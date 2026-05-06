Pronostico Andrea Pellegrino-Luca Nardi: derby azzurro al primo turno dell’ATP Roma del 7 maggio 2026

Pronostico Pellegrino-Nardi 7 maggio 2026
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6 Maggio 2026

Primo turno agli Internazionali d’Italia, l’ATP Roma 2026 che vede subito un derby azzurro tra il qualificato Andrea Pellegrino che da favorito sfiderà Luca Nardi. Pronostico Pellegrino-Nardi 7 maggio 2026.

Pronostico Pellegrino-Nardi 7 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Andrea Pellegrino-Luca Nardi, match di tennis valido per il primo turno ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile.

Il derby azzurro vede contrapposti due giocatori in momenti di forma differenti. Andrea Pellegrino arriva galvanizzato dalla sua prima qualificazione in carriera al main draw di un Masters 1000, ottenuta battendo Hugo Gaston e Martin Landaluce. Pellegrino è ottimo ritmo sulla terra battuta ed è reduce da due battaglie vinte nelle qualificazioni al Foro.

Luca Nardi, che ha mostrato sprazzi di grande tennis a inizio stagione (come la vittoria su Cobolli a Montpellier), cercherà di far valere la sua maggior attitudine ai grandi palcoscenici. Nardi è un talento cristallino ma discontinuo; nell’ultimo mese ha faticato a trovare continuità di risultati nei tornei su terra.

Pronostico Pellegrino-Nardi 7 maggio 2026

Pronostico Pellegrino-Nardi 7 maggio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Andrea Pellegrino-Luca Nardi?

Il match è programmato per giovedì 7 maggio, con orario stimato intorno alle 10:00 e sarà in Diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Andrea Pellegrino-Luca Nardi

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Andrea Pellegrino-Luca Nardi
07/05/2026
22:00
Bookmaker12
1.672.20
1.732.00
1.752.01
1.762.03
1.762.03

Le nostre scommesse su Andrea Pellegrino-Luca Nardi

La terra rossa di Roma, lenta e pesante, potrebbe favorire la regolarità di Pellegrino, ma Nardi ha i colpi per giocarsela. Esiste un solo precedente ufficiale a livello professionistico tra i due tennisti che si sono affrontati lo scorso anno a livello Challenge, sempre su terra rossa a Perugia, una semifinale vinta da Pellegrino (7-6, 6-2). Questa volta puntiamo su Nardi leggermente sfavorito.

PRONOSTICO: VITTORIA NARDI @2.20

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