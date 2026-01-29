Nella notte tra giovedì e venerdì a Melbourne vanno in scena le semifinali maschili con Alcaraz che si scontra con Zverev mentre Sinner dovrà superare Djokovic per puntare al tris vincente consecutivo allo slam che apre la stagione di tennis. Programma day 13 Australian Open.

Programma day 13 Australian Open: tocca alle semifinali maschili

Ci avviciniamo verso il gran finale del primo slam della stagione e 2026 di tennis a Melbourne, l’Australian Open che nella notte tra giovedì e venerdì ha in programma le semifinali maschili, dopo quelle femminili

Il programma della Rod Laver Arena aprirà in realtà apre con la finale di doppio misto tra le wild card australiane Olivia Gadecki/John Peers e i francesi Kristina Mladenovic/Manuel Guinard, che giocheranno verso le ore 2:00 italiane (le 12:00 di Melbourne). Non prima delle 4:30, a contendersi il primo posto nella finalissima ci saranno Carlos Alcaraz, reduce dalla vittoria su de Minaur, e Alexander Zverev che ha superato Tien.

Dalle 9:30, invece, la sfida tra Novak Djokovic, che ha approfittato del ritiro di Musetti che era sopra 2 set a 0, e Jannik Sinner che ha superato Shelton e continua la sua corsa al tris vincente consecutivo di questo slam. Della sfida tra Nole e Sinner abbiamo già parlato qui.

Tutti I match dell’Australian Open: order of play 30 gennaio 2026

Vediamo l’order of play del day 13 nella notte tra giovedì venerdì a Melbourne (orari italiani).

ROD LAVER ARENA

Dalle 2:00

[WC] Olivia Gadecki/John Peers (AUS) – Kristina Mladenovic/Manuel Guinard (FRA)

Non prima delle 4:30

[1] Carlos Alcaraz (ESP) – [3] Alexander Zverev (POL)

Dalle 9:30

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?

[4] Novak Djokovic (SRB) – [2] Jannik Sinner (ITA)

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.

Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.