Pronostico Jannik Sinner-Novak Djokovic: analisi e scommesse sulla semifinale di Wimbledon del 10-07-2026

Pronostico Sinner-Djokovic 10 luglio 2026
Pronostici Wimbledon
Avatar
di
8 Luglio 2026

Semifinale di lusso per lo slam sull’erba inglese dell’All England, quando il numero 1 al mondo e campione in carica a Wimbledon, Jannik Sinner, incrocerà le racchette con un infinito Novak Djokovic, con i due che si giocheranno la finalissima. Pronostico Sinner-Djokovic 10 luglio 2026.

Pronostico Sinner-Djokovic 10 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Novak Djokovic match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Continua la corsa del numero 1 al mondo, Jannik Sinner, nella difesa del titolo a Wimbledon, uno slam iniziato con qualche difficoltà per l’altoatesino che ha vinto al 5° set in rimonta al debutto con Kecmanovic, ma poi non ha più concesso un set superando in serie: Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki e Jan-Lennard Struff.

Il prossimo avversario è il serbo Novak Djokovic, numero 8 del ranking mondiale e sette volte campione a Londra, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Djokovic ha iniziato il suo torneo superando in 4 set Wu, per poi fare fuori in 3 set Tsitsipas al secondo turno, unico match senza lasciare per strada dei set da parte del serbo che poi ha faticato nel 7-5 6-4 1-6 7-6 su Rinderknech e agli ottavi contro Safiullin battuto per 7-6 6-3 3-6 6-3. Ancora più pesante la maratona ai quarti, vinta su Auger Aliassime in cinque set combattuti (7-6 3-6 6-3 6-7 7-6).

Pronostico Sinner-Djokovic 10 luglio 2026

Pronostico Sinner-Djokovic 10 luglio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Novak Djokovic?

Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valido per la semifinale di Wimbledon 2026, è in programma venerdì 10 luglio sul Campo Centrale. Diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Jannik Sinner-Novak Djokovic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Novak Djokovic
10/07/2026
22:00
Bookmaker12
1.204.20
1.204.25
1.204.20
1.204.20
1.204.20

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Novak Djokovic

Ennesimo capitolo nella rivalità tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, il dodicesimo. L’azzurro conduce 6-5, forte di ben cinque vittorie consecutive tra il 2023 e il 2025, anche se il serbo ha trionfato nell’ultimo scontro diretto, nella semifinale dell’Australian Open a fine gennaio. Per loro sarà il terzo faccia a faccia sull’erba di Wimbledon: Nole ha vinto nel 2022 (quarti di finale) e nel 2023 (semifinale), mentre Jannik ha trionfato l’anno scorso (semifinale). Vediamo Sinner ancora vincente e in finale, ma Djokovic potrebbe vendere cara la pelle.

PRONOSTICO: OVER 36.5 GAMES @1.72

Contenuti Antepost Tennis Wimbledon

SORTEGGIO E CAMMINO DEGLI ITALIANI

QUOTE, FAVORITI E SORPRESE

ANTEPRIMA E PROGRAMMA COMPLETO

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Flavio Cobolli-Arthur Fery: analisi, quote e scommesse tennis, quarti di finale Wimbledon del 08-07-2026
Pronostici Wimbledon
Pronostico Flavio Cobolli-Arthur Fery: analisi, quote e scommesse tennis, quarti di finale Wimbledon del 08-07-2026
7 Luglio 2026
Pronostici Tennis: sorteggio Wimbledon 2026. I primi match e i possibili cammini degli italiani. Sinner favorito
Pronostici Wimbledon
Pronostici Tennis: sorteggio Wimbledon 2026. I primi match e i possibili cammini degli italiani. Sinner favorito
26 Giugno 2026
Pronostici Tennis: anteprima Wimbledon 2026 con programma completo, quote, teste di serie e i probabili avversari di Sinner
Pronostici Wimbledon
Pronostici Tennis: anteprima Wimbledon 2026 con programma completo, quote, teste di serie e i probabili avversari di Sinner
22 Giugno 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.