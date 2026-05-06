Giovedì mattina al Foro Italico sarà in campo anche Lorenzo Sonego che cerca di riprendersi in un primo turno equilibrato all’ATP Roma contro il cileno Ignacio Buse per gli Internazionali d’Italia. Pronostico Sonego-Buse 7 maggio 2026.

Pronostico Sonego-Buse 7 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-Ignacio Buse, match di tennis valido per il primo turno ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile.

Lorenzo Sonego conta sul calore del pubblico romano. Deve ritrovare fiducia nel servizio e nel dritto per dominare lo scambio per cercare il riscatto al Foro Italico dopo una primavera altalenante. La terra rossa di Roma esalta le doti atletiche di entrambi, ma l’esperienza di Sonego nei momenti chiave potrebbe essere decisiva.

Ignacio Buse è un giocatore solido da fondo campo. Ha mostrato una crescita costante nei Challenger e nelle qualificazioni dei tornei maggiori. Il cileno è un giovane talento in ascesa, molto pericoloso sulla terra battuta, che ha già dimostrato di poter impensierire i top player quest’anno.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Sonego-Ignacio Buse?

Il match è previsto come secondo incontro sul campo secondario giovedì 7 maggio, non prima delle 11:00. Diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Lorenzo Sonego-Ignacio Buse

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Ignacio Buse

Non ci sono precedenti ufficiali tra i due tennisti nel circuito maggiore che si presentano a questo primo scontro anche molto vicini nel ranking, con Buse al momento al numero #62 al mondo, e Sonego sceso poco dietro al #66. La superficie è favorevole ad entrambi, Sonego è sfavorito, ma col pubblico di casa a suo favore potrebbe trovare energie e colpi extra per un match che ci aspettiamo combattuto e da Over sui games totali.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.68

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.