Terzo turno dello slam di tennis di Wimbledon complicato per Lorenzo Sonego, bravo a vincere la maratona con Diallo, ma ora si troverà contro lo statunitense Taylor Fritz che apre nettamente favorito per questo match. Pronostico Fritz-Sonego 4 luglio 2026.

Pronostico Fritz-Sonego 4 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Taylor Fritz-Lorenzo Sonego match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Lorenzo Sonego si presenta a questa sfida da vero eroe dopo aver vinto una clamorosa maratona di 4 ore e 22 minuti al quinto set contro il gigante canadese Gabriel Diallo (7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2). Contro Diallo il torinese ha mostrato una grandissima tenuta mentale vincendo due tie-break cruciali. Lo sforzo fisico profuso è stato però immenso (4 ore e mezza di gioco) rispetto alle sole tre frazioni rapide giocate da Fritz

Taylor Fritz, testa di serie numero 6, ha invece superato i primi due turni con estrema solidità, confermandosi uno dei clienti più pericolosi sui prati londinesi. Lo statunitense sta servendo a medie altissime. Sui prati di Wimbledon riesce a esaltare al massimo la combinazione tra una prima di servizio devastante e colpi a rimbalzo molto piatti e profondi che lasciano poco tempo all’avversario per organizzare la difesa.

Guida TV Tennis: dove vedere Taylor Fritz-Lorenzo Sonego?

I due incroceranno le racchette nel terzo turno di Wimbledon 2026 nella giornata di sabato 4 luglio 2026. Diretta esclusiva in Italia sui canali satellitari di Sky Sport (Sky Sport Uno o Sky Sport Arena) e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Taylor Fritz-Lorenzo Sonego

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Taylor Fritz-Lorenzo Sonego

Fritz e Sonego si conoscono benissimo: nel circuito maggiore si sono affrontati già 6 volte, con il bilancio complessivo che vede Taylor Fritz in vantaggio per 4-2. Sull’erba c’è un solo precedente: Risale al torneo di Queen’s 2021, dove Fritz si impose in due set (7-6, 6-4).

PRONOSTICO: FRITZ -5.5 @1.90

Contenuti Antepost Tennis Wimbledon

SORTEGGIO E CAMMINO DEGLI ITALIANI

QUOTE, FAVORITI E SORPRESE

ANTEPRIMA E PROGRAMMA COMPLETO

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.