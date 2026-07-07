Continua lo slam di tennis di Wimbledon per Flavio Cobolli che dopo la finale raggiunta a Parigi, vuole andare avanti anche sull’erba dell’All England dove mercoledì sfiderà Arthur Fery nel quarto di finale. Pronostico Cobolli-Fery 8 luglio 2026.

Pronostico Cobolli-Fery 8 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Arthur Fery match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Agli ottavi di finale è arrivata la prestazione più convincente di questa edizione di Wimbledon per Flavio Cobolli, che si conferma giocatore da tornei dello Slam. Dopo il grande traguardo della finale al Roland Garros, il romano torna ad un anno di distanza ai quarti sui prati di Church Road (quando perse in 4 da Novak Djokovic). Percorso in netta crescita per il n°10 del mondo in questo torneo: dopo la vittoria spalmata su 4 set e due giorni contro Mariano Navone, ha superato in altri 4 set, due tie-break e 3 ore di gioco contro James Duckwoth mentre ha eliminato in rimonta Karen Khachanov. Come detto la miglior prestazione è arrivata nel successo contro la testa di serie numero 5, Alex De Minaur.

Ora Flavio sfiderà Arthur Fery che ha iniziato il suo cammino superando in 4 set Dzumhur, per poi superare Virtanen. Al terzo turno match al quinto set contro Bergs (2-6 7-5 2-6 7-6 7-6) e sfida lunga anche contro Dimitrov, che aveva eliminato Berrettini nel turno precedente, col risultato di 7-5 3-6 4-6 6-4 7-6.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Arthur Fery?

Flavio Cobolli affronterà Arthur Fery nel match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2026, terzo Slam della stagione. L’incontro si giocherà nella giornata di mercoledì 8 luglio, sul Centre Court, come seconda sfida in programma dopo quella tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk. Il match, così come tutte le partite di Wimbledon, sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Arthur Fery

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Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Arthur Fery

Quello che andrà in scena ai quarti di finale di Wimbledon 2026, sarà il secondo incontro tra Flavio Cobolli e Arthur Fery. L’unico precedente lo ha vinto il britannico al primo turno dell’Australian Open del 2026 con un 7-6, 6-4, 6-1.

PRONOSTICO: OVER 36.5 GAMES @1.74

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