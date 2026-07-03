Terzo turno dello slam di tennis di Wimbledon complicato per Lorenzo Sonego, bravo a vincere la maratona con Diallo, ma ora si troverà contro lo statunitense Taylor Fritz che apre nettamente favorito per questo match. Pronostico Fritz-Sonego 4 luglio 2026.
Pronostico Fritz-Sonego 4 luglio 2026: analisi e statistiche
Vediamo le analisi di Taylor Fritz-Lorenzo Sonego match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.
Lorenzo Sonego si presenta a questa sfida da vero eroe dopo aver vinto una clamorosa maratona di 4 ore e 22 minuti al quinto set contro il gigante canadese Gabriel Diallo (7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2). Contro Diallo il torinese ha mostrato una grandissima tenuta mentale vincendo due tie-break cruciali. Lo sforzo fisico profuso è stato però immenso (4 ore e mezza di gioco) rispetto alle sole tre frazioni rapide giocate da Fritz
Taylor Fritz, testa di serie numero 6, ha invece superato i primi due turni con estrema solidità, confermandosi uno dei clienti più pericolosi sui prati londinesi. Lo statunitense sta servendo a medie altissime. Sui prati di Wimbledon riesce a esaltare al massimo la combinazione tra una prima di servizio devastante e colpi a rimbalzo molto piatti e profondi che lasciano poco tempo all’avversario per organizzare la difesa.
Guida TV Tennis: dove vedere Taylor Fritz-Lorenzo Sonego?
I due incroceranno le racchette nel terzo turno di Wimbledon 2026 nella giornata di sabato 4 luglio 2026. Diretta esclusiva in Italia sui canali satellitari di Sky Sport (Sky Sport Uno o Sky Sport Arena) e in streaming su Sky Go e NOW.
Migliori quote per Taylor Fritz-Lorenzo Sonego
Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.
Le nostre scommesse su Taylor Fritz-Lorenzo Sonego
Fritz e Sonego si conoscono benissimo: nel circuito maggiore si sono affrontati già 6 volte, con il bilancio complessivo che vede Taylor Fritz in vantaggio per 4-2. Sull’erba c’è un solo precedente: Risale al torneo di Queen’s 2021, dove Fritz si impose in due set (7-6, 6-4).
PRONOSTICO: FRITZ -5.5 @1.90
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.