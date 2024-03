Calendario Tennis ATP/WTA 4-10 marzo 2024. Questa settimana tutto il tennis è concentrato sul Master 1000 di Indian Wells. Sul cemento americano torna in campo anche Jannik Singer, tra i favoriti per la vittoria finale.

Calendario Tennis ATP/WTA 4-10 marzo 2024: i protagonisti al APT Indian Weels

Il Masters 1000 di Indian Wells, conosciuto anche come BNP Paribas Open che si giocherà dal 6 al 17 marzo 2024 in California, e sarà su cemento con un montepremi di $11.918.990. Il campione in carica è Carlos Alcaraz che cercherà di difendere il titolo ma attenzione perché farà il suo ritorno anche Novak Djokovic, il numero 1 al mondo che, per un motivo o per l’altro, manca dal 2019.

Chiaramente a completare il podio virtuale dei favoriti c’è Jannik Sinner che è fresco dalla vittoria a Rotterdam, a seguito dell’incredibile trionfo all’Australian Open con cui ha aperto il 2024, e da numero 3 al mondo torna in campo per provare a portare a casa un altro titolo. Il tabellone principale verrà sorteggiato solo nella notte tra lunedì e martedì, visto che sono ancora in corso le qualificazioni, ma possiamo già fare qualche ipotesi.

Per esempio l’altoatesino dovrà fare attenzione alla mina vagante Rafael Nadal, col maiorchino che tornerà in campo a due mesi di distanza dall’ultima sua apparizione nell’ATP250 di Brisbane, dove fu vittima di un nuovo infortunio dopo il match perso contro l’australiano Jordan Thompson. Un occhio anche al ranking mondiale perchè se Jannik dovesse fare meglio di Carlos Alcaraz, potrebbe superare lo spagnolo alla #2.

Gli scenari per Jannik Sinner

Jannik Sinner, numero 3, potrà incontrare uno tra Novak Djokovic (1) e Carlos Alcaraz (2) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Daniil Medvedev (4) soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Alexander Zverev, Andrey Rublev, Holger Rune ed Hubert Hurkacz.

Facendo un ulteriore passo indietro, Sinner agli ottavi potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, tra i quali rientra anche Lorenzo Musetti, infine non incontrerà teste di serie nel secondo turno (ed al primo avrà un bye). In quest’ultimo caso ci potrebbe essere l’incrocio col già citato Nadal.

TESTE DI SERIE INDIAN WELLS

1. Novak Djokovic

2. Carlos Alcaraz

3. Jannik Sinner

4. Daniil Medvedev

5. Alexander Zverev

6. Andrey Rublev

7. Holger Rune

8. Hubert Hurkacz

9. Casper Ruud

10. Alex de Minaur

11. Stefanos Tsitsipas

12. Taylor Fritz

13 Grigor Dimitrov

14. Ugo Humbert

15. Karen Khachanov

16. Ben Shelton

17. Tommy Paul

18. Frances Tiafoe

19. Sebastián Báez

20. Alexander Bublik

21. Adrian Mannarino

22. Francisco Cerúndolo

23. Alejandro Davidovich

24. Nicolás Jarry

25. Jan – Lennard Struff

26. Lorenzo Musetti

27. Tallon Griekspoor

28. Cameron Norrie

29. Sebastian Korda

30. Tomás Martín Etcheverry

31. Felix Auger-Aliassime

32. Jiri Lehecka

Al momento non sono disponibili le quote su questo Master 1000 di Tennis ma domani, quando le avremo sotto mano, scopriremo anche cosa ne pensa il nostro espert, Brian, che anche la settimana scorsa ci ha dato due consigli in singola, entrambe quote @1.80, entrambe su Over Games, entrambe incassate!

Calendario Tennis ATP/WTA 4-10 marzo 2024: WTA Indian Wells

Master 1000 americano anche in campo femminile col WTA Indian Wells. Nel tabellone femminile la numero uno del mondo WTA, Iga Swiatek, cercherà il suo secondo titolo ad Indian Wells (il primo nel 2022) dopo aver raggiunto la semifinale l’anno scorso.

La sua avversaria principale dovrebbe essere Elena Rybakina, che infatti difende il titolo vinto lo scorso anno quando ha eliminato Swiatek in semifinale. Tante le americane presenti, che cercheranno di trionfare nel primo torneo di casa del Sunshine Double (il prossimo sarà Miami), ad iniziare da Jessica Pegula (numero 4 WTA) e Coco Gauff (numero 3 WTA). Ricordiamo che un americana non vince questo torneo da quasi 20 anni.

Tra le prime 50 giocatrici americane della WTA, figurano anche Madison Keys (finalista degli US Open), la promettente Emma Navarro (campionessa NCAA 2021), Sloane Stephens (vincitrice degli US Open del 2017) e la campionessa degli Australian Open del 2020 Sofia Kenin.

Riflettori puntati anche sul talento emergente di Qinwen Zheng, numero 7 del mondo, reduce dalla finale agli Australian Open 2024. Potrà essere protagonista anche Maria Sakkari in un torneo che l’ha vista arrivare in semifinale e in finale nelle ultime 2 edizioni.

Sono cinque le presenze italiane nel tabellone principale femminile: Jasmine Paolini (25 del seeding), Elisabetta Cocciaretto (56 del seeding), Lucia Bronzetti (53 del seeding), Martina Trevisan (58 del seeding) e Camila Giorgi (66 del seeding). Nel momento in cui scriviamo ci sta provando anche Sara Errani che accede al turno decisivo delle qualificazioni, dopo aver battuto 7-5 6-1 in un’ora e 25 minuti di gioco la serba Aleksandra Krunic.

