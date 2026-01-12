Si avvicina il primo slam della nuova stagione di Tennis, l’Australian Open 2026, giunto alla 114° edizione, un torneo storico, e nel momento in cui scriviamo sono già iniziati i primi match di qualificazione, ma vediamo tutto quello che c’è da sapere su questo torneo, con quote, favoriti, programma, guida tv, albo d’oro e gli azzurri in gioco. Anteprima Australian Open 2026.

Anteprima Australian Open 2026: in arrivo il primo slam stagionale

Tutto pronto per il primo grande appuntamento del tennis mondiale. Dal 18 gennaio al 1° febbraio spazio allo spettacolo dell’Australian Open, manifestazione giunta alla sua 114esima edizione. Ancora una volta il main draw scatterà di domenica: l’edizione 2026 prenderà il via il 18 gennaio, mentre le qualificazioni sono in programma dal 12 al 15 gennaio. La formula resta quella classica dei Major: tabelloni da 128 giocatori per singolare maschile e femminile, sette match da vincere per sollevare il trofeo sul Centrale.

Gli Australian Open si disputano a Melbourne Park, un complesso da 35 campi sulle rive dello Yarra River, a pochi passi dal centro città. L’arena principale è quella della Rod Laver Arena: campo centrale, circa 15.000 posti, teatro delle finali e dei match di cartello, ma ci sono anche Margaret Court Arena: arena principale da circa 7.500 posti, spesso dedicata alle teste di serie e la John Cain Arena: il “People’s Court”, circa 10.300 posti, molto utilizzato nelle sessioni diurne di prima settimana.

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026

Gli Australian Open sono trasmessi su Eurosport1 ed Eurosport2, canali che fanno parte dei bouquet DAZN, Discovery+ e TimVision e che, dallo scorso 1° luglio, non sono più compresi nel pacchetto Sky.

Come sempre il torneo è spalmato su due settimane, con la finale femminile si disputerà sabato 31 gennaio, mentre domenica 1° febbraio ci sarà l’ultimo atto maschile.

Lunedì 12 gennaio

1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Martedì 13 gennaio

1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Mercoledì 14 gennaio

2° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Giovedì 15 gennaio

3° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Venerdì 16 gennaio

Riposo

Sabato 17 gennaio

Riposo

Domenica 18 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Lunedì 19 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Martedì 20 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Mercoledì 21 gennaio

2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Giovedì 22 gennaio

2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Venerdì 23 gennaio

3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Sabato 24 gennaio

3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Domenica 25 gennaio

Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Lunedì 26 gennaio

Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Martedì 27 gennaio

Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Mercoledì 28 gennaio

Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Giovedì 29 gennaio

Semifinali singolare femminile (sessione alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Venerdì 30 gennaio

Semifinali singolare maschile (non prima delle 04.30 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Sabato 31 gennaio

Finale singolare femminile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Domenica 1° febbraio

Finale singolare maschile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Entry List e azzurri in gioco a Melbourne

La entry list del singolare maschile vede Carlos Alcaraz come testa di serie numero 1, e Jannik Sinner alla #2, con l’azzurro che ha vinto le ultime 2 edizioni di questo slam. Ai piani alti anche Alexander Zverev (3) e Novak Djokovic (4), attesi protagonisti nella corsa al titolo.

Tra gli azzurri, la pattuglia è particolarmente numerosa, con almeno 9 italiani nel tabellone principale in base alla entry list resa nota a inizio dicembre e a cui potrebbero aggiungersi altri azzurri da wild card e qualificazioni.

Jannik Sinner – n. 2 del seeding.

Lorenzo Musetti – n. 8 del seeding.

Flavio Cobolli – testa di serie n. 21.

Luciano Darderi – testa di serie n. 25.

Lorenzo Sonego – presente in main draw.

Matteo Berrettini – rientrato stabilmente in tabellone principale.

Matteo Arnaldi – diretto in main draw.

Mattia Bellucci – qualificato tra i top 100 e presente in entry list.

Luca Nardi – anche lui inserito fra i partecipanti del main draw.

Nel singolare femminile, Aryna Sabalenka guida il seeding da numero 1, con Iga Swiatek come numero 2 in un tabellone che si preannuncia particolarmente competitivo. Tra le prime otto teste di serie compaiono anche Coco Gauff e altre big del circuito WTA. La presenza italiana è più contenuta rispetto al maschile, ma comunque di livello, in particolare con Jasmine Paolini, nostra porta bandiera principale.

Jasmine Paolini – testa di serie (top 10), forte dell’ingresso stabile in alta classifica WTA nel 2025.

Elisabetta Cocciaretto – nel main draw grazie al ranking, in crescita dopo un’ottima stagione 2025.

Albo d’oro Australian Open

Nella storia degli Australian Open, alcuni nomi hanno scritto pagine indelebili del tennis. In campo maschile, il record assoluto di titoli appartiene a Novak Djokovic, con 10 successi conquistati a Melbourne Park, primato che lo rende il giocatore più vincente di sempre nello Slam australiano.

In campo femminile, domina l’australiana Margaret Smith Court, che a Melbourne ha sollevato il trofeo in 11 occasioni, la maggior parte delle quali negli anni Sessanta e primi Settanta. Dietro di lei, la più vincente in era moderna è Serena Williams con 7 titoli.

Quote Antepost: Sinner favorito per il tris

Sarà anche alle spalle di Carlos Alcaraz @2.50 nel seeding, ma Jannik Sinner @1.90 apre favorito secondo le quote antepost dei bookmakers per AO Maschile, con Novak Djokovic @11 terzo incomodo, ma molto lontano, per non parlare di Alexander Zverev @21, agganciato anche da Daniil Medveved, ma in ogni caso non ci viene da pensare a possibili vittorie aldilà di Jannik e Carlos.

L’Italia ci crede anche con Lorenzo Musetti @51, da poco arrivato al #5 del ranking mondiale (mai l’Italia ha avuto due tennisti in top-5 nello stesso momento), anche se ha perso l’ennesima finale, ad Hong Kong contro Bublik.

In campo femminile Aryna Sabalenka @3 è favorita su Iga Swiatek €6, su Coco Gauff @8 e su Elena Rybakina @9, poi si sale in doppia cifra con Amanda Anisimova @11. L’Italia ovviamente si affida a Jasmine Paolini @51 che però è molto distante dalle prime.