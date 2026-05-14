Dopo la maratona con Jodar, Luciano Darderi proverà un altra grande impresa per regalarsi la finale del Master 1000 ATP Roma 2026, ma prima c’è da superare un osso duro come Casper Ruud che parte da favorito nella semifinale degli Internazionali d’Italia. Pronostico Darderi-Ruud 15 maggio 2026.

Pronostico Darderi-Ruud 15 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Casper Ruud match di tennis valido per la semifinale del ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile.

Luciano Darderi vola in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026 al termine di una notte memorabile: nei quarti supera Rafael Jodar in tre set (7-6, 5-7, 6-0), imponendosi con autorità nel parziale decisivo dopo una vera e propria maratona col giovane spagnolo in rampa di lancio.

Un Darderi che giocherà la prima semifinale della sua carriera in un Masters 1000, ma tra lui e una possibile finale da sogno tutta azzurra con Sinner, a Roma, c’è un certo Casper Ruud, un osso duro, specialmente su questa superficie, che finora ha superato Svajda, Lehečka, l’azzurro Musetti, tutti in due set, prima del successo al terzo contro Khahanov nei quarti di finale (6-1, 1-6, 6-2).

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Casper Ruud?

La semifinale della parte bassa del tabellone maschile agli Internazionali d’Italia 2026 metterà di fronte Luciano Darderi e Casper Ruud. L’azzurro, testa di serie numero 18, sfiderà il norvegese, numero 23 del seeding, nella giornata di venerdì 15 Maggio. La partita è in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. Il match sarà visibile anche in chiaro su TV8.

Migliori quote per Luciano Darderi-Casper Ruud

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Casper Ruud

Luciano Darderi e Casper Ruud non si sono mai affrontati in precedenza, né nel circuito ATP né in altri tornei: quella degli Internazionali d’Italia sarà quindi la prima sfida in assoluto tra i due.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.72

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.