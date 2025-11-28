Il tennis è in pausa nel mese di dicembre, ma si avvicina la ripresa del 2026 con la United Cup anche se l’attesa è tutta per l’Australian Open che come da tradizione sarà il primo slam dell’anno, con Jannik Sinner favorito per uno storico tris. Quote Australian Open 2026.

Australian Open: il primo slam di tennis del 2026 a gennaio

Manca ancora tanto al 2026 di Tennis, ma in verità non così tanto, quindi iniziamo a vedere le quote antepost del primo slam dell’anno, come sempre l’Australian Open, al via dal 18 gennaio, ma prima si inizierà con United Cup e Brisbane, leggi qui tutti i tornei ATP Tennis che ci aspettano nel nuovo anno.

Tornando all’AO, come ben sappiamo Jannik Sinner ha vinto le ultime 2 edizioni, e come vedremo tra poco, apre favorito per il tris, in una stagione in cui le lavagne degli slam di tennis sono dominate letteralmente dai primi due giocatori al mondo, Jannik appunto, e Carlos Alcaraz con cui si gioca il numero 1 del ranking. Lo spagnolo e l’altoatesino sulla carta dovrebbero spartirsi tutti gli slam, staccando anche nettamente tutti gli altri in quota (con Zverev e Djokovic che provano a candidarsi come primi “normali” dopo gli extraterrestri) ma in quello iniziale a Melbourne è il nostro Jannik il favorito.

Quote Australian Open 2026: Sinner ancora favorito

Nel maschile, come anticipato, Jannik Sinner è favorito @1.90 per il tris all’Australian Open, e ovviamente il suo pensiero primario è Carlos Alcaraz @2.62, dopodiché si sale @11 volte la posta con Novak Djokovic che non dimentichiamo è il record man di questo torneo con 10 successi, come vedremo a breve. Ancora più indietro Alexander Zverev @13 e poi Daniil Medvedev @17, due che non sono riusciti mai a vincere in carriera questo torneo.

Il movimento tennistico in Italia è cresciuto molto, attenzione anche a Lorenzo Musetti, un altro giocatore azzurro nella top-10 del ranking mondiale, ma che si gioca @81 volte la posta per il successo, la stessa quota a cui troviamo un Matteo Berrettini che nel 2026 prova a tornare ai livelli massimi che lo portarono fino ad una storica finale a Wimbledon. Il sogno di Lorenzo Sonego vincente del AO si gioca ancora più alto, in tripla cifra @126 volte la posta.

TOP QUOTE ANTEPOST AUSTRALIAN OPEN MASCHILE

Jannik Sinner @1.90

Carlos Alcaraz @2.62

Novak Djokovic @11.00

Alexander Zverev @13.00

Daniil Medvedev @17.00

Taylor Fritz @26.00

Jack Draper @29.00

Alex De Minaur @41.00

Ben Shelton @41.00

Felix Auger Aliassime @41.00

In campo femminile le cose vanno decisamente peggio per il tennis azzurro, anche se qualche speranza ce la giochiamo con Jasmine Paolini @41.00 che è però quotata lontana dalle prime, con Aryna Sabalenka @3.00 che domina su Iga Swiatek @5.00 (che non ha mai vinto questo slam) e sulla coppia Coco Gauff ed Elena Rybakina, entrambe @8, che si lasciano alle spalle Mirra Andreeva @9.00, poi si sale in doppia cifra con Amanda Anasimova @11.00 e Naomi Osaka @15.00 mentre il bis di Madison Keys, la detentrice del titolo (che interruppe la striscia di 2 vittoria consecutive di Sabalenka a Melbourne) vale @21.00 volte la posta.

TOP QUOTE ANTEPOST AUSTRALIAN OPEN FEMMINILE

Aryna Sabalenka @3.00

Iga Świątek @5.00

Coco Gauff @8.00

Elena Rybakina @8.00

Mirra Andreeva €9.00

Amanda Anasimova @11.00

Naomi Osaka @15.00

Madison Keys @21.00

Qinwen Zheng @21.00

Karolina Muchova @26.00

Record, statistiche e ultimi vincitori dello slam australiano

Nel singolare maschile, il record di titoli lo detiene il serbo Novak Djokovic con 10. Seguono, a pari merito, lo svizzero Roger Federer e l’australiano Roy Emerson a quota 6. Discorso decisamente a parte merita, invece, l’ ambito femminile, nel quale l’australiana Margaret Smith vanta, proprio nell’unico Slam del Pacifico, il primato di trofei conquistati da una donna in una competizione Slam di singolare organizzata dal 1884 a oggi: ben 11, di cui 7 consecutivi.

Tra gli italiani, il record assoluto nei tornei di singolare, tra ambito maschile e femminile, è detenuto saldamente da Jannik Sinner, 1° e storico trionfatore azzurro a Melbourne, il quale nel 2024 centra il 1° titolo Major della sua carriera battendo in finale il russo Daniil Medvedev, mentre nel 2025, arrivato nel tabellone da n° 1 ATP, conferma di essere il più forte alla Rod Laver Arena, sconfiggendo in finale il tedesco Alexander Zverev.

