Jannik Sinner sbarca al terzo turno di Wimbledon, slam di tennis sull’erba inglese, dopo aver superato Borges, e giovedì all’All England sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby. Pronostico Sinner-Brooksby 3 luglio 2026.

Pronostico Sinner-Brooksby 3 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Jenson Brooksby match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Dopo un inizio difficile in cui ha dovuto rimontare al quinto set Miomir Kecmanovic, il campione in carica di Wimbledon, e numero 1 al mondo, Jannik Sinner, ha alzato il livello al secondo turno, battendo in tre set Nuno Borges, anche con due tie-break e l’altoatesino non ha ancora espresso il suo potenziale al 100% a cui eravamo abituati.

Ora Sinner affronterà al terzo turno lo statunitense Jenson Brooksby, venticinquenne di Sacramento, numero 81 del ranking mondiale. Ha sconfitto all’esordio Aleksandar Vukic (7-6 6-1 6-1) ed eliminato al secondo turno la 31esima testa di serie del torneo, il peruviano Ignacio Buse, 6-2 6-2 6-3. Un percorso netto fin qui per lo statunitense all’All England Club, che torna al terzo turno di Wimbledon quattro anni dopo e in carriera ha disputato due finali su erba, a Newport e Estbourne, respinto rispettivamente dagli specialisti Kevin Anderson e Taylor Fritz.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Jenson Brooksby?

Match di terzo turno in programma venerdì 3 luglio, orario ancora da definire. Sinner-Brooksby, così come tutte le partite di Wimbledon, sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Migliori quote per Jannik Sinner-Jenson Brooksby

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Jenson Brooksby

C’è un precedente fra Sinner e Brooksby e l’ha vino Jannik, nel 2021 in semifinale a Washington. Finora Sinner ha sempre concesso qualcosa, e occhio a sottovalutare Brooksby, quindi andiamo con almeno 31 games totali nel match.

PRONOSTICO: OVER 30.5 GAMES @1.91

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.