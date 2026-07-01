Buona la prima allo slam di tennis di Wimbledon per Lorenzo Sonego che ha eliminato Etcheverry e ora si troverà ad affrontare Gabriel Diallo nel secondo turno di giovedì, con i due che aprono praticamente alla pari anche secondo le quote dei bookmakers. Pronostico Sonego-Diallo 2 luglio 2026.
Pronostico Sonego-Diallo 2 luglio 2026: analisi e statistiche
Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-Gabriel Diallo match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.
Lorenzo Sonego ha un ottimo feeling con i prati verdi inglesi, superficie dove ha vinto il suo primo titolo ATP (Antalya 2019) e raggiunto gli ottavi a Wimbledon nel 2021. Al primo turno ha mostrato un’ottima solidità superando l’argentino Tomas Martin Etcheverry in 4 set.
Gabriel Diallo è dotato di un servizio potente. Ha raggiunto il secondo turno beneficiando del ritiro del francese Benjamin Bonzi nel corso del quinto set di una vera e propria maratona di gioco.
Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Sonego-Gabriel Diallo?
Il match valido per il secondo turno del Torneo di Wimbledon 2026, si giocherà giovedì 2 luglio 2026 alle ore 12:00 italiane. Diretta tv sui canali Sky Sport Tennis e in streaming su Sky GO e NOW.
Migliori quote per Lorenzo Sonego-Gabriel Diallo
Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.
Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Gabriel Diallo
L’unico precedente ufficiale nel circuito maggiore ha visto Sonego imporsi con il punteggio di 7-6, 2-6, 7-6 ai sedicesimi di finale sul cemento di Auckland nel 2025. Questa volta andiamo contro l’azzurro e puntiamo sul successo del canadese.
PRONOSTICO: VITTORIA DIALLO @1.91
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.