Pronostici Tennis: il programma della settimana 20-26 luglio 2026. Si gioca a Kitzbuhel ed Estoril. Ancora Darderi contro Rublev

Tennis 20-26 luglio 2026
Pronostici Tennis
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20 Luglio 2026

In arrivo un altra settimana di tennis, dal 20 al 26 luglio si giocano alcuni tornei minori ATP 250 a Kitzbuhel ed Estoril. Pochi azzurri in campo, ma ci sarà Luciano Darderi tra i favoriti, ancora in un testa a testa con Rublev che lo ha appena battuto a Bastad. Tennis 20-26 luglio 2026.

Tennis 20-26 luglio 2026: i tornei ATP della settimana

Nuova settimana di tennis dedicata ai tornei di categoria 250 sia sul circuito ATP che sul circuito WTA, quella che andrà in scena da lunedì 20 a domenica 26 luglio. Arriviamo dalla settimana di Bastad dove Luciano Darderi ha quasi difeso il titolo nel torneo svedese, battuto solo da Andrej Rublev nella finale, e i due sono favoriti dalle quote anche per questa settimana in Portogallo.

Nel ATP 250 Estoril il tennista italo-argentino è la testa di serie numero 2 e inizierà la sua avventura dagli ottavi di finale contro il vincente di Rocha-Martinez: nelle quote antepost il 24enne di Villa Gesell si gioca a 4,50 su Betflag ed è il secondo favorito proprio alle spalle del russo Rublev, vincitore di 18 titoli in carriera e in lavagna a 3,50. Sul terzo gradino del podio c’è Alejandro Tabilo, cileno fissato a 6,00 che quest’anno è arrivato in finale al Rio Open in Brasile. Più attardato Nuno Borges, 29enne portoghese nei Top 50 che si gioca a 11.

Questa settimana, oltre che in Portogallo, si gioca anche in Austria. Nel 250 di Kitzbuhel sarà subito impegnato Federio Cinà, che quest’anno ha vinto un Challenger in India: il 19enne palermitano se la vedrà con l’argentino Diaz Acosta e parte con lo status di underdog: la sua vittoria si gioca infatti a 2,14 su 888sport, quella del suo avversario a 1,64. Un ko dell’azzurro in tre set è visto a 3,50.

Nelle quote antepost il favorito è il talentuoso Bublik, vincitore di nove titoli in carriera (quest’anno ha battuto Musetti a Hong Kong): il successo del kazako vale 4 volte la posta puntata, quello del 30enne francese Rinderknech 6,00. Stessa quota per il monegasco Vacherot, più attardato l’argentino Etcheverry che vale 8 volte la posta puntata.

Tennis 20-26 luglio 2026

Tennis 20-26 luglio 2026

Tennis femminile: i tornei WTA in programma

Le donne si sfideranno sulla terra battuta ad Amburgo, in Germania, e sul cemento a Praga, in Cechia ma purtroppo non avremo rappresentanti azzurre in questi due tornei. Nel WTA 250 Amburgo abbiamo Paula Badosa @3.50 che stacca tutte, con Anhelina Kalinina @7.00 prima avversaria, poi arriva Yulia Putintseva @8.50 mentre con Mayar Sherif @10.00 si sale in doppia cifra.

Per quanto riguarda il WTA 250 Praga al comando troviamo la tennista di casa Barbora Krejcikova @3.50 su Marie Bouzkova @5.40 e Polina Kudermetova @5.60 mentre più staccate, tutte a @8 volte la posta, troviamo Nikola Bartunkova, Alina Korneeva e Tereza Valentina.

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