Pronostici Tennis: Jannik Sinner si conferma a Wimbledon e le quote lo vedono favorito per il tris nel 2027. Ora lo US Open

Dopo la delusione di Parigi il trionfo di Londra! Jannik Sinner si conferma all’All England e vince per due anni di fila lo slam di tennis di Wimbledon, superando Alexander Zverev e aggiornando una serie di record e primati. Jannik apre nettamente favorito per il tris nel 2027, ma alle porte c’è il prossimo slam, lo US Open su cemento, andiamo a vedere le quote antepost aggiornate e i Risultati Wimbledon 2026.

Risultati Wimbledon 2026: back to back, Sinner difende il titolo

Jannik Sinner scrive la storia e vince per il secondo anno di fila lo slam di tennis di Wimbledon 2026, battendo Alexander Zverev in finale, col tedesco sconfitto in tutti gli ultimi 10 match disputati contro l’azzurro che diventa il primo italiano e il terzo giocatore in attività dopo Djokovic e Alcaraz a trionfare per due anni di fila all’All England. Per il terzo anno consecutivo il numero uno del mondo ha la certezza di chiudere l’annata con almeno un titolo dello Slam in bacheca.

Un exploit che permette a Sinner anche di aggiornare tutta una serie di record incredibili. Il successo contro Sascha Zverev garantisce a Sinner di diventare il 10° tennista in Era Open a confermarsi campione del torneo di singolare maschile a Wimbledon. Prima di lui c’erano riusciti solo Carlos Alcaraz (ultimo a riuscirci nel 2023-2024), Novak Djokovic, Rod Laver, John Newcombe, Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras e Roger Federer (unico con Borg ad aver vinto per cinque edizioni consecutive il Championship).

Questo successo back-to-back matura nel giorno della 100° vittoria nei tornei Major (ottavo giocatore in attività in tripla cifra di successi nei tornei dello Slam). Nessun giocatore italiano si era mai issato a simili vette. Significativo anche il fatto che Sinner – il cui record negli Slam è di 100 vittorie e 22 sconfitte – abbia ottenuto questo traguardo prima di Carlos Alcaraz.

Sinner con questa cavalcata strepitosa è diventato anche l’ottavo giocatore dell’Era Open a vincere Wimbledon senza avere disputato partite ufficiali di preparazione sull’erba. L’unico altro giocatore in attività a riuscirci è stato Djokovic che ha vinto 6 dei suoi 7 Championship senza giocare una singola partita di avvicinamento su questa superficie, gli altri invece a riuscire in una simile impresa sono stati Roger Federer (due volte nel 2007 e nel 2009), Andre Agassi (1992), Boris Becker (1989), Bjorn Borg (1976-1980), Jan Kodes (1973), Stan Smith (1972).

Sinner (che ha perso solo 3 partite nel 2026) consolida anche il primato di titoli di singolare vinti da gennaio a oggi, aggiungendo ai cinque titoli Masters 1000 consecutivi vinti fra cemento e terra rossa (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma) il quinto Slam della sua carriera.

Prossimo slam: US Open 2026, domina sempre Sinner

Questa settimana l’ATP di tennis gioca a Umago e Bastad, tornei minori fino ad agosto, mese che inizierà con il Master 1000 di Montreal dove si inizierà a fare sul serio in vista dell’ultimo slam stagionale, quello sul cemento statunitense per US Open 2026 dove ancora una volta sarà Jannik Sinner @1.66 l’uomo da battere anche se dovrebbe tornare dal lungo infortunio il suo grande avversario, Carlos Alcaraz @2.87 che però rimane più lontano, come si allontana Alexander Zverev @9.00.

Da non sottovalutare mai Novak Djokovic @12.00 che apre la serie di giocatori in doppia cifra, davanti a Jack Draper @21.00, Ben Shelton @26.00, Taylor Fritz @26.00, Daniil Medvedev @26.00 e Joao Fonseca @26.00. L’Italia spera di ritrovare anche un competitivo Lorenzo Musetti @51.00 o ad un altro exploit di Flavio Cobolli @101.00 che rimane dietro a Matteo Berrettini @81.00 per citare gli altri azzurri più importanti.

Wimbledon 2027: Sinner super favorito per il tris

Torniamo all’All England per parlare delle prime quote antepost per la vittoria di Wimbledon 2027 il prossimo anno, con Jannik Sinner @1.66, anche qua nettamente favorito per quello che sarebbe il suo tris consecutivo nello slam su erba inglese, con Carlos Alcaraz @2.50 primo avversario, e poi si sale con Alexander Zverev @8.00, battuto nella finale del 2026 da Sinner, che prima aveva superato Novak Djokovic @12.00 che si presenta tra i favoriti anche per il 2027.

In seconda fascia segnaliamo Taylor Fritz @17.00, Jack Draper @17.00, Daniil Medvedev @21.00, Ben Shelton @26.00, Joao Fonseca @26.00 e Rafael Jodar @26.00, ma da qui ad un anno può cambiare davvero tutto.

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