Pronostico Flavio Cobolli-Lorenzo Musetti: derby azzurro di tennis in semifinale al ATP 250 Lione

Pronostico Cobolli-Musetti 24 ottobre 2026
Pronostici Tennis
Avatar
di
24 Ottobre 2026

Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti si sfideranno nella semifinale dell’ATP 250 di Lione. I due azzurri si sfideranno a Lione nella sedicesima semifinale tutta italiana nel circuito ATP nell’era Open. Pronostico Cobolli-Musetti 24 ottobre 2026.

Pronostico Cobolli-Musetti 24 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Lorenzo Musetti: match di tennis valido per ATP 250 Lione in Francia.

Flavio Cobolli è a caccia di punti preziosi per le Finals, l’obiettivo è tenere alle spalle Daniil Medvedev, impegnato nella semifinale dell’ATP 250 di Almaty e mantenere la distanza su tutti gli altri concorrenti. Cobolli ha iniziato il suo cammino in questo torneo francese con un bye, poi ha superato agevolmente Wawrinka (6-2 6-4) prima di un successo in rimonta su Nakashima (4-6 6-4 6-4).

Lorenzo Musetti ha l’occasione del riscatto dopo una stagione contraddistinta da infortuni. Il match sarà ovviamente seguito da Filippo Volandri e il suo staff anche in chiave convocazioni Coppa Davis. Il carrarino ha iniziato il torneo di Lione senza bye, quindi dal primo turno dove ha già giocato un derby azzurro contro Arnaldi superato 6-1 6-4, poi è stato il turno di Kouamè, anche lui superato in 2 set (6-4 6-4) e infine la sfida più complicata ai quarti contro Van Assche (6-7 7-6 6-4). 

Pronostico Cobolli-Musetti 24 ottobre 2026

Pronostico Cobolli-Musetti 24 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Lorenzo Musetti?

Il match tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, valido per la semifinale dell’ATP 250 di Lione, è in programma sabato 24 ottobre non prima delle 16 sul campo Centrale. Prima si svolgerà l’altra semifinale, il derby a stelle e strisce Paul-Fritz, a partire dalle 14. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Lorenzo Musetti

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Lorenzo Musetti
24/10/2026
22:00
Bookmaker12
1.802.00
1.762.00
1.772.02
1.802.00
1.772.02

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Lorenzo Musetti

C’è solo un precedente tra i due, al terzo turno degli US Open 2025 sul Louis Armstrong, con Cobolli costretto al ritiro all’inizio del terzo set per problemi fisici. “Non volevo finire così con Flavio, è il miglior amico nel circuito” aveva ammesso Musetti al termine del match, sottolineando il grande rapporto che lo lega al romano. Ci aspettiamo un match equilibrato, e se lo aspettano anche i bookmakers con quote che danno solo un leggero vantaggio a Cobolli, noi andiamo con Over.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.83

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostico Flavio Cobolli-Brandon Nakashima: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis, ATP 250 Lione del 23-10-2026
Pronostici Tennis
Pronostico Flavio Cobolli-Brandon Nakashima: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis, ATP 250 Lione del 23-10-2026
23 Ottobre 2026
Pronostico Lorenzo Musetti-Luca van Assche: analisi e scommesse tennis, quarti di finale ATP Lione 2026
Pronostici Tennis
Pronostico Lorenzo Musetti-Luca van Assche: analisi e scommesse tennis, quarti di finale ATP Lione 2026
23 Ottobre 2026
Pronostici Tennis: il programma della settimana e gli azzurri in campo con ATP Lione, Bruxelles, Almaty e WTA Ningbo
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il programma della settimana e gli azzurri in campo con ATP Lione, Bruxelles, Almaty e WTA Ningbo
19 Ottobre 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.