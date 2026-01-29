Nella notte tra giovedì e venerdì a Melbourne vanno in scena le semifinali maschili con Alcaraz che si scontra con Zverev mentre Sinner dovrà superare Djokovic per puntare al tris vincente consecutivo allo slam che apre la stagione di tennis. Programma day 13 Australian Open.
Programma day 13 Australian Open: tocca alle semifinali maschili
Ci avviciniamo verso il gran finale del primo slam della stagione e 2026 di tennis a Melbourne, l’Australian Open che nella notte tra giovedì e venerdì ha in programma le semifinali maschili, dopo quelle femminili
Il programma della Rod Laver Arena aprirà in realtà apre con la finale di doppio misto tra le wild card australiane Olivia Gadecki/John Peers e i francesi Kristina Mladenovic/Manuel Guinard, che giocheranno verso le ore 2:00 italiane (le 12:00 di Melbourne). Non prima delle 4:30, a contendersi il primo posto nella finalissima ci saranno Carlos Alcaraz, reduce dalla vittoria su de Minaur, e Alexander Zverev che ha superato Tien.
Dalle 9:30, invece, la sfida tra Novak Djokovic, che ha approfittato del ritiro di Musetti che era sopra 2 set a 0, e Jannik Sinner che ha superato Shelton e continua la sua corsa al tris vincente consecutivo di questo slam. Della sfida tra Nole e Sinner abbiamo già parlato qui.
Tutti I match dell’Australian Open: order of play 30 gennaio 2026
Vediamo l’order of play del day 13 nella notte tra giovedì venerdì a Melbourne (orari italiani).
ROD LAVER ARENA
Dalle 2:00[WC] Olivia Gadecki/John Peers (AUS) – Kristina Mladenovic/Manuel Guinard (FRA)
Non prima delle 4:30[1] Carlos Alcaraz (ESP) – [3] Alexander Zverev (POL)
Dalle 9:30[4] Novak Djokovic (SRB) – [2] Jannik Sinner (ITA)
Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?
Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.
Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.