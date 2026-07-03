Sabato Flavio Cobolli sfida il russo Karen Khachanov per il terzo turno di Wimbledon, lo slam di tennis sull’erba dell’All England dove il tennista romano cercherà di regalarsi un altro grande viaggio dopo la finale conquistata a Parigi, al Roland Garros. Pronostico Cobolli-Khachanov 4 luglio 2026.

Pronostico Cobolli-Khachanov 4 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Karen Khachanov match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Flavio Cobolli, entrato stabilmente nell’élite del tennis mondiale, si è guadagnato l’accesso ai sedicesimi di finale superando in quattro lottati set l’ostico australiano James Duckworth (7-6, 3-6, 7-6, 6-1). L’azzurro sta disputando un torneo di grande carattere, avendo superato Navone al primo turno e Duckworth al secondo giocando un totale di ben 7 tie-break.

Karen Khachanov (testa di serie n° 19) è invece approdato al terzo turno confermandosi il solito regolarista implacabile nei tornei dello Slam. Il russo fa della continuità da fondo campo, della pesantezza di palla e di una battuta estremamente solida le sue armi principali. Sull’erba sa essere molto pericoloso.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Karen Khachanov?

I due si sfideranno nel terzo turno di Wimbledon 2026 nella giornata di sabato 4 luglio 2026. Diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena o i canali dedicati ai campi principali di Wimbledon). In streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Karen Khachanov

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Karen Khachanov

Esiste un solo precedente ufficiale nel circuito maggiore tra i due giocatori ed è a favore del tennista russo, al Madrid Masters 1000 del 2024 su terra battuta, con vittoria di Khachanov per 7-5, 6-4.

PRONOSTICO: OVER 39.5 GAMES @1.72

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.