolli in finale, a Parigi è stata grande Italia del tennis, anche se a trionfare al French Open 2026 è stato Alexander Zverev che finalmente sfata il tabù slam vincendo il Roland Garros. Ora si guarda al prossimo slam, Wimbledon, dove torna ad essere nettamente favorito Sinner, con l’altoatesino al comando anche nelle lavagne del prossimo Roland Garros del 2027. Finale Roland Garros 2026.

Finale Roland Garros 2026: finalmente Zverev

Alexander Zverev ce l’ha fatta! Al quarto tentativo, Sascha ha vinto il primo Slam di tennis della carriera, battendo Flavio Cobolli in finale al Roland Garros 2026 in 6-1 4-6 6-4 6-7 6-1 in 4h 16′. Il romano è arrivato al quinto con poche energie e con un problema al polpaccio. Per il n. 2 del seeding è la rottura di un tabù che durava da troppo tempo e che lo aveva visto perdere già tre finali Major.

Nonostante l’uscita di scena inattesa di Jannik Sinner, quello di Parigi è stato un grande slam per gli azzurri, non solo con Cobolli, ma si sono messi in mostra anche Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Nel femminile invece continua il momento no di Jasmine Paolini mentre nel doppio misto continuiamo a dettare legge con Sara Errani ed Andrea Vavassori, per due anni di fila campioni al Roland Garros.

A Parigi nel French Open femminile Mirra Andreeva ferma il cammino della cenerentola Maja Chwalinska e vince il primo Slam della sua vita, a 19 anni un mese e sette giorni. La russa diventa la più giovane reginetta del Roland Garros dai tempi di Monica Seles (1992). Finale combattuta solo nella parte iniziale del primo set, poi un dominiodi Andreeva che si impone col risultato di 6-3 6-2 in 82 minuti.

Prossimo slam di tennis: Sinner torna favorito per Wimbledon

Archiavata Parigi è già tempo di pensare ai prossimi tornei, non tanto gli appuntamenti minori di ATP Stoccarda, WTA Queens e APT/WTA Hertogenbosch che si giocano questa settimana, ma il prossimo slam, Wimbledon 2026, dove Jannik Sinner @1.44 domina le lavagne, chiamato a riscatto, approfittando di un altra possibile assenza del suo grande rivale, Alcaraz, tanto che il principale avversario dell’azzurro è l’eterno Novak Djokovic @4.50 mentre un altro successo di Alex Zverev, questa volta sull’erba inglese, si gioca @9.00 volte la posta.

Staccati tutti gli altri con Taylor Fritz @21.00, Ben Shelton @23.00 e il padrone di casa Jack Draper @26.00 in seconda fascia, assieme a Jakub Mensik @29.00, al veterano Daniil Medvedev @34.00 e all’astro nascente Joao Fonseca @34.00.

Memore della finale raggiunta anni fa, e dei passi in avanti innegabili, occhio a Matteo Berrettini @41.00 che al netto degli infortuni potrebbe tornare a dire la sua. Più indietro Flavio Cobolli @61.00 che ci riproverà dopo l’exploit parigino, e qui si tiene alle spalle perfino Lorenzo Musetti @67.00 volte la posta.

French Open 2027: ancora Jannik in testa alle lavagne

Appena conclusa l’edizione 2026 del French Open, sono già disponibili le quote per la prossima edizione del Roland Garros 2027 e i bookmakers scommettono subito sul riscatto di Jannik Sinner @2 in un testa a testa con Carlos Alcaraz @2.20 che non ha giocato a Parigi quest’anno per infortunio. Il bis di Sasha Zverev @11.00 sarà complicato, come una nuova affermazione del veterano Novak Djokovic @13.00.

La finale raggiunta a Parigi ha proiettato Flavio Cobolli su tutto un altro livello, ma il romano rimane quotato alto @41 per la vittoria il prossimo anno, dietro a Lorenzo Musetti @34 che rimane il secondo azzurro in lavagna dietro a Jannik, un altro big che non ha giocato a Parigi per problemi fisici.

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