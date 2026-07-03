Continua lo slam di tennis inglese per Matteo Berrettini che sogna di ritornare ai fasti di qualche anno fa, quando raggiunse la finale proprio qui a Wimbledon dove sabato giocherà un terzo turno contro l’esperto bulgaro, Grigor Dimitrov. Pronostico Berrettini-Dimitrov 4 luglio 2026.

Pronostico Berrettini-Dimitrov 4 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Grigor Dimitrov match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Il tennista romano si è guadagnato l’accesso a questa super sfida superando in quattro set il francese Arthur Fils (6-4, 7-5, 3-6, 6-3). In quel match Matteo Berrettini ha sfoderato la sua arma migliore, il servizio, mettendo a segno 16 ace e vincendo il 77% dei punti con la prima palla. Ha concesso pochissimo nei propri turni di battuta (salvando 5 palle break su 6) e ha dimostrato un’ottima tenuta atletica nei passaggi a vuoto del terzo set.

Grigor Dimitrov ha firmato una grande impresa estromettendo la testa di serie numero 15 Jakub Menšík (7-6, 4-6, 7-5, 6-3). Il veterano bulgaro ha giocato un match di altissimo livello e di grande logoramento tattico contro il giovane Menšík. Ha servito 10 acevincendo il 75% di punti sulla prima e capitalizzando al massimo nei momenti chiave, come testimonia il primo set conquistato al tie-break.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Grigor Dimitrov?

I giocatori si sfideranno nel prestigioso scenario del terzo turno di Wimbledon 2026 nella giornata di sabato 4 luglio 2026. Diretta esclusiva sui canali di Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena o i canali dedicati a Wimbledon).e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Grigor Dimitrov

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Grigor Dimitrov

Il bilancio complessivo tra i due tennisti nei tornei del circuito maggiore è in perfetta parità sul 1-1, ma questo a Londra sarà il loro primo incrocio assoluto sull’erba. Puntiamo sul buon momento di ripresa di Berrettini che potrà avanzare ancora.

PRONOSTICO: VITTORIA BERRETTINI @1.75

Contenuti Antepost Tennis Wimbledon

SORTEGGIO E CAMMINO DEGLI ITALIANI

QUOTE, FAVORITI E SORPRESE

ANTEPRIMA E PROGRAMMA COMPLETO

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.