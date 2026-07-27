Questa è la prima settimana di tennis veramente americana a tutti gli effetti con i tornei ATP che la WTA. Di scena due 500 e altrettanti 250 tra Washington, Memphis e Los Cabos. Pronostici Tennis 27 luglio-2 agosto 2026.

Pronostici Tennis 27 luglio-2 agosto 2026: i tornei maschili ATP

Nell’ATP 500 di Washington è previsto il ritorno in campo di Lorenzo Musetti, fermo ormai dagli Internazionali d’Italia. Il toscano è passato dall’essere a un infortunio dal numero 3 del mondo all’uscita dai primi 10. Per Musetti ci sarà subito un test impegnativo con un derby azzurro con Matteo Arnaldi, mentre Mattia Bellucci si è cancellato dalle qualificazioni. Di scena Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio.

Uno solo, invece, l’italiano (teoricamente) impegnato all’ATP 250 di Los Cabos, in Messico, già vinto nel 2018 da Fabio Fognini che batté Del Potro in una delle sue più belle performance. In questo caso, però, le decisioni di Luciano Darderi saranno tutte da vedere, visto il viaggio intercontinentale dall’Estoril con tutto quello che ne consegue. Per il resto, non ci sono italiani ulteriori nel tabellone principale e tantomeno in quello di qualificazione.

Il cammino degli azzurri a Washington

Al rientro in campo dopo l’infortunio rimediato al Masters 1000 di Roma, il carrarino Lorenzo Musetti sarà opposto all’altro azzurro Matteo Arnaldi: i precedenti premiano il toscano in vantaggio per quattro a zero nei confronti del sanremese (i precedenti premiano il toscano in vantaggio per quattro a zero nei confronti del semifinalista del Roland Garros 2026).

1° turno: Matteo Arnaldi

2° turno: Qualificato

Quarti: Arthur Fils o Rafael Jodar

Semifinale: Ben Shelton o Frances Tiafoe

Finale: Alex De Minaur o Taylor Fritz o Learner Tien o Jakub Mensik o Tommy Paul o Stefanos Tsitsipas

Il possibile cammino di Luciano Darderi a Los Cabos

Numero due del seeding, il 24enne di Villa Gesell ha un bye al 1° turno per, poi, trovare il vincente del match tra il ceco Dalibor Svrcina e l’australiano Adam Walton.

1° turno: bye

2° turno: Dalibor Svrcina o Adam Walton

Quarti: Denis Shapovalov

Semifinale: Karen Khachanov o Cameron Norrie o Aleksandar Kovacevic

Finale: Jiri Lehecka o Francisco Cerundolo o Jenson Brooksby.

I tornei femminili del WTA della settimana

Per quanto riguarda il WTA 500 di Washington, invece, avrebbe dovuto presenziare Jasmine Paolini, che però ha rinunciato in ragione dei suoi problemi a un piede che hanno peraltro forzato anche il forfait dal WTA 1000 di Toronto. Un’italiana in tabellone, però, c’è comunque, ed è Elisabetta Cocciaretto, anche se la marchigiana, per farsi strada, dovrà superare delle prove non indifferenti.

Nessuna italiana al WTA 250 di Memphis, poiché si è cancellata Lucrezia Stefanini. Torniamo anche in Messico a Los Cabos dove c’è da segnalare anche che Sara Errani che giocherà in doppio con l’americana Nicole Melichar-Martinez.

Il possibile cammino di Elisabetta Cocciaretto a Washington

La prima avversaria dell’azzurra è la danese Clara Tauson che l’ha sconfitta nell’unico precedente andato in scena al Roland Garros nel 2020 per 6-1 6-2.

1° turno: Clara Tauson

2° turno: Emma Navarro o Sofia Kenin

Quarti: Naomi Osaka

Semifinale: Elina Svitolina

Finale: Jessica Pegula o Diana Shnaider o Madison Keys

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