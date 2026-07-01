Secondo turno all’All England per lo slam di tennis di Wimbledon, con Matteo Berrettini che giovedì sfida il francese Arthur Fils dopo la maratona vincente al 4° set contro Wawrinka. Pronostico Berrettini-Fils 2 luglio 2026.

Pronostico Berrettini-Fils 2 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Arthur Fils match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Matteo Berrettini sull’erba esprime il suo miglior tennis (vanta una finale a Wimbledon nel 2021 e 4 titoli totali su questa superficie). Ha una percentuale di vittorie in carriera sui campi in erba straordinaria, pari al 77.78% (42 vittorie e 12 sconfitte). Al primo turno ha superato Stan Wawrinka in una maratona di 4 ore risolta grazie a ben 29 ace.

Arthur Fils, numero 24 al mondo e testa di serie numero 20 del torneo, predilige storicamente le superfici rapide o la terra battuta. Ha un record in carriera sull’erba più modesto del 54.55% (6 vittorie e 5 sconfitte prima di questo torneo) anche se al primo turno di Wimbledon si è sbarazzato agilmente di Raphaël Collignon in tre set, mettendo a referto l’83% di punti vinti con la prima di servizio.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Arthur Fils?

Il match valido per il secondo turno del Torneo di Wimbledon 2026, si giocherà giovedì 2 luglio 2026 alle ore 12:00 italiane. Canali di riferimento Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. In streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Arthur Fils

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Arthur Fils

Un solo precedente tra i due, sul cemento di Tokyo negli ottavi di finale dell’edizione 2024. Il match si è concluso con il ritiro di Matteo Berrettini dopo aver vinto il primo set per 7-6 al tiebreak. Come per il primo match con Wawrinka, anche questa volta puntiamo su almeno 40 games totali nella sfida col giovane francese.

PRONOSTICO: OVER 39.5 GAMES @1.74

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.