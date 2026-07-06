Siamo arrivati ai quarti di finale dello slam di Tennis di Wimbledon. Continua la corsa del campione in carica all’All England, Jannik Sinner, che si troverà di fronte Jan Lennard Struff che a 36 anni raggiunge per la prima volta in carriera un quarto ad un torneo slam. Pronostico Sinner-Struff 7 luglio 2026.

Pronostico Sinner-Struff 7 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Jan Lennard Struff match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Dopo un avvio complicato da campione in carica, col successo in rimonta al 5° set su Miomir Kecmanovic, Jannik Sinner ha cambiato marcia superando in 3 set gli altri avversari, ovvero Nuno Borges, Jenson Brooksby e infine Shintaro Mochizuki nell’ultimo match.

Il prossimo avversario è il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 74 del ranking mondiale che a 36 anni suonati arriva per la prima volta ad un quarto di finale slam (diventa il giocatore più anziano a qualificarsi per la prima volta in carriera nei quarti di finale di un torneo del Grande Slam). Lo ha fatto approfittando del ritiro di Hubert Hurkacz sul 4-2 del quinto set, dopo che il polacco aveva vinto i primi due, a causa di un problema agli addominali. Nel suo percorso Struff ha battuto Baez e Nakashima al quinto set e poi al terzo turno Medvedev rimontando break in tutti i set.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Jan Lennard Struff?

Il match tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff, valido per i quarti di finale di Wimbledon 2026, è in programma martedì 7 luglio (orario ancora da definire). Sinner-Struff, così come tutte le partite di Wimbledon, sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Migliori quote per Jannik Sinner-Jan Lennard Struff

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Jan Lennard Struff

Sono tre i precedenti tra i due giocatori, giocati tutti nel 2024 e vinti da Sinner: sul cemento di Indian Wells, sulla terra rossa di Montecarlo e sull’erba di Halle. Proprio in quest’ultimo scontro diretto il tedesco è riuscito a conquistare l’unico set, al tiebreak.

PRONOSTICO: UNDER 31.5 GAMES @1.70

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.