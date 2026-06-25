Siamo ormai a pochi giorni dall’inizio del main draw allo slam di Tennis di Wimbledon. Chi vincerà il Championship sull’erba inglese? Andiamo a vedere i favoriti e le possibili sorprese, con le quote antrpost, anche per quanto riguarda il tabellone femminile molto equilibrato rispetto al maschile dove domina Jannik Sinner. Favoriti Wimbledon 2026.

Favoriti Wimbledon 2026: Sinner guarda tutti dall’alto

Dopo aver visto l’anteprima del prossimo slam di Tennis, Wimbledon 2026, entriamo nel dettaglio con i favoriti e le possibili sorprese del Championship sull’erba inglese, al via dal 29 giugno col tabellone principale in cui Jannik Sinner cercherà uno storico bis, ed è ovviamente lui il favorito numero 1. In Era Open si sono visti Rod Laver, John Newcombe, Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz compiere il bis sull’erba inglese di questo slam di tennis, anche se il numero 1 al mondo ha steccato sul rosso del Roland Garros, dove è uscito improvvisamente al secondo turno.

Con l’assenza di Carlos Alcaraz, alle spalle di Jannik si ripresenta chi si è sbloccato a Parigi, vincendo il suo primo slam in carriera al French Open, ovvero Alexander Zverev, che negli anni ha sì saputo mostrare buone cose sull’erba, ma a Wimbledon ha un tabù visto che si è sempre fermato al massimo agli ottavi (nel 2025 è addirittura uscito al primo turno, al quinto set, per mano del francese Arthur Rinderknech).

Novak Djokovic, a 39 anni, insegue ancora quel sogno che è andato vicino a realizzare agli Australian Open, prima del calo al Roland Garros, regalarsi un altro slam in una carriera leggendaria. Lo status di testa di serie numero 7 pone il serbo sostanzialmente in condizioni di dipendenza da molti fattori, in primis ciò che accadrà nel sorteggio, ma non possiamo non citarlo tra i favoriti.

Sempre tra i possibili vincitori, ma un gradino sotto, segnaliamo Taylor Fritz, che l’anno scorso è andato a pochissimo dal portare Alcaraz al quinto set in semifinale e su erba gioca bene (finalista sia a Stoccarda sia ad Halle, sembra aver ritrovato la migliore condizione dopo i problemi al ginocchio). Delle prime teste di serie, serve considerare poi le chance sia di Ben Shelton che di Daniil Medvedev.

Le possibili sorprese in campo maschile

Ben Shelton potrebbe stare anche tra le sorprese, dove apriamo con Frances Tiafoe. Il mancino statunitense, vincitore del BOSS Open proprio contro Fritz, possiede caratteristiche ideali per esprimersi al meglio sull’erba. Ha mostrato un tennis di altissimo livello ad Halle, confermando di poter essere particolarmente competitivo su questa superficie.

Da vedere se l’argentino Francisco Cerúndolo, sorprendente vincitore del Queen’s, riuscirà a dare continuità alla sua brillante versione su erba, e occhio anche all’imprevedibile Alexander Bublik, sebbene in questa stagione non abbia ancora mostrato la stessa continuità che aveva caratterizzato il suo 2025.

Oltre Sinner l’Italia vuole sognare anche con altri possibili protagonisti e su tutti vanno segnalati Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Il primo, reduce dalla finale del Roland Garros persa al quinto set contro Alexander Zverev, potrebbe sfruttare l’onda lunga della fiducia accumulata negli ultimi mesi, senza dimenticare i quarti di finale raggiunti un anno fa e l’ottimo feeling mostrato con l’erba londinese. Berrettini ha ricordi straordinari di questo torneo (la finale disputata nel 2021 resta nella memoria di tutti), ma molto dipenderà dal percorso delineato dal tabellone e il sorteggio del 26 giugno ci darà indicazioni su quanto potrà spingersi in la Matteo.

Le favorite a Wimbledon 2026 femminile

Vediamo anche le possibili protagoniste vincenti nel femminile di Wimbledon 2026 dove segna l’incertezza, basti pensare che abbiamo visto otto vincitrici diverse negli ultimi otto anni, con l’ultima doppietta che risale al 2015-2016 con Serena Williams (che tra l’altro torna in campo a più di 40 anni suonati con una wild card in questo slam!). La campionessa in carica, la polacca Iga Swiatek, cercherà di interrompere questa incertezza calando un bis comunque non semplice, e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, anche in uno slam; per esempio al Roland Garros c’è stata la clamorosa finale raggiunta dalla polacca Maja Chwalinska che in pochi avrebbero pronosticato.

La kazaka Elena Rybakina, che vanta la vittoria nel 2022, si presenta con un ottimo profilo, ma non ha vissuto sicuramente delle settimane positive sull’erba, e lo stesso vale per Swiatek, che lo scorso anno ha davvero sorpreso tutti, vincendo il torneo forse in uno dei momenti più complicati della sua carriera.

Le quote, come vedremo tra poco, vedono leggermente avanti Aryna Sabalenka che cercherà di rompere la maledizione. La numero uno del mondo si è fermata per due volte in semifinale, ma non è mai stata una specialista ed amante dell’erba, superficie sulla quale fa molto fatica, il momento poi non è dei più facili, con la delusione del Roland Garros ancora fortissima e con il rischio di veder sfumare la vittoria anche nel terzo Slam della stagione. Resta comunque la numero uno del mondo e di conseguenza una delle primissime favorite, anche secondo i bookmakers.

Mirra Andreeva e Coco Gauff sembrano essere tagliate fuori dai giochi per la vittoria, mentre attenzione ad Amanda Anisimova, finalista lo scorso anno (incredibile il suo 6-0 6-0 subito da Swiatek) e che proverà a riscattare finora una stagione davvero complicata per la tennista americana.

Segnaliamo pure Jessica Pegula, testa di serie numero quattro, ma considerata sempre un’eterna incompiuta. La statunitense è una giocatrice molto regolare, ma non è mai riuscita a fare quello step in più in carriera e magari questo Wimbledon è proprio la grande occasione per farlo. Purtroppo in questa lista è assolutamente impossibile inserire un italiana, nemmeno la nostra rappresentante migliore, Jasmine Paolini, non sta passando un grande momento.

Quote Antepost Wimbledon 2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale di Wimbledon, sia maschile che femminile.

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