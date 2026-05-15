Pronostico Jannik Sinner-Daniil Medvedev: analisi, quote e scommesse Tennis, semifinale Master 1000 ATP Roma 2026

Pronostico Sinner-Medvedev 15 maggio 2026
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15 Maggio 2026

Agli Internazionali d’Italia di Tennis dell’ATP Roma, siamo in semifinale anche con Jannik Sinner dopo Darderi, un Sinner che cerca la 33° vittoria in un match Master 1000, già un record. Tra il numero uno al mondo e la finale c’è il russo Daniil Medvedev. Pronostico Sinner-Medvedev 15 maggio 2026.

Pronostico Sinner-Medvedev 15 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Daniil Medvedev match di tennis valido per la semifinale del ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile.

Con la vittoria ai quarti di finale su Rublev, Jannik Sinner ha messo in fila 32 vittorie consecutive in tornei Master 1000, superando così il record di un certo Djokovic, e ora il numero uno al mondo punta dritto verso quello che sarebbe il 6° titolo consecutivo in tornei di questo calibro, e riporterebbe in Italia il titolo di Roma. 

Tra Sinner e la finale c’è però da superare un altro ostacolo russo, dopo Rublev tocca infatti a Daniil Medvedev che ai quarti di finale ha superato in tre set uno dei giovani talenti spagnoli, Landaluce, superato in rimonta (1-6 6-4 7-5) e in un match combattuto per Medvedev che aveva iniziato il suo cammino a Roma praticamente dal terzo turno, dopo il bye al primo e il ritiro di Machac al secondo, mentre al terzo round il russo ha superato Llamas Ruiz, ancora in tre set, ancora in rimonta dopo aver perso il primo (3-6 6-4 6-2). Infine Medvedev ha avuto la meglio, questa volta con un netto 6-3, 6-2, su Tirante agli ottavi.

Pronostico Sinner-Medvedev 15 maggio 2026

Pronostico Sinner-Medvedev 15 maggio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Daniil Medvedev?

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nel match valido per la semifinale del Masters 1000 di Roma nella giornata di venerdì 15 maggio. L’incontro sarà il terzo in programma sul Centrale del Foro Italico, aprirà la sessione serale e non si giocherà prima delle ore 19:00. Il match sarà trasmesso sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. Il match sarà visibile anche in chiaro su TV8.

Migliori quote per Jannik Sinner-Daniil Medvedev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Daniil Medvedev
15/05/2026
22:00
Bookmaker12
1.0510.00
1.0511.00
1.059.00
1.068.50
1.059.80

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Daniil Medvedev

Quello tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sarà il 17° incontro tra i due in carriera. L’azzurro conduce 9-7 nei precedenti e, come noto, la loro rivalità è composta da due fasi separate. Dal primo testa a testa a Marsiglia fino alla finale di Miami 2023, il russo ha infilato 6 successi consecutivi. Poi, però, il n. 1 del mondo ha conquistato 9 dei 10 incontri successivi, l’ultimo dei quali è stato nella finale di Indian Wells 2026.

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