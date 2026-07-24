Netta affermazione per Luciano Darderi nel suo esordio al torneo di Tennis ATP 250 Estoril dove ha liquidato Martinez lasciando solo un set allo spagnolo, ma ora per i quarti di finale c’è uno dei beniamini di casa, Jaime Faria. Pronostico Darderi-Faria 24 luglio 2026.

Pronostico Darderi-Faria 24 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Jaime Faria match di tennis valido per il torneo ATP 250 Estoril 2026 in Portogallo.

Reduce dalla finale persa a Bastad contro Andrey Rublev, Luciano Darderi si è presentato in Portogallo con una voglia matta di rifarsi e lo ha dimostrato dominando nel suo primo turno per 6-0, 6-1 contro lo spagnolo Pedro Martinez. L’italo-argentino ha chiuso i conti in poco più di un’ora lasciando al suo avversario appena un gioco.

Sulla strada del talento di Villa Gesell c’è un beniamino dei tifosi portoghesi, Jaime Faria, che a sua volta sulla terra rossa sembra in grado di esaltarsi. Due vittorie convincenti per il numero 88 della classifica ATP nel torneo di casa. Nel primo turno Faria ha eliminato il numero 6 del seeding, l’olandese Botic van de Zandschulp, sbrigando la pratica in appena due set: 6-3 6-4. Molto netta anche l’affermazione colta agli ottavi a spese del peruviano Gonzalo Bueno, pure liquidato in due parziali: 6-2 6-4.

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Jaime Faria?

Per la diretta televisiva dell’ATP di Estoril bisogna affidarsi a Sky Sport coi consueti canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW e su Tennis TV.

Migliori quote su Luciano Darderi-Jaime Faria

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Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Jaime Faria

Dopo aver dato fiducia a Darderi che ha travolto Martinez lo scorso turno, mandandoci in cassa, questa volta pensiamo che l’azzurro potrà faticare di più contro il beniamino di casa Faria. Due le sfide giocate dall’italiano contro il portoghese, una nel circuito ATP e una valida per un incontro di qualificazione. Quest’ultima, giocata nel 2022 proprio in Portogallo a Oeiras, se l’è aggiudicata Darderi con un netto 6-0 6-1. Nel 2025, al primo turno dell’ATP 250 di Santiago, l’ha invece spuntata Faria col risultato di 6-3 6-4. Ci sono 67 posizioni di differenza nel ranking tra i due giocatori: Darderi è 21esimo, Faria è 88esimo ma ci aspettiamo un match combattuto oggi.

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