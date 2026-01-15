Finalmente abbiamo i match dei tabelloni principali del primo slam di tennis dell’anno, l’Australian Open. Andiamo a vedere cosa attende gli azzurri, e i possibili cammini, in particolare dei due grandi favoriti, Jannik Sinner (che vede ulteriormente calare la quota per il tris a Melbourne) e Carlos Alcaraz. Approfondimento anche sul Main Draw femminile con Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Sorteggio Australian Open 2026.

Sorteggio Australian Open 2026: gli accoppiamenti degli azzurri

Si è appena svolto il sorteggio degli Australian Open 2026, il primo slam del nuovo anno di tennis. Andiamo a vedere cosa ci attende dai tabelloni principali maschili e femminili, con un occhio di riguardo agli scontri che attenderanno gli azzurri e i possibili cammini dei big italiani.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono stati collocati nella parte bassa del draw e potrebbero incrociarsi in una semifinale tutta italiana. L’altoatesino, campione in carica e testa di serie numero 2, debutterà contro il francese Hugo Gaston, mentre il carrarino, numero 5 del seeding, affronterà all’esordio il belga Raphael Collignon.

Ecco tutti gli accoppiamenti azzurri nel main draw dello slam australiano. Si è aggiunto alla truppa azzurra il qualificato toscano Francesco Maestrelli, che nella notte italiana ha superato col serbo Lajovic.

[2] Sinner (ITA) vs Gaston (FRA)

[5] Musetti (ITA) vs Collignon (BEL)

[20] Cobolli (ITA) vs [Q] Fery (GBR)

[22] Darderi (ITA) vs Garin (CHI)

Sonego (ITA) vs Taberner (ESP)

Berrettini (ITA) vs [6] De Minaur (AUS)

Arnaldi (ITA) vs [13] Rublev (RUS)

Bellucci (ITA) vs [12] Ruud (NOR)

Nardi (ITA) vs [Q] Yibing WU (CHN)

[Q] Maestrelli (ITA) vs Atmane (FRA)

Il possibile cammino di Jannik Sinner e il confronto con Alcaraz

Come detto Jannik Sinner inizierà contro Hugo Gaston. Un debutto che non è poi così agevole e che potrebbe nascondere insidie, nonostante la posizione attuale del transalpino (n.94 ATP). Gaston, infatti, è un tennista mancino che utilizza molte variazioni, che potrebbero compromettere il ritmo di Jannik che però vediamo ovviamente vincente e l’altoatesino continuerà cammino per il tris a Melbourne con qualche altra insidia: al terzo turno potrebbe trovare il giovane brasiliano Joao Fonseca (anche se ci sono interrogativi riguardo alla condizione fisica del giovane brasiliano, costretto a saltare i tornei di Brisbane e Adelaide a causa di problemi alla schiena). Nei quarti uno tra Ben Shelton e Casper Ruud. In semifinale, sulla sua strada, potrebbe esserci uno tra Novak Djokovic e lo stesso Musetti, inserito nel quarto del serbo.

Vediamo il possibile percorso dell’altro grande favorito per la vittoria finale, il primo avversario di Sinner, ovviamente parliamo di Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo esordisce nel torneo contro l’australiano Adam Walton, per poi incontrare il vincente del confronto tra il tedesco Yannick Hanfmann e il qualificato statunitense Zachary Svajda. Il livello inizia a salire nella sfida dei sedicesimi per la quale il candidato più autorevole sembra essere Corentin Moutet. Il francese è giocatore discontinuo ma ha talento e in giornata giusta potrebbe creare problemi anche al murciano. Agli ottavi di finale l’avversario dovrebbe essere uno tra Tommy Paul, bombardiere statunitense che vuole tornare in alto dopo aver perso terreno negli ultimi mesi, e Alejandro Davidovich Fokina, iberico titolare della testa di serie numero quattordici. Il confronto, probabilmente, più insidioso potrebbe arrivare nei quarti di finale contro Alexander Bublik. Il kazako, decima testa di serie, ha iniziato l’anno con il successo di Hong Kong e se abbina al talento la continuità di rendimento può serenamente battere de Minaur nell’eventuale ottavo. In semifinale i due avversari più accreditati sembrano essere Alexander Zverev, testa di serie numero tre e finalista della scorsa edizione, e il canadese Felix Auger-Aliassime, settimo favorito del tabellone. Attenzione però in quel settore a Daniil Medvedev che ha iniziato l’anno con il successo di Brisbane e potrebbe essere avversario insidioso per i due favoriti. La finale propone il duello ormai classico contro Jannik Sinner.

