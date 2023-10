Pronostici Tennis anteprima Parigi-Bercy 2023. Uno straordinario Jannik Sinner non vuole più fermarsi e dopo la vittoria a Vienna è tra i favoriti anche per il Master 1000 Parigi-Bercy al via lunedì. Vediamo il programma completo e le sfide che attendono Sinner e gli altri italiani. Un Sinner che secondo i bookmakers potrà giocarsi anche le ATP Finals.

Pronostici Tennis anteprima Parigi-Bercy 2023: gli italiani in gioco

Sono 3 i tennisti azzurri impegnati nel torneo di Tennis ATP Parigi-Bercy, su un totale di 56. Di questi 45 sono stati inseriti direttamente nel tabellone principale, 7 promossi dalle qualificazioni e 4 wild card. I nostri fari saranno puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, numero 4 del ranking ATP, reduce dalla vittoria a Vienna su Medvedev e che da queste parti non è mai andato oltre il 2° turno. L’altoatesino è stato inserito nella parte alta del seeding, la stessa in cui si trova un certo Novak Djokovic (numero uno del ranking ATP e prima testa di serie), al rientro nel Tour dopo gli US Open. Nella stessa porzione di tabellone ci sono anche Ben Shelton, Andrey Rublev (da poco battuto da Sinner in Austria) e il campione uscente Holger Rune. Nella parte bassa del tabellone, invece, ci sono il numero due al mondo Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Sinner esordirà a Parigi direttamente al secondo turno contro il vincente del derby statunitense tra McDonald e Wolf, mentre Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi scenderanno subito in campo al primo turno e avranno la strada in salita. Il toscano se la vedrà con Grigor Dimitrov, che è reduce da una semifinale nel Master 1000 di Shanghai, mentre il ligure si troverà di fronte lo svizzero Stan Wawrinka.

Tra gli assenti celebri, si segnala il nostro Matteo Berrettini, che in questi giorni ha anche detto addio al suo storico allenatore, Vincenzo Santopadre, dopo ben 13 anni. Niente da fare per Lorenzo Sonego, che saluta Parigi-Bercy già nelle qualificazioni. L’azzurro è stato eliminato dal Masters 1000 francese da Dominic Thiem, ex vincitore degli US Open, con il punteggio di 6-1, 4-6, 7-5.

Pronostici Tennis anteprima Parigi-Bercy 2023: programma completo ed ipotetici ottavi di finale

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva da Sky Sport, mentre in streaming l’appuntamento è live sulle piattaforme di Sky Go e NOW. In chiaro, si potrà seguire una partita ogni giorno alle ore 20:00 sul canale di Supertennis e in streaming su Supertennis.

CALENDARIO

Lunedì 30 ottobre: primo turno (sessione diurna dalle 11:00, sessione serale dalle 19:30)

Martedì 31 ottobre: primo e secondo turno (sessione diurna dalle 11:00, sessione serale dalle 19:30)

Mercoledì 1° novembre: secondo turno (sessione diurna dalle 11:00, sessione serale dalle 19:30)

Giovedì 2 novembre: ottavi di finale (sessione diurna dalle 11:00, sessione serale dalle 19.30)

Venerdì 3 novembre: quarti di finale (due quarti dalle 14:00, due quarti dalle 19:30)

Sabato 4 novembre: semifinali (prima semifinale dalle 14:00, seconda semifinale dalle 16:30)

Domenica 5 novembre: finale dalle 15:00

IPOTETICI OTTAVI DI FINALE

[1] Djokovic (Srb) vs [15] Shelton (Usa)

[9] Fritz (Usa) vs [6] Rune (Den)

[4] Sinner (Ita) vs [13] De Minaur (Aus)

[12] Paul (Usa) vs [5] Rublev

[8] Ruud (Nor) vs [11] Hurkacz (Pol)

[14] Tiafoe (Usa) vs [3] Medvedev

[7] Tsitsipas (Gre) vs [10] Zverev (Ger)

[16] Khachanov vs [2] Alcaraz (Esp)

Nelle quote Sinner insidia Djokovic e pensa alle ATP Finals

Il grande favorito sul cemento francese è Novak Djokovic, recordman del torneo con sei trionfi: il numero uno del mondo, secondo gli esperti Sisal, ha tutte le carte in regola per un altro successo offerto @2,50. Nole, lo scorso anno sconfitto in finale da Rune, esordirà sfidando il vincente tra Kecmanovic ed Etcheverry. Alle spalle di Djokovic si fa largo Carlos Alcaraz, in cerca di riscatto dopo una seconda parte di stagione molto al di sotto delle aspettative. Lo spagnolo, devastante nella prima metà dell’anno con sei tornei vinti tra cui Indian Wells, Madrid e Wimbledon, ha poi smarrito la strada visto che è proprio dal trionfo di Londra che non ha più alzato un trofeo. La vittoria a Parigi-Bercy è in quota @5,00.

Quattro trofei alzati al cielo, tra cui il Masters 1000 a Toronto, nel 2023; 10 tornei conquistati in carriera, eguagliando Adriano Panatta; 56 partite vinte in una stagione, battendo il record che Corrado Barazzutti deteneva dal 1978. Questi i numeri impressionanti, insieme alla quarta posizione nel ranking mondiale, di Jannik Sinner che si presenta a Parigi-Bercy con l’intenzione di cercare un altro risultato di prestigio. Il tennista azzurro, lo scorso anno, venne sconfitto a sorpresa dallo svizzero Husler, proveniente dalle qualificazioni. Sinner stavolta esordirà con uno tra Wolf e McDonald. Vedere Jannik trionfare in terra transalpina pagherebbe @9 volte la posta.

Ma il numero uno azzurro non vuole certo fermarsi e sogna di essere profeta in patria. A Torino, infatti, andranno in scena le ATP Finals con Sinner atteso protagonista. In attesa di definire tutti e otto i partecipanti, Jannik si presenta ai nastri sul podio dei favoriti per la vittoria finale: infatti dietro a Djokovic, successo @2,50, e Alcaraz, offerto @3,00, si piazza proprio Sinner, affiancato a Medvedev in quota @5,50.

