Pronostico Matteo Arnaldi-Jaume Munar: analisi e scommesse primo turno Tennis Master 1000 ATP Roma del 06-05-2026

Pronostico Arnaldi-Munar 6 maggio 2026
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5 Maggio 2026

Primo turno degli Internazionali d’Italia, andiamo a vedere l’azzurro che mercoledì mattina aprirà il tabellone principale del ATP Roma 2026, Matteo Arnaldi, subito a confronto col pericoloso spagnolo Jaume Munar, una sfida che ci aspettiamo subito combattuta. Pronostico Arnaldi-Munar 6 maggio 2026.

Pronostico Arnaldi-Munar 6 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-Jaume Munar, match di tennis valido per il primo turno ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile.

Matteo Arnaldi arriva a Roma con grande fiducia dopo aver vinto il Sardegna Open (Challenger 175) a Cagliari il 4 maggio 2026, battendo in finale Hubert Hurkacz. Nonostante una prima parte di stagione difficile, ha ritrovato il suo miglior tennis proprio sulla terra.

Jaume Munar è specialista della terra rossa (65% di vittorie in carriera su questa superficie), ha un gioco molto solido da fondo campo. Arnaldi domina però nelle statistiche di risposta sulla seconda di servizio (45.71% di punti vinti contro il 41.60% di Munar) e ha una migliore percentuale di trasformazione delle palle break.

Pronostico Arnaldi-Munar 6 maggio 2026

Pronostico Arnaldi-Munar 6 maggio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Arnaldi-Jaume Munar?

Il match tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Jaume Munar, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2026, è in programma per mercoledì 6 maggio 2026 al Foro Italico di Roma. Diretta TV integrale su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. TV8 trasmetterà un match al giorno del torneo maschile in chiaro.

Migliori quote per Matteo Arnaldi-Jaume Munar

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Arnaldi-Jaume Munar
06/05/2026
22:00
Bookmaker12
1.752.10
1.732.00
1.712.11
1.752.10
1.712.11

Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-Jaume Munar

Il bilancio complessivo dei precedenti tra i due vede Munar avanti 3-2, con 1-1 nelle sfide su terra rossa. Arnaldi ha vinto l’ultimo scontro su questa superficie a Perugia nel 2023 anche se in ordine di tempo l’ultimo confronto diretto tra i due è stato il quarto di finale a Dallas (febbraio 2025), vinto da Munar per 6-4, 3-6, 6-3 e anche in questo scontro ci aspettiamo un match combattuto e da Over games totali. 

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.85

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