Gli altri italiani impegnati a Melbourne

Lorenzo Musetti è l’altro grande big azzurro ma non ha motivi per sorridere, considerando le sfide che lo attendono. L’esordio non sarà una passeggiata, poiché il belga Raphaël Collignon è tra i tennisti che hanno mostrato i maggiori progressi nel 2025, esibendo prestazioni eccellenti, in particolare in Coppa Davis. Musetti potrebbe incrociare un altro giocatore italiano al secondo turno, qualora Lorenzo Sonego riesca a prevalere contro lo spagnolo Carlos Taberner. Inoltre, Musetti si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, poiché uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il greco Stefanos Tsitsipas potrebbe trovarsi sulla sua strada. Accoppiato nell’ottavo di finale con Taylor Fritz, l’avventura australiana di Lorenzo si preannuncia in salita.

Riguardo agli altri tennisti italiani, Flavio Cobolli è stato collocato nello stesso quarto del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, e farà il suo esordio contro un giocatore qualificato. Nel secondo turno potrebbe affrontare uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il serbo Miomir Kecmanovic. In un ipotetico terzo turno, potrebbe incontrare il temibile Alexander Bublik (n.10 del seeding), vincitore del recente torneo di Hong Kong e in notevole ascesa. L’ottavo di finale è quello dall’australiano Alex de Minaur (testa di serie n.6), il cui primo avversario sarà Matteo Berrettini. Incontro difficile per il romano, il quale avrebbe auspicato una maggiore fortuna nel sorteggio; tuttavia, sarà necessario esprimere un tennis di alto livello per proseguire nel torneo. Se il classe ’96 riuscisse a superare l’australiano, si troverebbe poi a sfidare uno tra il serbo Hamad Medjedovic e l’argentino Mariano Navone, con l’obiettivo di affrontare lo statunitense Frances Tiafoe (n.29 del seeding) nel terzo turno.

Anche la prima partita che attende Matteo Arnaldi si presenta decisamente complicata, visto l’accoppiamento con il russo Andrey Rublev (testa di serie n.13). Il ligure, inoltre, non giunge in condizioni ottimali a questo torneo, a causa di un problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare gli ATP250 di Brisbane e di Adelaide. Arnaldi si trova nell’ottavo di finale di Alexander Zverev.

Per quanto concerne Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi, i tre azzurri sono stati collocati nel quarto di Sinner. L’italo-argentino giocherà il primo incontro contro il cileno Cristian Garin, mentre Bellucci e Nardi affronteranno rispettivamente il norvegese Casper Ruud (n.12 del seeding) e un giocatore qualificato.

Il tabellone Australian Open Femminile

Nel torneo femminile l’attenzione è rivolta a Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, che inizierà il suo cammino contro la qualificata Aliaksandra Sasnovich. La toscana è stata inserita nella parte alta del tabellone e potrebbe affrontare la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka nei quarti di finale. Nel suo settore figurano anche Marta Kostyuk ed Ekaterina Alexandrova, possibile avversaria negli ottavi.

Elisabetta Cocciaretto, invece, esordirà contro Julia Grabher, e in caso di vittoria si ritroverebbe una tra la russa Anna Kalinskaya (testa di serie n.31) e la britannica Sonay Kartal con un potenziale terzo turno contro Iga Swiatek.

Aggiornamenti Quote Antepost Australian Open

Il percorso più agevole per Sinner si traduce anche nelle quote: Jannik vincente del torneo è proposto @1.80, Alcaraz è più staccato e sale @3.00 volte la posta. A seguire molto indietro c’è Zverev @16.00, poi il quartetto composto da Shelton, Musetti, Medvedev e Djokovic @25.00.

Tra gli outsider ci sono anche Mensik, De Minaur, Fritz e Auger-Aliassime @33.00. Quote più alte per Fonseca e Tsitsipas @50.00. Paul, Shang, Mpetshi Perricard, Munar, Nakashima, Hurkacz, Lehecka, Diallo, Griekspoor, Sonego, Tien e Davidovich Fokina sono @66.00. Berrettini e Cobolli vincenti arrivano addirittura @100.00.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.