Doveva essere un altro grande derby azzurro in semifinale al primo slam di tennis del 2026, l’Australian Open, ma Musetti da avanti 2-0 su Djokovic si ritira e spalanca le porte ad un ennesima semifinale del serbo qui a Melbourne, ma ora affronterà Jannik Sinner. Pronostico Sinner-Djokovic 30 gennaio 2026.

Pronostico Sinner-Djokovic 30 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Novak Djokovic, match di tennis valido per la semifinale dello slam dell’Australian Open 2026.

Prosegue la caccia al tris consecutivo per Jannik Sinner allo slam di Melbourne dopo aver battuto nell’ordine Hugo Gaston, James Duckworth, Eliot Spizzirri, Luciano Darderi e infine ha superato Ben Shelton in semifinale con risultato di 3 set a zero (6-3 6-4 6-4).

Ora l’altoatesino sfiderà il numero 4 del ranking mondiale, e 10 volte campione dell’Australian Open, Novak Djokovic che come detto ha approfittato del ritiro di Musetti quando, per sua stessa ammissione, era già sulla via di casa. Anche agli ottavi Djokovic è passato per un ritiro di Mensik, e in quel caso non è nemmeno sceso in campo.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Novak Djokovic

L’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valido per la semifinale dell’Australian Open 2026, è in programma venerdì 30 gennaio sulla Rod Laver Arena. Si giocherà in sessione serale. Il match è in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Novak Djokovic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Novak Djokovic

Dieci confronti diretti tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, l’azzurro comanda 6-4. Il serbo ha vinto quattro dei primi cinque incontri, tra 2021 e 2023, poi è stato un autentico monologo dell’azzurro. Sinner sta cavalcando una serie di cinque vittorie consecutive contro il 24 volte campione Slam: dalla semifinale della Coppa Davis del 2023 a oggi.

PRONOSTICO: SINNER -7.5 GAMES @1.67

