Luciano Darderi ha vinto il derby azzurro di tennis contro Bellucci ed avanza agli ottavi di finale del torneo ATP 250 Winston Salem dove ora affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp. Pronostico Darderi-van de Zandschulp 26 agosto 2026.

Pronostico Darderi-van de Zandschulp 26 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Botic van de Zandschulp match di tennis valido per il torneo ATP 250 Winston Salem 2026, negli Stati Uniti.

Luciano Darderi ha iniziato con il piede giusto la sua avventura all’ATP di Winston-Salem, superando in rimonta il connazionale Mattia Bellucci al secondo turno: dopo aver perso il primo set 6-2, il numero 22 del mondo ha cambiato marcia e ha chiuso 2-6 6-4 6-2, conquistando l’accesso agli ottavi di finale. Il 2026 è stato finora un anno di alto livello per l’azzurro, capace di raggiungere per la prima volta gli ottavi agli Australian Open, la finale a Buenos Aires e di conquistare il titolo a Santiago. A Roma è arrivato il risultato più prestigioso della stagione sulla terra, con la semifinale agli Internazionali d’Italia e le vittorie su Zverev e Jodar. Grazie a questo percorso, Darderi è salito fino anche al sedicesimo posto del ranking ATP. Dopo un French Open chiuso al secondo turno e un Wimbledon amaro all’esordio, l’italo-argentino ha ritrovato continuità in estate con la finale di Bastad, persa contro Rublev, e la semifinale a Estoril, prima del forfait a Los Cabos per problemi fisici.

Dall’altra parte ci sarà Botic van de Zandschulp, che ha iniziato il torneo superando in due set il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. L’olandese ha vissuto una stagione caratterizzata da alcuni acuti importanti: agli Australian Open ha raggiunto il terzo turno dopo aver eliminato Brandon Nakashima, mentre a Rotterdam ha centrato i quarti di finale battendo anche Stefanos Tsitsipas. Da ricordare anche la vittoria su Shapovalov a Miami e soprattutto la semifinale al Romanian Open, risultato che gli ha permesso di rientrare tra i primi 50 del mondo. Dopo il terzo turno agli Internazionali d’Italia e le premature eliminazioni al French Open e a Wimbledon, Van de Zandschulp ha ritrovato fiducia sul cemento canadese, dove al Canadian Open ha battuto il numero 10 del mondo Daniil Medvedev e poi Hubert Hurkacz, prima di arrendersi agli ottavi a Jakub Mensik. Ora sfiderà Darderi per un posto ai quarti di finale.

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Botic van de Zandschulp?

La diretta televisiva dell’ATP di Winston-Salem, torneo di categoria 250, è affidata a Sky Sport che all’evento dedica complessivamente due canali. Ci sono infatti Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (206) ma è disponibile anche il servizio streaming mediante le app di Sky Go e NOW.

Migliori quote per Luciano Darderi-Botic van de Zandschulp

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Botic van de Zandschulp

Duello inedito in cui la superficie di gioco sembra avvantaggiare l’olandese, capace di raggiungere la finale nell’ultima edizione quando venne sconfitto da Marton Fucsovics. Tra i due tennisti il confronto di Winston-Salem sarà il primo in assoluto. L’unico parametro che si può utilizzare per paragonarli è il ranking che oggi vede l’azzurro nettamente avanti. Il 24enne nato in Argentina a Villa Gesell è in questo momento al 22esimo posto mentre l’olandese occupa la 71esima posizione. Le quote favoriscono l’olandese, ma Darderi potrà giocarsela.

PRONOSTICO: DARDERI +2.5 @1.78

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