ALBO D’ORO ULTIMI VINCITORI AO MASCHILE

2016 Novak Djokovic (Serbia)

2017 Roger Federer (Svizzera)

2018 Roger Federer (Svizzera)

2019 Novak Djokovic (Serbia)

2020 Novak Djokovic (Serbia)

2021 Novak Djokovic (Serbia)

2022 Rafael Nadal (Spagna).

2023 Novak Djokovic (Serbia).

2024 JANNIK SINNER (ITALIA).

2025 JANNIK SINNER (ITALIA).

ALBO D’ORO ULTIMI VINCITORI AO FEMMINILE

2016 Angelique Kerber (Germania)

2017 Serena Williams (Stati Uniti)

2018 Caroline Wozniacki (Danimarca)

2019 Naomi Osaka (Giappone)

2020 Sofia Kenin (Stati Uniti)

2021 Naomi Osaka (Giappone)

2022 Ashleigh Barty (Australia)

2023 Aryna Sabalenka (Bielorussia)

2024 Aryna Sabalenka (Bielorussia)

2025 Madison Keys (Stati Uniti)

Tennis Ranking finali del 2025

Facciamo un passo indietro veloce andando a vedere come si sono chiusi i ranking ufficiali di tennis dopo il 2025. Come sappiamo Jannik Sinner ha perso la #1 nei confronti di Carlos Alcaraz (con un distacco di soli 550 punti sui 11500 totali e dove ha pesato anche la sosta forzata per il caso Clostebol), anche se lo ha battuto alle Nitto ATP Finals di Torino, e nel 2026 riprenderà il testa a testa tra i due per il vertice della classifica internazionale dove l’Italia cresce con 8 giocatori in top-100, ben 5 in top-50 e 2 in top-10, Sinner appunto, e Lorenzo Musetti che quest’anno ha raggiunto la finale a Montecarlo e le semifinali a Madrid, Roma e Roland Garros, anche se l’ultimo successo ATP del carrarino è ormai datato 2022, e in questo 2026 bisogna sfatare il tabù finali perse.

Crescita anche da parte di Flavio Cobolli e di Luciano Darderi, gli altri due giocatori italiani oltre a Sinner a conquistare dei tornei quest’anno. Il romano si è imposto sul rosso di Bucarest e di Amburgo, chiudendo da n.22 del mondo rispetto al n.32 di un anno fa. L’italo-argentino, vittorioso a Marrakech, Bastad e a Umago, è salito al n.26 della classifica mondiale, guadagnando 18 posizioni rispetto a fine 2024.

Stagioni complicate, invece, per Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Luca Nardi. Il romano, uomo squadra in Davis, è stato affossato dagli infortuni e dalle difficoltà nel recuperare mentalmente. Il suo tennis è ampiamente da top-20, ma il vero punto di domanda risiede nella sua costanza. In chiusura, giusto parlare di Mattia Bellucci, quest’anno semifinalista a Rotterdam e in top-100 dove rimane invece fuori Francesco Maestrelli, vincitore del prestigioso Challenger di Bergamo, che gli ha comunque permesso di scalare la classifica al n.138. Se nel 2026 troverà continuità potrà rientrare tra i migliori 100 giocatori al mondo, dove sperano di rientrare anche Matteo Gigante (n.150), Francesco Passaro (n.136), Giulio Zeppieri (n.154) e Federico Cinà (n.234), in evidenza grazie alle wild card concesse nei Masters1000 e nel circuito Challenger anche se con ancora evidenti miglioramenti da fare, ma del resto parliamo di un giovanissimo classe 2007.

Solo 2 le italiane in top-100 nel ranking femminile, e Jasmine Paolini si conferma nettamente la nostra miglior tennista, dopo essersi resa protagonista di un’ottima annata agonistica, culminata con il trionfo agli Internazionali Italiani e l’apoteosi in BJK Cup, senza dimenticarsi della finale del WTA 1000 di Cincinnati e delle tante gioie in doppio. La tennista toscana ha partecipato alle WTA Finals e staziona all’ottavo posto nella classifica mondiale con 4.325 punti, ad appena dieci lunghezze di distacco dalla statunitense Madison Keys. La quarta piazza dell’anno scorso, merito soprattutto delle finali raggiunte a Roland Garros e Wimbledon, resta lontana, ma questa stagione si è rivelata estremamente solida e concreta per la nostra portacolori, che si può proiettare con grande entusiasmo verso il 2026.

L’altra italiana in top-100 è Elisabetta Cocciaretto, 83ma con 837 punti e soprattutto immensa protagonista durante le Finals di BJK, dove ha sovvertito i pronostici della vigilia vincendo i primi singolari contro la Cina ai quarti di finale e contro gli USA nell’atto conclusivo (il massimo torneo per Nazionali non assegna punti per il ranking WTA). Rimane vicina alla top-100 Lucia Bronzetti che ha però chiuso l’anno al 104° posto, e più indietro ci sono Lucrezia Stefanini 141° e Nuria Brancaccio 164°.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.