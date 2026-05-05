Pronostici Tennis ATP Roma 2026: Jannik Sinner domina da favorito nelle quote per gli Internazionali d’Italia

Quote ATP Roma 2026
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5 Maggio 2026

Abbiamo già visto tutti gli accoppiamenti e i tabelloni principali sorteggiati per ATP e WTA Roma 2026, entriamo nel dettaglio delle quote antepost per la vittoria degli Internazionali d’Italia e, grande sorpresa, è Jannik Sinner ad aprire da favorito per estendere la sua striscia da record nei Masters 1000. Nel femminile WTA Roma bis difficile per Jasmine Paolini. Quote ATP Roma 2026.

Quote ATP Roma 2026: domina sempre Jannik

Dopo aver vinto a a Madrid il quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno in carriera, Jannik Sinner è favorito anche nel torneo di casa, il Master 1000 sulla terra rossa capitolina, gli Internazionali d’Italia ATP Roma 2026, torneo che tra l’altro nessun azzurro vince dal 1076 con Adriano Panatta.

Per i betting analyst di Snai potrebbe essere la volta buona per interrompere il digiuno: il trionfo di Jannik al Foro Italico si gioca a 1,50, nettamente avanti a tutti gli altri avversari. In quota resiste a 9,00 Alexander Zverev, battuto nettamente nella finale di Madrid come negli altri Masters del 2026, seguito a 12,00 da Novak Djokovic. Il serbo rientra agli Internazionali dopo un lungo infortunio e cerca il replay degli Australian Open dove si fermò in finale dopo aver battuto Sinner. 

Questi due avversari si trovano nella parte opposta del tabellone del numero uno del mondo, proprio come Lorenzo Musetti, altra speranza azzurra che difende le semifinali del 2025. Il primo 1000 nella carriera del toscano è fissato a 20,00, stessa quota di due outsider come Arthur Fils e Joao Fonseca.

L’Italia si presenta a Roma con una “squadra” lunga e di grande spessore. Oltre a Sinner e Musetti occhio all’uomo di casa, il romano Flavio Cobolli, offerto a 50,00 come Luciano Darderi, con i due tennisti teste di serie e già al secondo turno grazie al bye. A caccia di un acuto Matteo Berrettini, anche lui padroni di casa al Foro Italico, ma lontano in quota a 100 volte la posta.

WTA Roma 2026: Sabalenka favorita, bis difficile per Paolini

Passiamo al torneo femminile del WTA Roma 2026, con la nostra Jasmine Paolini che parte da campionessa in carica dopo la vittoria nel 2025, ma in questa stagione la toscana sta faticando, e il bis agli Internazionali d’Italia è davvero difficile, lo vediamo anche dalla quota @17 volte la posta per Jasmine, molto indietro rispetto alle big favorite.

A partire in testa, davanti a tutte, è Aryna Sabalenka @3.50, attuale regina del ranking mondiale e fresca di ottime prestazioni sulla terra rossa, seguita a debita distanza da Elena Rybakina @7 con una quota al doppio rispetto alla Sabalenka, assieme a Iga Swiatek @7. In terza posizione, secondo i bookmakers come Sisal, troviamo Coco Gauff @11 alla pari con Mirra Andreeva @11.

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