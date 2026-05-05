A Roma iniziano anche gli Internazionali d’Italia di Matteo Berrettini che mercoledì mattina esordirà sul rosso della capitale contro l’australiano Alexei Popyrin. Pronostico Berrettini-Popyrin 6 maggio 2026.

Pronostico Berrettini-Popyrin 6 maggio 2026.: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Alexei Popyrin, match di tennis valido per il primo turno ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile.

Matteo Berrettini sta vivendo un 2026 altalenante ma con picchi importanti. Recentemente ha raggiunto i quarti a Cagliari (battuto da Hurkacz) e ha mostrato sprazzi del suo miglior tennis a Monte-Carlo battendo Medvedev con un doppio 6-0. Sulla terra vanta una percentuale di vittorie in carriera superiore al 70%.

Alexei Popyrin sta attraversando un periodo difficile nel 2026, con sole 4 vittorie a fronte di 11 sconfitte. La terra non è la sua superficie preferita (49% di vittorie), ma rimane un avversario pericoloso grazie al servizio potente (media di 12-15 ace a match). Popyrin è attualmente n. 60 ATP, mentre Berrettini si trova intorno alla posizione n. 100.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Alexei Popyrin?

Il match tra Matteo Berrettini e l’australiano Alexei Popyrin, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2026, si giocherà mercoledì 6 maggio 2026 con diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Possibile differita o diretta parziale in chiaro su TV8

Migliori quote per Matteo Berrettini-Alexei Popyrin

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Alexei Popyrin

Berrettini conduce nettamente i confronti diretti per 3-1, avendo vinto quasi tutti gli scontri su diverse superfici. L’ultimo scontro è datato ottobre 2025 a Vienna (cemento), vinto da Berrettini per 7-6, 6-3. Popyrin ha vinto solo una volta, a Parigi-Bercy nel 2024 (7-5, 7-6). Non ci sono precedenti ufficiali sulla terra battuta tra i due. Ci aspettiamo la vittoria del romano alla prima uscita nel torneo di casa, anche se la quota sotto 1.5 regala poco.

PRONOSTICO: VITTORIA BERRETTINI @1.45

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