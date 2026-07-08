Pronostico Jannik Sinner-Novak Djokovic: analisi e scommesse sulla semifinale di Wimbledon del 10-07-2026

Semifinale di lusso per lo slam sull’erba inglese dell’All England, quando il numero 1 al mondo e campione in carica a Wimbledon, Jannik Sinner, incrocerà le racchette con un infinito Novak Djokovic, con i due che si giocheranno la finalissima. Pronostico Sinner-Djokovic 10 luglio 2026.

Pronostico Sinner-Djokovic 10 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Novak Djokovic match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Continua la corsa del numero 1 al mondo, Jannik Sinner, nella difesa del titolo a Wimbledon, uno slam iniziato con qualche difficoltà per l’altoatesino che ha vinto al 5° set in rimonta al debutto con Kecmanovic, ma poi non ha più concesso un set superando in serie: Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki e Jan-Lennard Struff.

Il prossimo avversario è il serbo Novak Djokovic, numero 8 del ranking mondiale e sette volte campione a Londra, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Djokovic ha iniziato il suo torneo superando in 4 set Wu, per poi fare fuori in 3 set Tsitsipas al secondo turno, unico match senza lasciare per strada dei set da parte del serbo che poi ha faticato nel 7-5 6-4 1-6 7-6 su Rinderknech e agli ottavi contro Safiullin battuto per 7-6 6-3 3-6 6-3. Ancora più pesante la maratona ai quarti, vinta su Auger Aliassime in cinque set combattuti (7-6 3-6 6-3 6-7 7-6).

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Novak Djokovic?

Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valido per la semifinale di Wimbledon 2026, è in programma venerdì 10 luglio sul Campo Centrale. Diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Jannik Sinner-Novak Djokovic

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Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Novak Djokovic

Ennesimo capitolo nella rivalità tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, il dodicesimo. L’azzurro conduce 6-5, forte di ben cinque vittorie consecutive tra il 2023 e il 2025, anche se il serbo ha trionfato nell’ultimo scontro diretto, nella semifinale dell’Australian Open a fine gennaio. Per loro sarà il terzo faccia a faccia sull’erba di Wimbledon: Nole ha vinto nel 2022 (quarti di finale) e nel 2023 (semifinale), mentre Jannik ha trionfato l’anno scorso (semifinale). Vediamo Sinner ancora vincente e in finale, ma Djokovic potrebbe vendere cara la pelle.

PRONOSTICO: OVER 36.5 GAMES @1.72

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