Al via I match di qualificazione per il prossimo slam di tennis sull’erba di Wimbledon 2026, ma abbiamo le teste di serie, con Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 al mondo, che apre da favorito. Vediamo il possibile cammino di Sinner, tutti gli italiani in campo, il programma completo turno per turno, la guida tv e le quote antepost per la vittoria finale. Anteprima Wimbledon 2026.

Anteprima Wimbledon 2026: in arrivo lo slam sull’erba inglese

Lunedì 29 giugno andranno in scena i match di primo turno di Wimbledon 2026 (in questi giorni sono già iniziati i match di qualificazione) che avrà come teste di serie n° 1 e n° 2 del maschile e del femminile rispettivamente Jannik Sinner e Sascha Zverev e Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. L’attesissimo sorteggio del Major londinese andrà in scena venerdì 26 giugno a partire dalle ore 11 italiane.

Con l’aggiornamento del ranking ATP rilasciato lunedì 22 giugno, sono note, al netto di eventuali forfait dei prossimi giorni, le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon: Jannik Sinner, numero 1 al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grand Slam.

Jannik Sinner si presenta anche da campione in carica dopo il trionfo della scorsa edizione del 2025 in finale su Carlos Alcaraz, con lo spagnolo che non sarà nemmeno presente per questo slam inglese, per colpa di un infortunio. Nel femminile Iga Swiatek nel 2025 ha distrutto Amanda Anasimova con uno storico 6-0, 6-0 in finale.

Italiani in gioco al Main Draw Wimbledon

Singolare uomini

Jannik Sinner

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Lorenzo Sonego

Mattia Bellucci

Matteo Arnaldi

Matteo Berrettini

Singolare donne

Jasmine Paolini

Elisabetta Cocciaretto

Calendario completo e guida TV Wimbledon 2026

Tutte le partite di tennis di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in Italia in diretta via satellite su Sky Sport e in streaming, in abbonamento, su SkyGo e NOW Tv.

29-30 giugno: Primo turno maschile e femminile

1-2 luglio: Secondo turno maschile e femminile

3-4 luglio: Terzo turno maschile e femminile

5-6 luglio: Quarto turno maschile e femminile

7-8 luglio: Quarti di finale maschile e femminile

9 luglio: Semifinali femminili

10 luglio: Semifinali maschili

11 luglio: Finale doppio misto, doppio maschile e finale singolare femminile

12 luglio: Finale doppio femminile e finale singolare maschile

Possibili avversari di Sinner. Il cammino del numero 1 al mondo

Jannik Sinner potrà ritrovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, invece, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev, mentre agli ottavi Sinner potrà sfidare una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero Jiri Lehecka, Luciano Darderi, Jakub Mensik e Learner Tien.

Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 ed il 32 del seeding, ovvero Arthur Rinderknech, Cameron Norrie, Ugo Humbert, Brandon Nakashima, Tomas Martin Etcheverry, Alejandro Tabilo, Ignacio Buse e Matteo Arnaldi, infine non incontrerà teste di serie nei primi due turni.

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Arthur Rinderknech, Cameron Norrie, Ugo Humbert, Brandon Nakashima, Tomas Martin Etcheverry, Alejandro Tabilo, Ignacio Buse e Matteo Arnaldi.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Jiri Lehecka, Luciano Darderi, Jakub Mensik e Learner Tien.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.

Quote Antepost, slam tennis, Wimbledon 2026

Le quote antepost per la vittoria finale di Wimbledon 2026 sono chiare. I bookmakers puntano sull’affermazione per il secondo anno consecutivo di Jannik Sinner @1.40 che stacca tutti, con l’eterno Novak Djpkovic @4.50 che si presenta da primo avversario, ma occhio anche ad Alexander Zverev @8.00 che si è finalmente sbloccato negli slam vincendo Roland Garros.

In seconda fascia troviamo Ben Shelton, Jakub Mensik e Taylor Fritz, tutti @19.00 volte la posta. Il giovane Joao Fonseca @23.00 cerca l’affermazione nella prestigiosa cornice di Wimbledon dove in passato Matteo Berrettini ha raggiunto una storica finale, e ora troviamo il romano @34.00 di quota assieme a Daniil Medvedev.

Ancora più indietro Alexander Bublik, il padrone di casa Jack Draper, che rientra da un infortunio e Tommy Paul, tutti @41.00. L’Italia sogna anche con Flavio Cobolli @51.00 dopo la grande run di Parigi, ma in Inghilterra, sull’erba, sarà più difficile per l’azzurro che comunque si tiene alle spalle grandi nomi come Andrey Riblev @61.00, Hubert Hurcacz @67.00 ed Alex De Minaur @71.00.

Più indietro Matteo Arnaldi @121.00, anche lui protagonista di un grande French Open. Lorenzo Sonego @201.00 è chiamato ad un impresa, come Luciano Darderi @301.00 a chiudere la lavagna come ultimo degli azzurri in quota nel main draw.

Nel femminile Aryna Sabalenka @3.40 se la gioca con Elena Rybakina @4.50 mentre è più indietro la campionessa in carica di Wimbledon, Iga Swiatek @8.00, alla pari con Mirra Andreeva. In seconda fascia troviamo Coco Gauff @11.00, la finalista dello scorso anno, Amanda Anasimova @12.00 e in terza fascia aprono Emma Radacanu @21.00, Elina Svitolina @22.00, Jessica Pegula @23.00 e Naomi Osaka @24.00. Italia in affanno qui, visto che ci affidiamo ad una Jasmine Paolini non al massimo della forma, e infatti molto indietro in lavagna con quota @121.00 volte la posta.

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