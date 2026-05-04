Si apre la settimana che ci porterà agli Internazionali BNL d’Italia di tennis, un nuovo appuntamento ai fori imperiali della capitale per ATP Roma. Vediamo gli accoppiamenti dal sorteggio con i match dei primi turni, i possibili cammini degli azzurri, le quote antepost per la vittoria del torneo sulla terra rossa capitolina, e anche uno spazio agli accoppiamenti nel femminile, con Jasmine Paolini tra le nostre tenniste di punta per WTA Roma. Anteprima ATP Roma 2026.
Anteprima ATP Roma 2026: sorteggio, tutti gli accoppiamenti al primo turno
Il tabellone del singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis è stato sorteggiato: l’ATP Masters 1000 di Roma vedrà al via il numero 1 del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, che cercherà di vincere l’unico torneo di questa categoria che gli manca. Jannik ha dominato anche a Madrid, entrando nei libri di storia del tennis cil 5° Master 1000 consecutivo vinto, anzi stravinto vista una finale in cui non ha concesso quasi nulla a Zverev.
Il numero 1 del seeding avrà un bye all’esordio, al pari delle altre teste di serie azzurre, ovvero Lorenzo Musetti (8), Flavio Cobolli (10) e Luciano Darderi (18). Per Sinner al secondo turno uno tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen, poi ottavi potenziali con il transalpino Arthur Fils.
Deve attendere per conoscere il nome del proprio avversario all’esordio, invece, Luca Nardi, che affronterà un qualificato, mentre Matteo Berrettini sfiderà l’australiano Alexei Popyrin. Matteo Arnaldi, fresco vincitore del Challenger di Cagliari, invece, esordirà contro lo spagnolo Jaume Munar.
(1) Sinner bye
Ofner vs Michelsen
Popyrin vs Berrettini
(26) Mensik bye
(20) Tiafoe bye
Sonego vs Buse
Nardi vs (Q)
(15) Fils bye
(12) Rublev bye
Kecmanovic vs (Q)
(Q) vs J.M. Cerundolo
(21) Davidovich Fokina bye
(30) Nakashima bye
Bautista Agut vs Maestrelli
(Q) vs (Q)
(5) Shelton bye
(4) Auger-Aliassime bye
Shapovalov vs Navone
Medjedovic vs Royer
(27) Fonseca bye
(24) Etcheverry bye
Burruchaga vs Bellucci
Giron vs Cilic
(14) Vacherot bye
(10) Cobolli bye
Bergs vs Atmane
Tirante vs Cadenasso
(17) Norrie bye
(28) Moutet bye
Quinn vs (Q)
Tsitsipas vs Machac
(7) Medvedev bye
(8) Musetti bye
Mpetshi Perricard vs (Q)
(Q) vs Tabilo
(25) Cerundolo bye
(23) Ruud bye
Trungelliti vs Svajda
Struff vs (Q)
(11) Lehecka bye
(13) Khachanov bye
Ugo Carabelli vs Shevchenko
Muller vs van de Zandschulp
(22) Rinderknech bye
(31) Humbert bye
Marozsan vs Kopriva
Fucsovics vs (Q)
(4) Djokovic bye
(6) de Minaur bye
Arnaldi vs Munar
(Q) vs Borges
(32) Jodar bye
(19) Tien bye
Dzumhur vs Mannarino
Brooksby vs Baez
(9) Bublik bye
(16) Paul bye
Vukic vs (Q)
Hurkacz vs Hanfmann
(18) Darderi bye
(29) Griekspoor bye
Cinà vs Blockx
Zhang vs Altmaier
(2) Zverev bye
Il cammino di Jannik Sinner e degli altri azzurri di punta ad ATP Roma
Come già detto Jannik Sinner esordirà direttamente al secondo turno, dove affronterà il vincente tra l’americano Alex Michelsen e l’austriaco Sebastian Ofner. In un possibile terzo turno, potrebbe ritrovare il ceco Jakub Mensik, ultimo giocatore capace di batterlo. In alternativa, attenzione anche a Matteo Berrettini, che farà il proprio debutto contro l’australiano Alexei Popyrin.
Per quanto riguarda Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, il toscano inizierà il suo percorso al secondo turno contro uno tra un qualificato e il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il cammino si preannuncia impegnativo: al terzo turno potrebbe incrociare l’argentino Francisco Cerundolo, mentre negli ottavi è possibile una sfida con il ceco Jiri Lehecka, che lo ha sconfitto a Madrid. Musetti è stato inserito nello stesso quarto di Novak Djokovic, che debutterà contro il vincente tra l’ungherese Marton Fucsovics e un qualificato. Cobolli, invece, affronterà al secondo turno il vincente tra il belga Zizou Bergs e il francese Terence Atmane. Per il romano si profila un possibile terzo turno contro il britannico Cameron Norrie, con un eventuale incrocio negli ottavi con il russo Daniil Medvedev, desideroso di riscattare la sconfitta subita a Madrid.
