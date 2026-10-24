Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti si sfideranno nella semifinale dell’ATP 250 di Lione. I due azzurri si sfideranno a Lione nella sedicesima semifinale tutta italiana nel circuito ATP nell’era Open. Pronostico Cobolli-Musetti 24 ottobre 2026.

Pronostico Cobolli-Musetti 24 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Lorenzo Musetti: match di tennis valido per ATP 250 Lione in Francia.

Flavio Cobolli è a caccia di punti preziosi per le Finals, l’obiettivo è tenere alle spalle Daniil Medvedev, impegnato nella semifinale dell’ATP 250 di Almaty e mantenere la distanza su tutti gli altri concorrenti. Cobolli ha iniziato il suo cammino in questo torneo francese con un bye, poi ha superato agevolmente Wawrinka (6-2 6-4) prima di un successo in rimonta su Nakashima (4-6 6-4 6-4).

Lorenzo Musetti ha l’occasione del riscatto dopo una stagione contraddistinta da infortuni. Il match sarà ovviamente seguito da Filippo Volandri e il suo staff anche in chiave convocazioni Coppa Davis. Il carrarino ha iniziato il torneo di Lione senza bye, quindi dal primo turno dove ha già giocato un derby azzurro contro Arnaldi superato 6-1 6-4, poi è stato il turno di Kouamè, anche lui superato in 2 set (6-4 6-4) e infine la sfida più complicata ai quarti contro Van Assche (6-7 7-6 6-4).

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Lorenzo Musetti?

Il match tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, valido per la semifinale dell’ATP 250 di Lione, è in programma sabato 24 ottobre non prima delle 16 sul campo Centrale. Prima si svolgerà l’altra semifinale, il derby a stelle e strisce Paul-Fritz, a partire dalle 14. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Lorenzo Musetti

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Lorenzo Musetti

C’è solo un precedente tra i due, al terzo turno degli US Open 2025 sul Louis Armstrong, con Cobolli costretto al ritiro all’inizio del terzo set per problemi fisici. “Non volevo finire così con Flavio, è il miglior amico nel circuito” aveva ammesso Musetti al termine del match, sottolineando il grande rapporto che lo lega al romano. Ci aspettiamo un match equilibrato, e se lo aspettano anche i bookmakers con quote che danno solo un leggero vantaggio a Cobolli, noi andiamo con Over.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.83

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.