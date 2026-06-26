Sorteggiati i Main Draw maschile e femminile del prossimo slam di tennis, Wimbledon 2026, e andiamo a vedere gli accoppiamenti, i primi match in programma, i quarti di finale teorici e i possibili cammini dei tennisti azzurri, ad iniziare da Jannik Sinner che anche dopo il sorteggio si conferma il grande favorito all’All England. Sorteggio Wimbledon 2026.

Sorteggio Wimbledon 2026: il main draw maschile

Si è svolto il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon 2026, il prossimo slam di tennis, in programma da lunedì 29 giugno. Il campione in carica, Jannik Sinner, inaugurerà il Centrale di Church Road lunedì alle 14:30 il serbo Miomir Kecmanović (4-0 i precedenti tra i due a favore dell’azzurro) e condivide lo stesso lato di Novak Djokovic che esordirà col cinese Wu Yibing. Dunque, possibile scontro in semifinale con il 24 volte campione Slam. Matteo

Sono sette gli italiani in tabellone: oltre a Jannik Sinner (1) che esordirà con il serbo Miomir Kecmanović, c’è Luciano Darderi (14) che se la vedrà con lo statunitense Ethan Quinn, Flavio Cobolli (9) affronterà l’argentino Mariano Navone, e Matteo Arnaldi (32) incrocerà il transalpino Quentin Halys. Per quanto riguarda gli azzurri non protetti dal seeding, invece, Mattia Bellucci affronterà lo statunitense Zachary Svajda, mentre Matteo Berrettini sfiderà la wild card elvetica Stan Wawrinka, infine Lorenzo Sonego incontrerà l’argentino Tomás Martín Etcheverry, testa di serie numero 29.

PRIMI MATCH DEGLI ITALIANI

Jannik SINNER vs Miomir Kecmanović

Flavio COBOLLI vs Mariano Navone

Luciano DARDERI vs Ethan Quinn

Lorenzo SONEGO vs Tomás Martín Etcheverry

Mattia BELLUCCI vs Zachary Svajda

Matteo ARNALDI vs Quentin Halys

Matteo BERRETTINI vs Stan Wawrinka

MAIN DRAW COMPLETO WIMBLEDON 2026