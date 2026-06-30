Pronostico Jannik Sinner-Nuno Borges: analisi e scommesse tennis, 2° turno Wimbledon del 1 luglio 2026

Pronostico Sinner-Borges 1 luglio 2026
Pronostici Wimbledon
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30 Giugno 2026

Un esordio complicato per Jannik Sinner che mercoledì tornerà in campo per il secondo turno dello slam di tennis inglese di Wimbledon, e sull’erba dell’All England sfiderà il portoghese Nuno Borges. Pronostico Sinner-Borges 1 luglio 2026.

Pronostico Sinner-Borges 1 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Nuno Borges match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Esordio più complicato del previsto per Jannik Sinner, numero 1 al mondo e campione in carica di Wimbledon, che è stato chiamato a rimontare al quinto set Miomir Kecmanovic.

Ora il campione in carica affronterà al secondo turno il portoghese Nuno Borges, ventinovenne numero 48 del ranking mondiale che al debutto non ha avuto problemi nel superare in 3 set l’americano Boyer.

Pronostico Sinner-Borges 1 luglio 2026

Pronostico Sinner-Borges 1 luglio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Nuno Borges?

Sinner-Borges, così come tutte le partite di Wimbledon, sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Nuno Borges

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Nuno Borges
01/07/2026
22:00
Bookmaker12
1.0116.00
1.0217.00
1.0112.00
1.0116.00
1.0112.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Nuno Borges

Nuno Borges, ventinovenne portoghese, numero 48 del ranking mondiale, ha sconfitto all’esordio lo statunitense Tristan Boyer 6-3 7-5 7-5. Alla sua quinta partecipazione a Wimbledon, Borges ha ottenuto un anno fa il terzo turno, ma è all’Australian e allo US Open che, nel 2024, ha centrato gli ottavi di finale come suoi migliori risultati nel Grand Slam. Sinner e Borges si sono affrontati solo a Sofia nel 2022 e vinse Jannik in due set.

PRONOSTICO: SINNER -7.5 GAMES @1.75

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