Tra gli altri italiani, Luciano Darderi affronterà uno tra il polacco Hubert Hurkacz e il tedesco Yannick Hanfmann, mentre Lorenzo Sonego esordirà contro il peruviano Ignacio Buse. Completano il quadro Mattia Bellucci, opposto all’argentino Burruchaga, Federico Cina contro il belga Alexander Blockx (semifinalista a Madrid), Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Jaume Munar, Luca Nardi contro un qualificato, Francesco Maestrelli opposto a Roberto Bautista Agut e Gianluca Cadenasso contro l’argentino Tirante.
ESORDIO ITALIANI ATP ROMA 2026
- [1] Jannik SINNER al 2° turno con Ofner o Michelsen
[8] Lorenzo MUSETTI al 2° turno con Mpetshi Perricard o un qualificato
[10] Flavio COBOLLI al 2° turno con Bergs o Atmane
[18] Luciano DARDERI al 2° turno con Hanfmann o Hurkacz
Lorenzo SONEGO al 1° turno vs Buse
Mattia BELLUCCI al 1° turno vs Burruchaga
Matteo BERRETTINI al 1° turno vs Popyrin
[WC] Luca NARDI al 1° turno vs un qualificato
[WC] Matteo ARNALDI al 1° turno vs Munar
[WC] Federico CINÀ al 1° turno vs Blockx
[WC] Francesco MAESTRELLI al 1° turno vs Bautista Agut
[WC] Gianluca CADENASSO al 1° turno vs Tirante
OTTAVI DI FINALE TEORICI ATP ROMA 2026[1] Sinner vs. Fils [15] [12] Rublev vs. Shelton [5] [4] Auger-Aliassime vs. Vacherot [14] [10] Cobolli vs. Medvedev [7] [8] Musetti vs. Lehecka [11] [13] Khachanov vs. Djokovic [3] [6] De Minaur vs. Bublik [9] [16] Paul vs. Zverev [2]
WTA Roma 2026: il sorteggio, le prime sfide e Jasmine Paolini
Sorteggiato anche il tabellone femminile del WTA 1000 di Roma al via con la campionessa in carica, la numero 9 del seeding, l’azzurra Jasmine Paolini, che difende i 1000 punti ottenuti nel ranking per il successo dello scorso anno. L’azzurra, che avrà un bye all’esordio, sfiderà al secondo turno una tra la romena Jaqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, poi negli ottavi di finale potrebbe incontrare la russa Mirra Andreeva, numero 8, nei quarti la statunitense Coco Gauff, ed in semifinale la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka.
Derby italiano al primo turno tra le wild card azzurre Lisa Pigato e Tyra Caterina Grant, mentre Elisabetta Cocciaretto attende una qualificata, così come Nuria Brancaccio. Lucrezia Stefanini sfiderà la lettone Jelena Ostapenko, più abbordabili gli esordi delle altre tre wild card azzurre.
Aryna Sabalenka (1) BYE
Barbora Krejčíková-Elsa Jacquemot
Magda Linette-Tatjana Maria
Sorana Cîrstea (26) BYE
Clara Tauson (18) BYE
Petra Marčinko-Oleksandra Oliynykova
Anastasia Zakharova-Dayana Yastremska
Linda Nosková (13) BYE
Belinda Bencic (12) BYE
Sofia Kenin-Bianca Andreescu
Kateřina Siniaková-Loïs Boisson
Anna Kalinskaya (22) BYE
Cristina Bucșa (30) BYE
Anna Bondár-Qinwen Zheng
Lucrezia Stefanini-Jeļena Ostapenko
Amanda Anisimova (6) BYE
Coco Gauff (3) BYE
Yulia Putintseva-Tereza Valentová
Solana Sierra-Q
Emma Raducanu (27) BYE
Marie Bouzková (24) BYE
Q-Nuria Brancaccio
Mccartney Kessler-Lucia Bronzetti
Iva Jovic (16) BYE
Jasmine Paolini (9) BYE
Jaqueline Cristian-Beatriz Haddad Maia
Panna Udvardy-Q
Elise Mertens (21) BYE
Maya Joint (29) BYE
Viktorija Golubic-Q
Antonia Ružić-Kamilla Rakhimova
Mirra Andreeva (8) BYE
Jessica Pegula (5) BYE
Zeynep Sönmez-Jennifer Ruggeri
Oksana Selekhmeteva-Q
Leylah Fernandez (25) BYE
Ludmilla Samsonova (20) BYE
Ann Li-Shuai Zhang
Q-Q
Karolína Muchová (11) BYE
Naomi Osaka (15) BYE
Katie Boulter-Eva Lys
Martina Trevisan-Talia Gibson
Diana Shnaider (19) BYE
Emma Navarro (28) BYE
Elisabetta Cocciaretto-Q
Caty McNally-Daria Kasatkina
Iga Świątek (4) BYE
Elina Svitolina (7) BYE
Q-Q)
Yulia Starodubtseva-Q
Hailey Baptiste (32) BYE
Madison Keys (17) BYE
Peyton Stearns-Janice Tjen
Lisa Pigato–Tyra Grant
Victoria Mboko (10) BYE
Ekaterina Alexandrova (14) BYE
Laura Siegemund-Sára Bejlek
Karolína Plíšková-Jéssica Bouzas Maneiro
Marta Kostyuk (23) BYE
Xinyu Wang (31) BYE
Alexandra Eala-Magdalena Fręch
Q-Maria Sakkari
Elena Rybakina (2) BYE
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