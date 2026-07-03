Pronostico Matteo Berrettini-Grigor Dimitrov: analisi, quote e scommesse slam di tennis, Wimbledon del 04-07-2026

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3 Luglio 2026

Continua lo slam di tennis inglese per Matteo Berrettini che sogna di ritornare ai fasti di qualche anno fa, quando raggiunse la finale proprio qui a Wimbledon dove sabato giocherà un terzo turno contro l’esperto bulgaro, Grigor Dimitrov. Pronostico Berrettini-Dimitrov 4 luglio 2026.

Pronostico Berrettini-Dimitrov 4 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Grigor Dimitrov match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Il tennista romano si è guadagnato l’accesso a questa super sfida superando in quattro set il francese Arthur Fils (6-4, 7-5, 3-6, 6-3). In quel match Matteo Berrettini ha sfoderato la sua arma migliore, il servizio, mettendo a segno 16 ace e vincendo il 77% dei punti con la prima palla. Ha concesso pochissimo nei propri turni di battuta (salvando 5 palle break su 6) e ha dimostrato un’ottima tenuta atletica nei passaggi a vuoto del terzo set.

Grigor Dimitrov ha firmato una grande impresa estromettendo la testa di serie numero 15 Jakub Menšík (7-6, 4-6, 7-5, 6-3). Il veterano bulgaro ha giocato un match di altissimo livello e di grande logoramento tattico contro il giovane Menšík. Ha servito 10 acevincendo il 75% di punti sulla prima e capitalizzando al massimo nei momenti chiave, come testimonia il primo set conquistato al tie-break.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Grigor Dimitrov?

I giocatori si sfideranno nel prestigioso scenario del terzo turno di Wimbledon 2026 nella giornata di sabato 4 luglio 2026. Diretta esclusiva sui canali di Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena o i canali dedicati a Wimbledon).e in streaming su NOW e Sky GO. 

Migliori quote per Matteo Berrettini-Grigor Dimitrov

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Berrettini-Grigor Dimitrov
04/07/2026
22:00
Bookmaker12
1.752.10
1.732.10
1.702.08
1.702.10
1.702.08

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Grigor Dimitrov

Il bilancio complessivo tra i due tennisti nei tornei del circuito maggiore è in perfetta parità sul 1-1, ma questo a Londra sarà il loro primo incrocio assoluto sull’erba. Puntiamo sul buon momento di ripresa di Berrettini che potrà avanzare ancora.

PRONOSTICO: VITTORIA BERRETTINI @1.75

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