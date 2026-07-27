La settimana di tennis, con ATP 500 Washington, si apre nella capitale statunitense subito con un interessante derby azzurro nel quale torna in campo dopo l’infortunio Lorenzo Musetti, contrapposto a Matteo Arnaldi. Pronostico Arnaldi-Musetti 27 luglio 2026.

Pronostico Arnaldi-Musetti 27 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-Lorenzo Musetti match di tennis valido per il torneo ATP 500 Washington negli Stati Uniti.

Per Lorenzo Musetti si tratta del ritorno alle competizioni dopo il lungo stop causato dalla lesione al retto femorale rimediata a maggio, infortunio che lo ha costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon.

Matteo Arnaldi, dopo l’exploit al Roland Garros, ha fatto fatica a ritrovare il proprio tennis. Il virus intestinale che lo aveva colpito a Parigi, impedendogli di scendere in campo nel penultimo atto contro Flavio Cobolli, si è fatto sentire anche posteriormente. Vedremo se il ligure avrà trovato la miglior forma.

Guida TV Tennis: dove vedere Arnaldi-Musetti?

La partita tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, valida per il primo turno dell’ATP 500 di Washington, andrà in scena quest’oggi (lunedì 27 luglio). Sarà il secondo match previsto sul campo “John Harris”, il cui schedule avrà inizio dalle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva del match sarà garantita da Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

Migliori quote su Matteo Arnaldi-Lorenzo Musetti

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-Lorenzo Musetti

Nei precedenti sul circuito maggiore il bilancio è nettamente favorevole al toscano, avanti 3-0, ma le sfide tra connazionali sfuggono spesso ai pronostici e assumono un significato particolare, inoltre ci saranno da testare le condizioni di Musetti al rientro, con Arnaldi che si presenta in forma migliore ovviamente, nonostante qualche acciacco come abbiamo detto, e potrà giocarsela.

PRONOSTICO: ARNALDI +2.5 @1.83

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.